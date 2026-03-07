ΗΠΑ: Έστειλαν βομβαρδιστικά Β-1 στη Βρετανία – Ετοιμάζονται να ρίξουν υπερ-βόμβες bunker buster;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έστειλαν τα μεγάλα βομβαρδιστικά Β-1 σε βάσεις της RAF στη Βρετανία

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

ΗΠΑ: Έστειλαν βομβαρδιστικά Β-1 στη Βρετανία – Ετοιμάζονται να ρίξουν υπερ-βόμβες bunker buster;

Το βομβαρδιστικό Rockwell B-1 Lancer των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων

Wiki
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για ισοπεδωτικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν φαίνεται ότι προετοιμάζονται οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς απέστειλαν την Παρασκευή βομβαρδιστικά Β-1 σε βάσεις της πολεμικής αεροπορίας της Βρετανίας.

Τα συγκεκριμένα βομβαρδιστικά Β-1 έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν βόμβες και εξοπλισμό βάρους έως και 34 τόνων, γι’ αυτό εντάθηκε η φημολογία ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να ρίξει υπερ-βόμβες «bunker buster» (σ.σ. διάτρησης καταφυγίων) στο Ιράν.

Τα στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη Β-1, που κοστίζουν έως και 2 δισεκατομμύρια δολάρια το καθένα, μπορούν να εκτελούν αποστολές μεγάλου βεληνεκούς χωρίς να ανιχνεύονται, ενώ μεταφέρουν τους πιο καταστροφικούς πυραύλους στον κόσμο.

Εν τω μεταξύ, ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-5 Super Galaxy φωτογραφήθηκε σε βάση της RAF στη Βρετανία την Παρασκευή το βράδυ.

Το μεγαλύτερο αεροσκάφος των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων μπορεί να μεταφέρει δύο κύρια άρματα μάχης M1 Abrams, έξι ελικόπτερα Apache ή έως και 36 στρατιωτικά οχήματα.

Πηγές αναφέρουν στη Daily Mail ότι σήμερα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μία γιγαντιαία βομβαρδιστικής επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Epic Fury».

Ένα «κόκκαλο» 86 τόνων

Το βομβαρδιστικό B-1 Lancer, μήκους 44 μέτρων έχει άνοιγμα φτερών 41 μέτρων. Ζυγίζει 86 τόνους και είναι το ταχύτερο βομβαρδιστικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Boeing, φτάνοντας ταχύτητες άνω των 900 μιλίων ανά ώρα.

Το προσωνύμιο του είναι «Κόκκαλο» και φέρει πλήρωμα 4 ατόμων. Διαθέτει προηγμένα συστήματα ραντάρ και GPS για την επίτευξη των στόχων του, καθώς και ηλεκτρονικά συστήματα παρεμβολής, προειδοποίησης ραντάρ και παραπλάνησης για την προστασία του από τους εχθρούς.

Το B-1, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στη Συρία, τη Λιβύη, το Αφγανιστάν και το Ιράκ, μπορεί να μεταφέρει έως και 34 τόνους όπλων και εξοπλισμού.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ αναφέρει για το συγκεκριμένο βομβαρδιστικό: «Με το μεγαλύτερο συμβατικό ωφέλιμο φορτίο τόσο καθοδηγούμενων όσο και μη καθοδηγούμενων όπλων στο οπλοστάσιο της Πολεμικής Αεροπορίας, το πολυχρηστικό B-1 αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της αμερικανικής δύναμης βομβαρδιστικών μακράς εμβέλειας. Μπορεί να μεταφέρει γρήγορα τεράστιες ποσότητες όπλων ακριβείας και μη ακριβείας εναντίον οποιουδήποτε αντιπάλου, οπουδήποτε στον κόσμο, ανά πάσα στιγμή».

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η Αμερική θα μπορούσε να ρίξει την λεγόμενη «μητέρα όλων των βομβών» στο Ιράν, δηλαδή υπέρ-βόμβα «buster bunker» ή GBU-57A/B MOP, όπως είναι στρατιωτική ονομασία της η οποία ζυγίζει 14 τόνους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:41ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου: Σε αυξημένη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ. λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

12:37ΕΛΛΑΔΑ

H πιο απόλυτη προσφορά* χωρίς κατάθεση στην Novibet! 

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ισραηλινοί κομάντο προσγειώθηκαν με αλεξίπτωτα - Ακολούθησαν μάχες με τη Χεζμπολάχ

12:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ντέρμπι ανόδου Πανιώνιος - Καλαμάτα στη Νέα Σμύρνη - Το πρόγραμμα

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι: Αποκαθίσταται μερικώς η λειτουργία του αεροδρομίου έπειτα από αναχαίτιση πυραύλου

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Προπαγανδιστικό βίντεο για το Ιράν εκνεύρισε τον ηθοποιό Μπεν Στίλερ – Πλάνα από Braveheart, Top Gun και DeadPool

12:07ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Κύπελλο: Ασημένιος ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Μπακού

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Οι Ιρανοί σταματούν τις επιθέσεις στα γειτονικά κράτη με... συγγνώμη Πεζεσκιάν

11:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θλίψη στον χώρο του θεάτρου: Πέθανε ο αγαπημένος ηθοποιός και ποιητής Χρήστος Βαλαβανίδης σε ηλικία 82 ετών

11:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Α1 Γυναικών: Ξεκινούν τα play off με ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στο «Π. Γιαννακόπουλος»

11:49ΚΟΣΜΟΣ

«Η ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι αδύνατη χωρίς την Τουρκία» πιστεύει ο Γκιουλέρ - «Μήνυμα» για το Αιγαίο

11:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συμπλοκή κρατουμένων σε πλοίο προς Κω – Τραυματίστηκαν και αστυνομικοί

11:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έστειλαν βομβαρδιστικά Β-1 στη Βρετανία – Ετοιμάζονται να ρίξουν υπερ-βόμβες bunker buster στο Ιράν;

11:29ΕΘΝΙΚΑ

Σαν σήμερα, η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα

11:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρίπολη: Γυναίκα αστυνομικός νεκρή από πυροβολισμό - Βρέθηκε στο σπίτι της

11:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Basketball League: Επιστροφή στη δράση με «μάχες» σε Αθήνα, Καρδίτσα και Θεσσαλονίκη

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Το κρυμμένο οπλοστάσιο του Ιράν: Οι «υπόγειες πόλεις πυραύλων» που βρίσκονται σε πολλές επαρχίες

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κόρινθο: Νεαρός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στη θάλασσα

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Μαίνονται οι συγκρούσεις και στην Ουκρανία - 7 νεκροί στο Χάρκοβο από ρωσική επίθεση με drones

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αναφορές ότι αξιωματικοί λιποτακτούν, ενώ άλλοι φέρονται να μεταμφιέζονται σε γυναίκες για γλιτώσουν τις επιθέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θλίψη στον χώρο του θεάτρου: Πέθανε ο αγαπημένος ηθοποιός και ποιητής Χρήστος Βαλαβανίδης σε ηλικία 82 ετών

11:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρίπολη: Γυναίκα αστυνομικός νεκρή από πυροβολισμό - Βρέθηκε στο σπίτι της

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Οι Ιρανοί σταματούν τις επιθέσεις στα γειτονικά κράτη με... συγγνώμη Πεζεσκιάν

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Τα μαζεύει ο Ιρανός πρόεδρος μετά τις πυραυλικές επιθέσεις κατά πάντων - «Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες»

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κόρινθο: Νεαρός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στη θάλασσα

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αναφορές ότι αξιωματικοί λιποτακτούν, ενώ άλλοι φέρονται να μεταμφιέζονται σε γυναίκες για γλιτώσουν τις επιθέσεις

11:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συμπλοκή κρατουμένων σε πλοίο προς Κω – Τραυματίστηκαν και αστυνομικοί

12:07ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Κύπελλο: Ασημένιος ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Μπακού

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η «υποεποχική» πρόβλεψη Κολυδά - Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα του ECMWF για τις επόμενες εβδομάδες

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνες εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι:Έκλεισαν οι θέσεις της πτήσης για Αθήνα χωρίς να τους ενημερώσουν

11:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έστειλαν βομβαρδιστικά Β-1 στη Βρετανία – Ετοιμάζονται να ρίξουν υπερ-βόμβες bunker buster στο Ιράν;

00:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Sram te bilo»

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Ντουμπάι: Επίθεση drone στο αεροδρόμιο

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Μίλερ, Μπρόιερ, Μπάουερ, Λε Σουίρ, Ζάλμινγκερ: Οι Γερμανοί εγκληματίες πολέμου στην Ελλάδα και οι ποινές που τους επιβλήθηκαν

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση επιχειρηματία στη Λακωνία: Το θρίλερ με τα κτήματα της θείας και οι αντιφάσεις

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ειδικό γραφικό των IDF δείχνει πώς ήταν το υπόγειο καταφύγιο του Χαμενεΐ που καταστράφηκε

09:19ΥΓΕΙΑ

«Ναι, αυτή τη ζωή άξιζε να τη ζήσω»: Πώς η ολιστική ιατρική και ο... Ιπποκράτης υπόσχονται υγιή μακροβιότητα

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός ασφαλείας στην Ελλάδα: Φόβοι για σκιά τρομοκρατίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ