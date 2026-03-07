ΗΠΑ: Έστειλαν βομβαρδιστικά Β-1 στη Βρετανία – Ετοιμάζονται να ρίξουν υπερ-βόμβες bunker buster;

Για ισοπεδωτικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν φαίνεται ότι προετοιμάζονται οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς απέστειλαν την Παρασκευή βομβαρδιστικά Β-1 σε βάσεις της πολεμικής αεροπορίας της Βρετανίας.

Τα συγκεκριμένα βομβαρδιστικά Β-1 έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν βόμβες και εξοπλισμό βάρους έως και 34 τόνων, γι’ αυτό εντάθηκε η φημολογία ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να ρίξει υπερ-βόμβες «bunker buster» (σ.σ. διάτρησης καταφυγίων) στο Ιράν.

Τα στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη Β-1, που κοστίζουν έως και 2 δισεκατομμύρια δολάρια το καθένα, μπορούν να εκτελούν αποστολές μεγάλου βεληνεκούς χωρίς να ανιχνεύονται, ενώ μεταφέρουν τους πιο καταστροφικούς πυραύλους στον κόσμο.

Εν τω μεταξύ, ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-5 Super Galaxy φωτογραφήθηκε σε βάση της RAF στη Βρετανία την Παρασκευή το βράδυ.

Το μεγαλύτερο αεροσκάφος των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων μπορεί να μεταφέρει δύο κύρια άρματα μάχης M1 Abrams, έξι ελικόπτερα Apache ή έως και 36 στρατιωτικά οχήματα.

Πηγές αναφέρουν στη Daily Mail ότι σήμερα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μία γιγαντιαία βομβαρδιστικής επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Epic Fury».

Ένα «κόκκαλο» 86 τόνων

Το βομβαρδιστικό B-1 Lancer, μήκους 44 μέτρων έχει άνοιγμα φτερών 41 μέτρων. Ζυγίζει 86 τόνους και είναι το ταχύτερο βομβαρδιστικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Boeing, φτάνοντας ταχύτητες άνω των 900 μιλίων ανά ώρα.

Το προσωνύμιο του είναι «Κόκκαλο» και φέρει πλήρωμα 4 ατόμων. Διαθέτει προηγμένα συστήματα ραντάρ και GPS για την επίτευξη των στόχων του, καθώς και ηλεκτρονικά συστήματα παρεμβολής, προειδοποίησης ραντάρ και παραπλάνησης για την προστασία του από τους εχθρούς.

Το B-1, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στη Συρία, τη Λιβύη, το Αφγανιστάν και το Ιράκ, μπορεί να μεταφέρει έως και 34 τόνους όπλων και εξοπλισμού.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ αναφέρει για το συγκεκριμένο βομβαρδιστικό: «Με το μεγαλύτερο συμβατικό ωφέλιμο φορτίο τόσο καθοδηγούμενων όσο και μη καθοδηγούμενων όπλων στο οπλοστάσιο της Πολεμικής Αεροπορίας, το πολυχρηστικό B-1 αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της αμερικανικής δύναμης βομβαρδιστικών μακράς εμβέλειας. Μπορεί να μεταφέρει γρήγορα τεράστιες ποσότητες όπλων ακριβείας και μη ακριβείας εναντίον οποιουδήποτε αντιπάλου, οπουδήποτε στον κόσμο, ανά πάσα στιγμή».

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η Αμερική θα μπορούσε να ρίξει την λεγόμενη «μητέρα όλων των βομβών» στο Ιράν, δηλαδή υπέρ-βόμβα «buster bunker» ή GBU-57A/B MOP, όπως είναι στρατιωτική ονομασία της η οποία ζυγίζει 14 τόνους.

