Basketball League: Επιστροφή στη δράση με «μάχες» σε Αθήνα, Καρδίτσα και Θεσσαλονίκη

Η Greek Basketball League επιστρέφει στη δράση μετά από διακοπή τριών εβδομάδων, με το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής να περιλαμβάνει τέσσερις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

ΜΠΑΣΚΕΤ
Η αγωνιστική θα ξεκινήσει νωρίς, καθώς το πρώτο τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 12:45. Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Προμηθέα Πάτρας στη «SUNEL Arena», σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2.

Στις 16:00, η Καρδίτσα θα αντιμετωπίσει τη Μύκονος Betsson στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», με την αναμέτρηση να προβάλλεται από το ΕΡΤ Sports 1.

Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώνεται στις 18:15 με δύο παιχνίδια. Το Περιστέρι Betsson θα φιλοξενήσει τον Πανιώνιο στο «Ανδρέας Παπανδρέου» (ΕΡΤ Sports 1), ενώ την ίδια ώρα ο Άρης Betsson θα υποδεχθεί το Μαρούσι στο Αλεξάνδρειο, σε αγώνα που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής:

Σάββατο 7 Μαρτίου

  • 12:45 ΑΕΚ - Προμηθέας Πάτρας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
  • 16:00 Καρδίτσα - Μύκονος Betsson (ERTSPORTS 1)
  • 18:15 Περιστέρι Betsson - Πανιώνιος (ERTSPORTS 1)
  • 18:15 Άρης Betsson - Μαρούσι (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Κυριακή 8 Μαρτίου

  • 13:00 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
  • 16:00 Ηρακλής - Παναθηναϊκός AKTOR (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

