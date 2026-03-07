Μαίνονται οι συγκρούσεις και στην Ουκρανία - 7 νεκροί στο Χάρκοβο από ρωσική επίθεση με drones

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 480 drones και 29 πυραύλους

Μαίνονται οι συγκρούσεις και στην Ουκρανία - 7 νεκροί στο Χάρκοβο από ρωσική επίθεση με drones
Η Ρωσία εκτόξευσε ομοβροντία μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και πυραύλων κατά της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας σήμερα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιών, στο Χάρκοβο, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 480 drones και 29 πυραύλους με στόχο τον ενεργειακό τομέα και σιδηροδρομικές υποδομές σε όλη τη χώρα.

«Θα πρέπει να υπάρξει απάντηση από εταίρους σε αυτά τα βάναυσα πλήγματα κατά της ανθρώπινης ζωής», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Telegram.

«Η Ρωσία δεν έχει εγκαταλείψει τις προσπάθειές της να καταστρέψει τις οικιστικές και τις κρίσιμης σημασίας υποδομές της Ουκρανίας και κατά συνέπεια η στήριξη πρέπει να συνεχιστεί», δήλωσε ο Ζελένσκι, καλώντας τους εταίρους να συνεχίσουν τις προμήθειες συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και όπλων.

Ο Όλεχ Σινεχούμποφ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρκόβου, δήλωσε ότι επτά άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, σκοτώθηκαν όταν ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος χτύπησε πενταώροφη πολυκατοικία. Μέλη σωστικών συνεργείων συνεχίζουν να βρίσκονται στο σημείο, απομακρύνοντας χαλάσματα, δήλωσε.

Στο Χάρκοβο, επτά πολυκατοικίες, κτίρια με εμπορικούς χώρους και διοικητικές υπηρεσίες, γραμμές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές από τις ρωσικές επιθέσεις, δήλωσε ο Σινεχούμποφ.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Ρωσία επιτέθηκε σε τέσσερις σιδηροδρομικούς σταθμούς και άλλες σιδηροδρομικές υποδομές στην κεντρική Ουκρανία καθώς και σε λιμενικές υποδομές στην περιφέρεια της Οδησσού, στο νότιο τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε δεξαμενές φυτικών ελαίων και να προκληθούν ζημιές σε χώρο αποθήκευσης σιτηρών.

