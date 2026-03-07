Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ-ΑΕΛ και Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (07/03).

Newsbomb

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ-ΑΕΛ και Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΑΕΛ στην «Allwyn Arena» για τη Super League ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της ημέρας. Το ματς θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1. Νωρίτερα στις 17:00 ο Άρης θα παίξει κόντρα στον Ατρόμητο με μετάδοση από το Novasports 2.

Παράλληλα, στην Α1 Γυναικών ξεκινούν τα play offs με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Πρώτο τζάμπολ στις 15:00 και μετάδοση από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και την ίδια ώρα στο Action 24 θα μεταδοθεί το ντέρμπι Πανιώνιος - Καλαμάτα για την άνοδο από την Super League 2.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

12:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Γαλατασαράι - Τουρκ Τέλεκομ

Turkish Basketball Super League 2025-26

12:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Challenger 50 2026

ITC Crete Challenger (2ος Ημιτελικός Μονού)

12:45

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ – Προμηθέας

Basket League 2025-26

13:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Α1 Basketball League Γυναικών

1η Αγωνιστική Play Off

14:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Challenger 50 2026

ITC Crete Challenger (Τελικός Διπλού)

14:15

COSMOTE SPORT 3 HD

Μάνσφιλντ – Άρσεναλ

Emirates FA Cup 2025-26

15:00

Novasports 1HD

Οσασούνα – Μαγιόρκα

La Liga EA Sports 2025/26

15:00

Action 24

Πανιώνιος – Καλαμάτα

Greek Super League 2 2025-2026

15:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Α1 Basketball League Γυναικών

16:00

Novasports Prime

Matchday Live

Minute by Minute

16:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Κάλιαρι – Κόμο

Serie A 2025-26

16:00

ΕΡΤ Sports 1

Καρδίτσα - Μύκονος Betsson

Stoiximan GBL

16:30

Novasports Prime

Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

16:30

Novasports Start

Βόλφσμπουργκ – Αμβούργο

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 6HD

Λειψία – Άουγκσμπουργκ

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 5HD

Μάιντς – Στουτγκάρδη

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 4HD

Χάιντενχαϊμ – Χόφενχαϊμ

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 3HD

Φράιμπουργκ – Λεβερκούζεν

Bundesliga 2025/26

17:00

Novasports 2HD

Άρης – Ατρόμητος

Stoiximan Super League 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 1 HD

PreGame

ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet

17:15

Novasports 1HD

Λεβάντε – Τζιρόνα

La Liga EA Sports 2025/26

17:30

Novasports Extra 1

Γκρόνινγκεν – Άγιαξ

Eredivisie 2025/26

18:00

COSMOTE SPORT 1 HD

ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet

Stoiximan Super League 2025-26

18:15

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Άρης – Μαρούσι

Basket League 2025-26

18:15

ΕΡΤ Sports 1

Περιστέρι Betsson – Πανιώνιος

Stoiximan GBL

18:30

Novasports Prime

Matchday Live

Minute by Minute

19:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Αταλάντα – Ουντινέζε

Serie A 2025-26

19:30

Novasports Prime

Κολωνία – Ντόρτμουντ

Bundesliga 2025/26

19:30

Novasports 1HD

Ατλέτικο Μαδρίτης - Ρεάλ Σοσιεδάδ

La Liga EA Sports 2025/26

19:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Ρέξαμ – Τσέλσι

Emirates FA Cup 2025-26

20:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Μπράγκα - Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Liga Portugal Betclic 2025-26

20:05

COSMOTE SPORT 1 HD

PostGame

ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet

21:00

Novasports Start

PSV Αϊντχόφεν – Άλκμααρ

Eredivisie 2025/26

21:00

Novasports 6HD

Μαρία Σάκκαρη - Λίλι Τάγκερ

WTA 1000 2026

21:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Αλ Νασρ – Νέομ

Roshn Saudi League 2025-26

21:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2026

Ίντιαν Γουέλς

21:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Α. Ο. Θήρας - Πανιώνιος ΓΣΣ

Κύπελλο Βόλεϊ Γυναικών

21:30

Novasports 3HD

Μπόχουμ – Καϊζερσλάουτερν

Bundesliga 2 2025/26

21:30

COSMOTE SPORT 9 HD

Νάπολι - Βίρτους Μπολόνια

Lega Basket Serie A 2025-26

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Γιουβέντους – Πίζα

Serie A 2025-26

22:00

Novasports 1HD

Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Oktagon 2026

85 (Γερμανία, Αμβούργο)

22:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Νιούκαστλ - Μάντσεστερ Σίτι

Emirates FA Cup 2025-26

01:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2026

Ίντιαν Γουέλς

03:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

UFC Fight Night 2026

326: Μαξ Χόλογουεϊ vs Τσάρλες Ολιβέιρα

05:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2026

Ίντιαν Γουέλς

