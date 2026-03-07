Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ-ΑΕΛ και Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Το παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΑΕΛ στην «Allwyn Arena» για τη Super League ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της ημέρας. Το ματς θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1. Νωρίτερα στις 17:00 ο Άρης θα παίξει κόντρα στον Ατρόμητο με μετάδοση από το Novasports 2.

Παράλληλα, στην Α1 Γυναικών ξεκινούν τα play offs με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Πρώτο τζάμπολ στις 15:00 και μετάδοση από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και την ίδια ώρα στο Action 24 θα μεταδοθεί το ντέρμπι Πανιώνιος - Καλαμάτα για την άνοδο από την Super League 2.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 12:00 COSMOTE SPORT 8 HD Γαλατασαράι - Τουρκ Τέλεκομ Turkish Basketball Super League 2025-26 12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Challenger 50 2026 ITC Crete Challenger (2ος Ημιτελικός Μονού) 12:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Προμηθέας Basket League 2025-26 13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Α1 Basketball League Γυναικών 1η Αγωνιστική Play Off 14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Challenger 50 2026 ITC Crete Challenger (Τελικός Διπλού) 14:15 COSMOTE SPORT 3 HD Μάνσφιλντ – Άρσεναλ Emirates FA Cup 2025-26 15:00 Novasports 1HD Οσασούνα – Μαγιόρκα La Liga EA Sports 2025/26 15:00 Action 24 Πανιώνιος – Καλαμάτα Greek Super League 2 2025-2026 15:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Α1 Basketball League Γυναικών 16:00 Novasports Prime Matchday Live Minute by Minute 16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Κόμο Serie A 2025-26 16:00 ΕΡΤ Sports 1 Καρδίτσα - Μύκονος Betsson Stoiximan GBL 16:30 Novasports Prime Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό Εκπομπή 16:30 Novasports Start Βόλφσμπουργκ – Αμβούργο Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports 6HD Λειψία – Άουγκσμπουργκ Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports 5HD Μάιντς – Στουτγκάρδη Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports 4HD Χάιντενχαϊμ – Χόφενχαϊμ Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Λεβερκούζεν Bundesliga 2025/26 17:00 Novasports 2HD Άρης – Ατρόμητος Stoiximan Super League 2025-26 17:00 COSMOTE SPORT 1 HD PreGame ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet 17:15 Novasports 1HD Λεβάντε – Τζιρόνα La Liga EA Sports 2025/26 17:30 Novasports Extra 1 Γκρόνινγκεν – Άγιαξ Eredivisie 2025/26 18:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet Stoiximan Super League 2025-26 18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης – Μαρούσι Basket League 2025-26 18:15 ΕΡΤ Sports 1 Περιστέρι Betsson – Πανιώνιος Stoiximan GBL 18:30 Novasports Prime Matchday Live Minute by Minute 19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Ουντινέζε Serie A 2025-26 19:30 Novasports Prime Κολωνία – Ντόρτμουντ Bundesliga 2025/26 19:30 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης - Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga EA Sports 2025/26 19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέξαμ – Τσέλσι Emirates FA Cup 2025-26 20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπράγκα - Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal Betclic 2025-26 20:05 COSMOTE SPORT 1 HD PostGame ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet 21:00 Novasports Start PSV Αϊντχόφεν – Άλκμααρ Eredivisie 2025/26 21:00 Novasports 6HD Μαρία Σάκκαρη - Λίλι Τάγκερ WTA 1000 2026 21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Νασρ – Νέομ Roshn Saudi League 2025-26 21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ίντιαν Γουέλς 21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Α. Ο. Θήρας - Πανιώνιος ΓΣΣ Κύπελλο Βόλεϊ Γυναικών 21:30 Novasports 3HD Μπόχουμ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2 2025/26 21:30 COSMOTE SPORT 9 HD Νάπολι - Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A 2025-26 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Πίζα Serie A 2025-26 22:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα La Liga EA Sports 2025/26 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Oktagon 2026 85 (Γερμανία, Αμβούργο) 22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Νιούκαστλ - Μάντσεστερ Σίτι Emirates FA Cup 2025-26 01:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ίντιαν Γουέλς 03:30 COSMOTE SPORT 4 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια 04:00 COSMOTE SPORT 7 HD UFC Fight Night 2026 326: Μαξ Χόλογουεϊ vs Τσάρλες Ολιβέιρα 05:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ίντιαν Γουέλς

