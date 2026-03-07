Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ-ΑΕΛ και Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (07/03).
Το παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΑΕΛ στην «Allwyn Arena» για τη Super League ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της ημέρας. Το ματς θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1. Νωρίτερα στις 17:00 ο Άρης θα παίξει κόντρα στον Ατρόμητο με μετάδοση από το Novasports 2.
Παράλληλα, στην Α1 Γυναικών ξεκινούν τα play offs με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Πρώτο τζάμπολ στις 15:00 και μετάδοση από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και την ίδια ώρα στο Action 24 θα μεταδοθεί το ντέρμπι Πανιώνιος - Καλαμάτα για την άνοδο από την Super League 2.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
12:00
COSMOTE SPORT 8 HD
Γαλατασαράι - Τουρκ Τέλεκομ
Turkish Basketball Super League 2025-26
12:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Challenger 50 2026
ITC Crete Challenger (2ος Ημιτελικός Μονού)
12:45
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΑΕΚ – Προμηθέας
Basket League 2025-26
13:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Α1 Basketball League Γυναικών
1η Αγωνιστική Play Off
14:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Challenger 50 2026
ITC Crete Challenger (Τελικός Διπλού)
14:15
COSMOTE SPORT 3 HD
Μάνσφιλντ – Άρσεναλ
Emirates FA Cup 2025-26
15:00
Novasports 1HD
Οσασούνα – Μαγιόρκα
La Liga EA Sports 2025/26
15:00
Action 24
Πανιώνιος – Καλαμάτα
Greek Super League 2 2025-2026
15:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Α1 Basketball League Γυναικών
16:00
Novasports Prime
Matchday Live
Minute by Minute
16:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Κάλιαρι – Κόμο
Serie A 2025-26
16:00
ΕΡΤ Sports 1
Καρδίτσα - Μύκονος Betsson
Stoiximan GBL
16:30
Novasports Prime
Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό
Εκπομπή
16:30
Novasports Start
Βόλφσμπουργκ – Αμβούργο
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports 6HD
Λειψία – Άουγκσμπουργκ
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports 5HD
Μάιντς – Στουτγκάρδη
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports 4HD
Χάιντενχαϊμ – Χόφενχαϊμ
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports 3HD
Φράιμπουργκ – Λεβερκούζεν
Bundesliga 2025/26
17:00
Novasports 2HD
Άρης – Ατρόμητος
Stoiximan Super League 2025-26
17:00
COSMOTE SPORT 1 HD
PreGame
ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet
17:15
Novasports 1HD
Λεβάντε – Τζιρόνα
La Liga EA Sports 2025/26
17:30
Novasports Extra 1
Γκρόνινγκεν – Άγιαξ
Eredivisie 2025/26
18:00
COSMOTE SPORT 1 HD
ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet
Stoiximan Super League 2025-26
18:15
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Άρης – Μαρούσι
Basket League 2025-26
18:15
ΕΡΤ Sports 1
Περιστέρι Betsson – Πανιώνιος
Stoiximan GBL
18:30
Novasports Prime
Matchday Live
Minute by Minute
19:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Αταλάντα – Ουντινέζε
Serie A 2025-26
19:30
Novasports Prime
Κολωνία – Ντόρτμουντ
Bundesliga 2025/26
19:30
Novasports 1HD
Ατλέτικο Μαδρίτης - Ρεάλ Σοσιεδάδ
La Liga EA Sports 2025/26
19:45
COSMOTE SPORT 3 HD
Ρέξαμ – Τσέλσι
Emirates FA Cup 2025-26
20:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Μπράγκα - Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Liga Portugal Betclic 2025-26
20:05
COSMOTE SPORT 1 HD
PostGame
ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet
21:00
Novasports Start
PSV Αϊντχόφεν – Άλκμααρ
Eredivisie 2025/26
21:00
Novasports 6HD
Μαρία Σάκκαρη - Λίλι Τάγκερ
WTA 1000 2026
21:00
COSMOTE SPORT 8 HD
Αλ Νασρ – Νέομ
Roshn Saudi League 2025-26
21:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2026
Ίντιαν Γουέλς
21:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Α. Ο. Θήρας - Πανιώνιος ΓΣΣ
Κύπελλο Βόλεϊ Γυναικών
21:30
Novasports 3HD
Μπόχουμ – Καϊζερσλάουτερν
Bundesliga 2 2025/26
21:30
COSMOTE SPORT 9 HD
Νάπολι - Βίρτους Μπολόνια
Lega Basket Serie A 2025-26
21:45
COSMOTE SPORT 2 HD
Γιουβέντους – Πίζα
Serie A 2025-26
22:00
Novasports 1HD
Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα
La Liga EA Sports 2025/26
22:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Oktagon 2026
85 (Γερμανία, Αμβούργο)
22:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Νιούκαστλ - Μάντσεστερ Σίτι
Emirates FA Cup 2025-26
01:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2026
Ίντιαν Γουέλς
03:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
UFC Fight Night 2026
326: Μαξ Χόλογουεϊ vs Τσάρλες Ολιβέιρα
05:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2026
Ίντιαν Γουέλς