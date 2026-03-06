Euroleague: Ορίστηκαν οι αναμετρήσεις Μακάμπι – Χάποελ και Παρτίζαν – Ντουμπάι BC

Η διοργάνωση έκανε γνωστές τις ημερομηνίες των αγώνων που αναβλήθηκαν για την 30η… στροφή της Ευρωλίγκας, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Newsbomb

Euroleague: Ορίστηκαν οι αναμετρήσεις Μακάμπι – Χάποελ και Παρτίζαν – Ντουμπάι BC
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Euroleague προχώρησε στον ορισμό των δύο αναμετρήσεων που αναβλήθηκαν για την 30η αγωνιστική. Τα ματς ανάμεσα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτίζαν – Ντουμπάι BC.

Όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση της διοργάνωσης, την Τρίτη 17 Μαρτίου θα λάβει χώρα το Παρτίζαν – Ντουμπάι BC στις 21:00 ώρα Ελλάδος.

Το ισραηλινό ντέρμπι, ανάμεσα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ και την Χάποελ Τελ Αβίβ, ορίστηκε για την Κυριακή του Πάσχα στις 12 Απριλίου. Τζάμπολ στις 22:15 ώρα Ελλάδας.

Η αναμέτρηση των Ισραηλινών, θα γίνει φυσικά στο «Aleksandar Nikolic Hall» του Βελιγραδίου.

Η ανακοίνωση της Euroleague:

«Τα πρόσφατα αναβληθέντα παιχνίδια της 30ης αγωνιστικής Παρτίζαν Βελιγραδίου-Ντουμπάι και Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν επαναπρογραμματιστεί.

Η αναμέτρηση της 30ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ Παρτίζαν Βελιγραδίου και Ντουμπάι θα διεξαχθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 20:00 τοπική ώρα.

Το ματς της 30ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Απριλίου στις 21:15 τοπική ώρα».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:13ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό σχέδιο διαφυγής του Τραμπ για την Ημέρα της Κρίσης - Οι 3 απόρρητες βάσεις των ΗΠΑ

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Η Ρωσία βοηθάει το Ιράν να χτυπήσει αμερικανικούς στόχους

14:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Euroleague: Ορίστηκαν οι αναμετρήσεις Μακάμπι – Χάποελ και Παρτίζαν – Ντουμπάι BC

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Το Ιράν θα χρησιμοποιήσει πιο προηγμένους πυραύλους τις επόμενες ημέρες

14:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Στις 24 Μαρτίου η κλήρωση των Playoffs και Playouts

14:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Προσευχή στον Λευκό Οίκο για την επιτυχία του Τραμπ και των ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν - Βίντεο

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: «Υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με το Ισραήλ» λέει ο Γκιουλέρ - Η πρόταση στις ΗΠΑ για τους S400

14:32WHAT THE FACT

Όταν ο Τουταγχαμών είδε ξανά το φως - Η συγκλονιστική ανακάλυψη τη μέρα που άνοιξε η σαρκοφάγος του

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με κρυπτονομίσματα: 14,5 εκατ. ευρώ τα κέρδη - Η πυραμίδα, ο "ambassador" κι ο "leader"

14:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη – Νατσιού: «Πρώτη μας υποχρέωση η προστασία της Κύπρου»

14:12ΚΟΣΜΟΣ

Εξομολόγηση Ζελένσκι: «Είναι πολύ επικίνδυνο να βλέπω τα παιδιά μου» - Του λείπει η οικογένειά του

13:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τέλος η αγωνία για Ίνγκασον και Ρενάτο Σάντσες

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παίρνει παραγγελία πελάτισσας και τα... μπερδεύει λίγο

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: 50 μαχητικά αεροσκάφη με 100 βόμβες «ισοπέδωσαν» το υπόγειο καταφύγιο του Χαμενεΐ

13:38LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Στέλιος Μάινας εισβάλλει στη σειρά

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από τη διάσωση Ιρανών ναυτικών στη Σρι Λάνκα - Αμερικανικό υποβρύχιο τορπίλισε το πλοίο τους

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βρετανός πιλότος F-35 που έγραψε ιστορία καταρρίπτοντας ιρανικά drones: Το γιόρτασε πίνοντας… κυπριακή μπύρα

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής 32 ελληνικά πλοία στον Κόλπο - 85 οι εγκλωβισμένοι ναυτικοί

13:13ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τένις: Μαζί στο διπλό Τζόκοβιτς – Τσιτσιπάς

13:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί το αριστούργημα του David Mamet

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:55ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες φίλων της Νεκταρίας για την οικογένεια του 38χρονου: «Ήθελαν να κάνουν μόνοι τους την κηδεία για να τον "ξεπλύνουν"»

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: «Υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με το Ισραήλ» λέει ο Γκιουλέρ - Η πρόταση στις ΗΠΑ για τους S400

12:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Αποστέλλεται πυροβολαρχία Patriot, ζεύγος F-16 στη βόρεια Ελλάδα για κάλυψη της Βουλγαρίας

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο ήρωας του Κουβέιτ που έκανε ζημιά 300 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς κατέρριψε 3 αμερικανικά F-15

14:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Προσευχή στον Λευκό Οίκο για την επιτυχία του Τραμπ και των ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν - Βίντεο

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Sabah σε Δένδια: «Παίζεις με τη φωτιά Νίκο» - Ενόχληση στον τουρκικό Τύπο για τους Patriot στη Κάρπαθο

12:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Δολοφονούσε μωρά σε ήρεμη ψυχική κατάσταση - Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog - Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό - «Νόμιμο το να πλήξουμε ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων» λέει η Βρετανία

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: 50 μαχητικά αεροσκάφη με 100 βόμβες «ισοπέδωσαν» το υπόγειο καταφύγιο του Χαμενεΐ

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη οδηγία της Σουηδίας στους πολίτες της: «Κρατήστε μετρητά στα σπίτια σας»

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Η Ρωσία βοηθάει το Ιράν να χτυπήσει αμερικανικούς στόχους

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βρετανός πιλότος F-35 που έγραψε ιστορία καταρρίπτοντας ιρανικά drones: Το γιόρτασε πίνοντας… κυπριακή μπύρα

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Σπουδαίο ντέρμπι στο ΣΕΦ για την EuroLeague - Η ώρα και το κανάλι

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Οι Αρχές εξετάζουν τα σενάρια για το πώς βρέθηκε στο κενό ο 15χρονος που έχασε τη ζωή του

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλη διαφορά ατμοσφαιρικής πίεσης αλλάζει το σκηνικό - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο στο «Ελ.Βενιζέλος»: Άνδρες τσακώθηκαν στην «ουρά» συναλλάγματος (βίντεο)

08:12ΚΥΠΡΟΣ

Τα συστήματα αεράμυνας της Κύπρου: Από τα υπερσύγχρονα Barak MX μέχρι τα «τίμια» Mistral 3

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ