Καταγγελίες φίλων της Νεκταρίας: «Ήθελαν να κάνουν μόνοι τους την κηδεία για να τον ξεπλύνουν»

Οι φίλοι της Νεκταρίας που βρήκε τραγικό θάνατο στο σπίτι που διέμενε στον Κολωνό καταγγέλλουν ότι η οικογένεια του 38χρονου φερόμενου ως δολοφόνου της 31χρονης κοπέλας, ήθελαν να κάνουν μόνοι τους την κηδεία της.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στα μηνύματα που αντάλλαξαν και τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του Newsbomb.gr, οι οικείοι του 38χρονου, ο οποίος προφυλακίστηκε χθες μετά από τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ήθελαν να αναλάβουν την κηδεία της κοπέλας, με σκοπό να... ξεπλύνουν τις αμαρτίες του συντρόφου της.

«Ξέρω και το γραφείο» που «έδωσαν προκαταβολή 800 ευρώ» κι ότι «προσπαθούν να γίνει χωρίς κόσμο» η κηδεία, έγραψαν στα μηνύματα αναφορικά με την απόφαση του πατέρα του 38χρονου να κάνει μόνος του την κηδεία της κοπέλας, όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου στο Newsbomb.gr

Μάλιστα, όπως ανέφεραν στα σχετικά μηνύματα «έχουν ορίσει και δικό τους πραγματογνώμονα, μπας και καθαρίσουν το τέρας».

Τα μηνύματα που αποκαλύπτει το Newsbomb.gr

«Σήμερα σε χτυπάει, αύριο θα γίνει χειρότερο»

Την ίδια στιγμή, άνθρωπος από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του 38χρονου που προφυλακίστηκε για τον θάνατο της 31χρονης Νεκταρίας, είχε προτρέψει την άτυχη κοπέλα να τον καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία.

Χαρακτηριστικό είναι το μήνυμα που έστειλε στην κοπέλα άνθρωπος από την οικογένεια του 38χρονου και της ζητούσε να τον καταγγείλει, καθώς και οι ίδιοι γνώριζαν ότι την χτυπούσε. Τελικά, όπως είπε στο Newsbomb.gr και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. η 31χρονη δεν είχε καταγγείλει τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία.

