Ιράν: Επίθεση σε στρατιωτική βάση που στεγάζει αμερικανικό διπλωματικό κέντρο, στη Βαγδάτη

Αυτή η δορυφορική φωτογραφία από την Planet Labs PBC δείχνει την περιοχή ενός σχολείου και της βάσης της παραστρατιωτικής Επαναστατικής Φρουράς του Ιράν στο Μινάμπ, Ιράν, στις 14 Μαΐου 2024. (Planet Labs PBC μέσω AP)

Μια στρατιωτική βάση στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης έγινε στόχος επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανέφεραν ιρακινές πηγές ασφαλείας, μετά την ανακοίνωση της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης ότι οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους «εναντίον στόχων στο Ισραήλ και αμερικανικών βάσεων στην περιοχή».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες απομακρύνουν χιλιάδες ανθρώπους από διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής εν μέσω της στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν.

«Γίνεται αθόρυβα, αλλά απρόσκοπτα», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Αργότερα σήμερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε πως συνεχίζει τις προσπάθειες να επικοινωνήσει με Αμερικανούς υπηκόους στη Μέση Ανατολή προκειμένου να προσφέρει βοήθεια για επιβίβαση σε πτήσεις τσάρτερ ή σε χερσαία μέσα μεταφοράς.

«Εκατοντάδες Αμερικανοί έχουν επιστρέψει με ασφάλεια στις ΗΠΑ με διάφορες πτήσεις, ενώ επιπλέον πτήσεις έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών για τις Διεθνείς Σχέσεις Ντίλαν Τζόνσον, σε μια ανακοίνωση.

Ο Τζόνσον είπε πως μια ειδική ομάδα «βοήθησε απευθείας σχεδόν 13.000 Αμερικανούς στο εξωτερικό, προσφέροντας οδηγίες ασφαλείας και βοήθεια για να ταξιδέψουν».

Την ίδια στιγμή, η Γερμανία απέσυρε επιπλέον δυνάμεις της Bundeswehr από τη Μέση Ανατολή, ενώ και προσωπικό από τη γερμανική πρεσβεία στη Βαγδάτη μεταφέρεται στην Ιορδανία.

Σύμφωνα με το Δίκτυο RND, λόγω της νέας ανάφλεξης στην περιοχή, αποσύρονται στρατιώτες που σταθμεύουν στη Βαγδάτη, αλλά και μέλη του προσωπικού της γερμανικής πρεσβείας στην ιρακινή πρωτεύουσα. Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενημέρωσε νωρίτερα σήμερα σχετικά τους προέδρους των αρμόδιων επιτροπών της Bundestag. Οι στρατιώτες και οι εργαζόμενοι στην γερμανική διπλωματική αποστολή θα μεταφερθούν στην Ιορδανία, όπου σταθμεύουν δύο στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη Α400Μ, τα οποία θα τους επαναπατρίσουν. Ήδη έχουν επιστρέψει στη Γερμανία οι στρατιώτες της Bundeswehr από το Μπαχρέιν, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προετοιμασία απόσυρσης δυνάμεων από το Κουβέιτ, αλλά και από την UNIFIL στον Λίβανο. Το Σαββατοκύριακο έγιναν στόχος ιρανικών χτυπημάτων πολυεθνικά στρατόπεδα στο βόρειο Ιράκ και στην Ιορδανία, στα οποία βρίσκονται και δυνάμεις της Bundeswehr. Πριν από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, περισσότεροι από 500 Γερμανοί στρατιώτες υπηρετούσαν στη Μέση Ανατολή.

Στο μεταξύ η Ελβετία διατηρεί ανοιχτή την πρεσβεία της στην Τεχεράνη, με έξι Ελβετούς πολίτες και 18 άτομα τοπικό προσωπικό. Την περασμένη Τρίτη ωστόσο εγκατέλειψαν το Ιράν τέσσερις Ελβετοί.

Διαβάστε επίσης