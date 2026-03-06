ΗΠΑ: Το Ιράν χρησιμοποίησε επιθετικά drones σε κατοικημένες περιοχές του Μπαχρέιν
Ο επικεφαλής του CENTCOM κατηγόρησε το Ιράν ότι «σκόπιμα» στοχεύει αμάχους - «Δεν θα μείνει αναπάντητο»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Οι ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν επτά επιθετικά drones σε κατοικημένες περιοχές στο Μπαχρέιν το βράδυ της Πέμπτης, δήλωσε ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) του αμερικανικού στρατού με έδρα τη Μέση Ανατολή, Μπραντ Κούπερ.
Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κούπερ κατηγόρησε το Ιράν ότι «σκόπιμα» στοχεύει αμάχους σε όλη τη Μέση Ανατολή.
«Αυτό είναι απαράδεκτο και δεν θα μείνει αναπάντητο», είπε.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:15 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 13 Μαρτίου
18:07 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ροδόπη: Δέκα νέα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων
06:28 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Σήμερα οι Β' Χαιρετισμοί της Παναγίας
13:38 ∙ LIFESTYLE