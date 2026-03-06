ΗΠΑ: Το Ιράν χρησιμοποίησε επιθετικά drones σε κατοικημένες περιοχές του Μπαχρέιν

Οι ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν επτά επιθετικά drones σε κατοικημένες περιοχές στο Μπαχρέιν το βράδυ της Πέμπτης, δήλωσε ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) του αμερικανικού στρατού με έδρα τη Μέση Ανατολή, Μπραντ Κούπερ.

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κούπερ κατηγόρησε το Ιράν ότι «σκόπιμα» στοχεύει αμάχους σε όλη τη Μέση Ανατολή.

«Αυτό είναι απαράδεκτο και δεν θα μείνει αναπάντητο», είπε.

