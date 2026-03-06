Washington Times: Ο Τραμπ επαναφέρει τον ρόλο της Αμερικής ως ««παγκόσμιου χωροφύλακα»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε εκλεγεί υποσχόμενος μια εξωτερική πολιτική που έβαζε την «Αμερική πρώτα», διακηρύσσοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα λειτουργούν πλέον ως ο «παγκόσμιος χωροφύλακας» εμπλεκόμενες σε ατελείωτους και δαπανηρούς πολέμους.

Ωστόσο, έχει επανειλημμένα ενεργοποιήσει τη στρατιωτική ισχύ της χώρας.

Από τις αρχές του έτους, ο Τραμπ έστειλε αμερικανικές δυνάμεις στη Βενεζουέλα για να συλλάβουν τον Μαδούρο, πραγματοποίησε στρατιωτική επιχείρηση στον Ισημερινό εναντίον ναρκοτρομοκρατών και εξαπέλυσε κοινή επίθεση με το Ισραήλ κατά του Ιράν, με στόχο την καταστροφή των πυραυλικών δυνατοτήτων και της ηγεσίας του.

Οι κινήσεις των τελευταίων δύο μηνών έρχονται να προστεθούν στην εκτεταμένη χρήση του στρατού από τον Τραμπ το προηγούμενο έτος, όταν διέταξε πλήγματα σε οκτώ διαφορετικές χώρες, μεταξύ των οποίων η Σομαλία, η Υεμένη, η Συρία και το Ιράν.

Παράλληλα, έχει διατάξει σχεδόν τέσσερις δεκάδες επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να μετέφεραν παράνομα ναρκωτικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε καθεμία από αυτές τις επιχειρήσεις, ο Τραμπ προέβαλε δύο βασικές αιτιολογήσεις: είτε μια «ηθική ευθύνη» για την προάσπιση της ελευθερίας και της δημοκρατίας διεθνώς είτε την ανάγκη σύλληψης επικίνδυνων προσώπων, όπως ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών στη Νέα Υόρκη.

Αναλυτές εξωτερικής πολιτικής υποστηρίζουν ότι οι εξηγήσεις αυτές υποδηλώνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργούν σήμερα ως «παγκόσμιος χωροφύλακας», κάτι που ο ίδιος ο Τραμπ είχε επιμείνει ότι δεν πρέπει να αποτελεί τον ρόλο της χώρας.

Ο Brandan P. Buck, ερευνητής εξωτερικής πολιτικής στο Cato Institute, εκτιμά ότι «επί Τραμπ οι ΗΠΑ έχουν γίνει πιο ισχυρός παγκόσμιος χωροφύλακας, όχι λιγότερο». Όπως σημειώνει, ο Τραμπ έχει επεκτείνει τη στρατιωτική παρουσία στη Λατινική Αμερική, έχει προχωρήσει σε εκτεταμένη αεροπορική εκστρατεία στο Ιράν και έχει στρατιωτικοποιήσει εκ νέου τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών με μεγαλύτερη ένταση από τους προκατόχους του.

Άλλοι αναλυτές απορρίπτουν αυτή την ερμηνεία, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν στόχο την προστασία συγκεκριμένων αμερικανικών συμφερόντων.

Για παράδειγμα, ο Μαδούρο κατηγορείται ότι διακινούσε ναρκωτικά προς τις ΗΠΑ, ενώ το Ιράν ακολουθεί επί δεκαετίες πολιτική απειλών κατά του Ισραήλ και των αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή.

Ο Steven Bucci από το Heritage Foundation τονίζει ότι οι αποφάσεις αυτές δεν αποσκοπούν απλώς στη γενική «καταπολέμηση του κακού», αλλά στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων απειλών για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά ταύτα, η ένταση των στρατιωτικών ενεργειών έχει προκαλέσει ανησυχία στη βάση του κινήματος MAGA. Ορισμένοι από τους πιο πιστούς υποστηρικτές του Τραμπ στα μέσα ενημέρωσης έχουν επικρίνει τις επιλογές του, υποστηρίζοντας ότι εγκατέλειψε την υπόσχεσή του να κρατήσει τη χώρα μακριά από ξένες συγκρούσεις.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο Tucker Carlson, η Megyn Kelly, ο Matt Walsh και η πρώην βουλευτής των Ρεπουμπλικανών Marjorie Taylor Greene.

Η Greene δήλωσε μάλιστα ότι ο Carlson θα μπορούσε να νικήσει τον Τραμπ σε μια προεδρική αναμέτρηση, γράφοντας στο X ότι «ο Τραμπ δεν ξέρει πια τι σημαίνει MAGA και το μετέτρεψε σε MIGA – Make Iran Great Again».

Ο Carlson χαρακτήρισε τον πόλεμο «απολύτως αηδιαστικό και κακό», ενώ η Kelly δήλωσε ότι χρειάζεται πειστικές εξηγήσεις για το αν η σύγκρουση «αξίζει το τίμημα του αμερικανικού αίματος και πλούτου».

Ο ίδιος ο Τραμπ απάντησε ότι οι απόψεις αυτές δεν εκφράζουν τη βάση των υποστηρικτών του, δηλώνοντας: «Το MAGA είναι ο Τραμπ».

Η κυβέρνηση έχει δώσει διαφορετικές εξηγήσεις για την επίθεση στο Ιράν. Αρχικά ο Τραμπ μίλησε για «επικείμενη απειλή» κατά των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για προληπτικό πλήγμα ώστε να αποτραπεί ιρανική επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Στη συνέχεια, η επιχειρηματολογία μετατοπίστηκε προς την αποτροπή επανεκκίνησης του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και την ανατροπή ενός καθεστώτος που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, υποστηρίζει τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον Αμερικανών εδώ και δεκαετίες.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ θα ενισχύσουν μακροπρόθεσμα τη σταθερότητα στην περιοχή, τις τιμές του πετρελαίου και τις διεθνείς αγορές.

Άλλοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η στρατηγική του Τραμπ στοχεύει στην κατάρρευση εχθρικών καθεστώτων με «ντόμινο». Ο ίδιος έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι η Κούβα θα μπορούσε να αποτελέσει επόμενο στόχο, μιλώντας ακόμη και για μια «φιλική μετάβαση εξουσίας».

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις στη Λατινική Αμερική δημιουργούν αμφιβολίες για το πού τελειώνει η στρατιωτική δράση και πού αρχίζει η αστυνομική. Αν και οι ΗΠΑ έχουν συμφέρον να αποτρέψουν τη διακίνηση ναρκωτικών, η χρήση του στρατού για τέτοιες αποστολές αποτελεί σημαντική μετατόπιση από την παραδοσιακή πρακτική.

Σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, μόνο οι αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να χρησιμοποιούν σκόπιμα θανατηφόρα βία, και μόνο όταν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την προστασία ανθρώπινων ζωών.

Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι ο Τραμπ ακολουθεί ένα μοτίβο που έχουν υιοθετήσει και προηγούμενοι Αμερικανοί πρόεδροι: προειδοποιούν ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να λειτουργούν ως παγκόσμιος χωροφύλακας, αλλά τελικά χρησιμοποιούν τη στρατιωτική ισχύ για να αντιμετωπίσουν απειλές στο εξωτερικό.

