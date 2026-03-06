Πετρέλαιο: Πάνω από τα 90 δολάρια / βαρέλι το Brent μετά τη δήλωση Τραμπ για συνέχιση του πολέμου

Η τιμή του αμερικανικού αργού (WTI) άγγιξε για λίγο τα 89,62 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 10,63%, πριν υποχωρήσει ελαφρώς

Μίλτος Τσεκούρας

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 90 δολάρια / βαρέλι το Brent μετά τη δήλωση Τραμπ για συνέχιση του πολέμου
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι μετά τη δήλωση Τραμπ για συνέχιση του πολέμου με το Ιράν.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, μόνο «άνευ όρων παράδοση».
  • Το Κατάρ προειδοποιεί ότι η τιμή του πετρελαίου μπορεί να φτάσει τα 150 δολάρια το βαρέλι αν συνεχιστεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
  • Η διακοπή παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ αυξάνει τον κίνδυνο ενεργειακής κρίσης παγκοσμίως.
Snapshot powered by AI

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν σήμερα το απόγευμα, μετά τη δέσμευση του Αμερικανού προέδρου ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι την «ολοκληρωτική και άνευ όρων παράδοση» του Ιράν, με επενδυτές να ανησυχούν για την προμήθεια πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, λόγω των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές και της παράλυσης στα Στενά του Ορμούζ.

«Δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν, μόνο ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του Truth Social.

Μετά την ανάρτηση αυτή, η τιμή του βαρελιού μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας σκαρφάλωσε στα 91,89 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο από τον Απρίλιο του 2024.

Η τιμή του αμερικανικού αργού (WTI) άγγιξε για λίγο τα 89,62 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 10,63%, πριν υποχωρήσει ελαφρώς.

Kατάρ: Η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να φθάσει τα 150 δολάρια το βαρέλι

Το Κατάρ αναμένει ότι όλοι οι παραγωγοί ενέργειας του Κόλπου θα σταματήσουν τις εξαγωγές εντός ημερών, εάν η σύγκρουση με το Ιράν συνεχιστεί με αποτέλεσμα η τιμή του πετρελαίου να αγγίξει τα 150 δολάρια το βαρέλι, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, Σάαντ αλ-Κάαμπι, στους Financial Times.

Φόβοι για νέα ενεργειακή κρίση

Το Κατάρ σταμάτησε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου τη Δευτέρα, καθώς το Ιράν συνέχισε να επιτίθεται σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις. Η παραγωγή LNG της χώρας ισοδυναμεί με περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς και παίζει σημαντικό ρόλο στην εξισορρόπηση της ζήτησης για καύσιμο τόσο στην ασιατική όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ προειδοποίησε ότι σε ένα τέτοιο σενάριο η τιμή του βαρελιού πετρελαίου θα μπορούσε να διπλασιαστεί σε πάνω από 150 δολάρια, συμπαρασύροντας τις παγκόσμιες οικονομίες σε πτωτική πορεία. «Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια νέα ενεργειακή κρίση και να καταστρέψει τις οικονομίες του κόσμου» προειδοποιησε.

Αυτή τη στιγμή, το πετρέλαιο διαπραγματεύεται περίπου στα 85 δολάρια το βαρέλι. Αυτό συμβαίνει αφού το μεγαλύτερο μέρος του έτους κυμαινόταν γύρω στα 60-65 δολάρια το βαρέλι. Ο Κααμπι δήλωσε στους Financial Times ότι μια τέτοια άνοδος θα «καταστρέψει τις οικονομίες του κόσμου».«Εάν αυτός ο πόλεμος συνεχιστεί για μερικές εβδομάδες, η αύξηση του ΑΕΠ σε όλο τον κόσμο θα επηρεαστεί. Η τιμή της ενέργειας για όλους θα αυξηθεί.» «Θα υπάρξουν ελλείψεις σε ορισμένα προϊόντα και θα υπάρξει μια αλυσιδωτή αντίδραση εργοστασίων που δεν θα μπορούν να προμηθεύσουν.»

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 13 Μαρτίου

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Συνάντηση στην Αθήνα για το «2026 EuroLeague Final Four Athens»

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: Δέκα νέα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ καρέ η δράση διαρρήκτη Αγρίνιο: Σκαρφάλωνε σε τέντα για να κλέψει

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 90 δολάρια / βαρέλι το Brent μετά τη δήλωση Τραμπ για συνέχιση του πολέμου

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η στιγμή που βόμβα έπεσε δίπλα στο συνεργείο του MEGA

17:47ΕΛΛΑΔΑ

Μεθυσμένος οδηγός χωρίς δίπλωμα «έτρεχε» με 151 χλμ/ώρα στη Λεωφόρο Λαυρίου - Απείλησε αστυνομικούς

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Διαψεύδουν οι ΗΠΑ ότι το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» επλήγη από ιρανικά drones

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Σάντσεθ: Τεράστιο λάθος ο πόλεμος κατά του Ιράν - Ας σπεύσουμε σε βοήθεια της Κύπρου

17:32ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εύσημα Κουτελάκη για Χαρδαλιά: Οι Δήμοι της Αττικής είναι τυχεροί που είσαι Περιφερειάρχης

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Γιγαντιαία απάτη με κρυπτονομίσματα: Πάνω από 14,5 εκατ. ευρώ τα κέρδη τους – 12 συλλήψεις

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φοιτητής αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει κόβοντας τις φλέβες του στην Εστία του Πανεπιστημίου

17:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: Για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν έχει ανασφάλιστα οχήματα - Στο τραπέζι φορολογικά κίνητρα

17:06ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: «Όχι» στο αίτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων να ακυρωθούν οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους

17:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημόσια συγγνώμη του Μάικ Τζέιμς στον Έλι Οκόμπο

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν δεν θα συμμετάσχει στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες λόγω του πολέμου

17:03LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Στην πλατεία Κοτζιά για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders»

17:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αλλαγή ώρας του αγώνα με την Ζαλγκίρις λόγω του ποδοσφαιρικού ματς με την Μπέτις

17:00ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία και αμέσως μετά απείλησε ότι θα σκοτώσει τη σύζυγό του

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ έπληξε καταφύγιο Ιρανών ηγετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:41ΚΟΣΜΟΣ

16χρονη ταξίδεψε στην Τουρκία για να βάλει μαλλιά: Το αποτέλεσμα μετά από έναν χρόνο έγινε viral

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η στιγμή που βόμβα έπεσε δίπλα στο συνεργείο του MEGA

17:47ΕΛΛΑΔΑ

Μεθυσμένος οδηγός χωρίς δίπλωμα «έτρεχε» με 151 χλμ/ώρα στη Λεωφόρο Λαυρίου - Απείλησε αστυνομικούς

16:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κατερίνη: Τα βίντεο στα social media πρόδωσαν τον 16χρονο παραχαράκτη - Aναλήψεις με κάρτες-κλώνους

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Η Ρωσία βοηθάει το Ιράν να χτυπήσει αμερικανικούς στόχους

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες φίλων της Νεκταρίας για την οικογένεια του 38χρονου: «Ήθελαν να κάνουν μόνοι τους την κηδεία για να τον "ξεπλύνουν"»

17:03LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Στην πλατεία Κοτζιά για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders»

16:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Ιράν: Καμία συμφωνία, μόνο παράδοση άνευ όρων και μετά επιλογή αποδεκτού ηγέτη

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog - Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό - «Νόμιμο το να πλήξουμε ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων» λέει η Βρετανία

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο ήρωας του Κουβέιτ που έκανε ζημιά 300 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς κατέρριψε 3 αμερικανικά F-15

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

14:37ΚΟΣΜΟΣ

«Υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με το Ισραήλ» λέει ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας - Η πρόταση στις ΗΠΑ για τους S400

13:38LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Στέλιος Μάινας εισβάλλει στη σειρά

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φοιτητής αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει κόβοντας τις φλέβες του στην Εστία του Πανεπιστημίου

12:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Αποστέλλεται πυροβολαρχία Patriot, ζεύγος F-16 στη βόρεια Ελλάδα για κάλυψη της Βουλγαρίας

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλη διαφορά ατμοσφαιρικής πίεσης αλλάζει το σκηνικό - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Η «σύζυγος και η κόρη του Πούτιν» σε πολυτελές γιοτ μεγιστάνα της τεχνολογίας

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 90 δολάρια / βαρέλι το Brent μετά τη δήλωση Τραμπ για συνέχιση του πολέμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ