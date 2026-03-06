Πετρέλαιο: Πάνω από τα 90 δολάρια / βαρέλι το Brent μετά τη δήλωση Τραμπ για συνέχιση του πολέμου

Snapshot Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι μετά τη δήλωση Τραμπ για συνέχιση του πολέμου με το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, μόνο «άνευ όρων παράδοση».

Το Κατάρ προειδοποιεί ότι η τιμή του πετρελαίου μπορεί να φτάσει τα 150 δολάρια το βαρέλι αν συνεχιστεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η διακοπή παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ αυξάνει τον κίνδυνο ενεργειακής κρίσης παγκοσμίως. Snapshot powered by AI

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν σήμερα το απόγευμα, μετά τη δέσμευση του Αμερικανού προέδρου ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι την «ολοκληρωτική και άνευ όρων παράδοση» του Ιράν, με επενδυτές να ανησυχούν για την προμήθεια πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, λόγω των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές και της παράλυσης στα Στενά του Ορμούζ.

«Δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν, μόνο ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του Truth Social.

Μετά την ανάρτηση αυτή, η τιμή του βαρελιού μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας σκαρφάλωσε στα 91,89 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο από τον Απρίλιο του 2024.

Η τιμή του αμερικανικού αργού (WTI) άγγιξε για λίγο τα 89,62 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 10,63%, πριν υποχωρήσει ελαφρώς.

Kατάρ: Η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να φθάσει τα 150 δολάρια το βαρέλι

Το Κατάρ αναμένει ότι όλοι οι παραγωγοί ενέργειας του Κόλπου θα σταματήσουν τις εξαγωγές εντός ημερών, εάν η σύγκρουση με το Ιράν συνεχιστεί με αποτέλεσμα η τιμή του πετρελαίου να αγγίξει τα 150 δολάρια το βαρέλι, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, Σάαντ αλ-Κάαμπι, στους Financial Times.

Φόβοι για νέα ενεργειακή κρίση

Το Κατάρ σταμάτησε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου τη Δευτέρα, καθώς το Ιράν συνέχισε να επιτίθεται σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις. Η παραγωγή LNG της χώρας ισοδυναμεί με περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς και παίζει σημαντικό ρόλο στην εξισορρόπηση της ζήτησης για καύσιμο τόσο στην ασιατική όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ προειδοποίησε ότι σε ένα τέτοιο σενάριο η τιμή του βαρελιού πετρελαίου θα μπορούσε να διπλασιαστεί σε πάνω από 150 δολάρια, συμπαρασύροντας τις παγκόσμιες οικονομίες σε πτωτική πορεία. «Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια νέα ενεργειακή κρίση και να καταστρέψει τις οικονομίες του κόσμου» προειδοποιησε.

Αυτή τη στιγμή, το πετρέλαιο διαπραγματεύεται περίπου στα 85 δολάρια το βαρέλι. Αυτό συμβαίνει αφού το μεγαλύτερο μέρος του έτους κυμαινόταν γύρω στα 60-65 δολάρια το βαρέλι. Ο Κααμπι δήλωσε στους Financial Times ότι μια τέτοια άνοδος θα «καταστρέψει τις οικονομίες του κόσμου».«Εάν αυτός ο πόλεμος συνεχιστεί για μερικές εβδομάδες, η αύξηση του ΑΕΠ σε όλο τον κόσμο θα επηρεαστεί. Η τιμή της ενέργειας για όλους θα αυξηθεί.» «Θα υπάρξουν ελλείψεις σε ορισμένα προϊόντα και θα υπάρξει μια αλυσιδωτή αντίδραση εργοστασίων που δεν θα μπορούν να προμηθεύσουν.»