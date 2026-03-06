Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000
Ισπανικό Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε χρηματική παροχή μεταξύ μητέρας και κόρης, κρίνοντας πως το δάνειο ύψους 239.966 ευρώ ήταν συγκάλυψη για την αποφυγή φόρων
Μητέρα και κόρη στην Ισπανία είχαν υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό δανείου ύψους 239.966 ευρώ. Το έγγραφο παρουσιάστηκε στις φορολογικές αρχές τον Οκτώβριο του 2013, τέσσερις μήνες μετά τη μεταφορά των χρημάτων.
