Viral ξανά παλιό ξέσπασμα του Μπενίνι για τον πόλεμο: «Γιατί συνεχίζουν να σκοτώνουν παιδιά;»

Ένα απόσπασμα από μια παλαιότερη τηλεοπτική παρέμβαση του Ρομπέρτο Μπενίνι κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο των social media, προκαλώντας έντονη συγκίνηση αλλά και συζήτηση.

Ο Ιταλός ηθοποιός και σκηνοθέτης, που έχει αφήσει το δικό του στίγμα στον κινηματογράφο με την ταινία «Η ζωή είναι ωραία», μίλησε με έντονη συναισθηματική φόρτιση για τον πόλεμο, τη βία και κυρίως για τα παιδιά που χάνουν τη ζωή τους στις συγκρούσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr