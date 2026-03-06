Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στο πότε θα κάνει κόμμα - Η ποδοσφαιρική αναλογία και το «πρωτάθλημα»

«Στο ραντεβού με την ιστορία δύο πράγματα δεν πρέπει να κάνεις», είπε με νόημα ο πρώην πρωθυπουργός

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στο πότε θα κάνει κόμμα - Η ποδοσφαιρική αναλογία και το «πρωτάθλημα»

Eκδήλωση από την Πρωτοβουλία Πολιτών της Θεσσαλονίκης

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη βόρεια Ελλάδα για την αυριανή παρουσίαση του βιβλίου του στην Κοζάνη, παράγει ειδήσεις.

Ο πρώην πρωθυπουργός, παρευρέθηκε νωρίτερα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σε εκδήλωση που διοργανώνουν ομάδες πρωτοβουλιών για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης.

Ο Αλέξης Τσίπρας ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση, όχι για να μιλήσει, αλλά, όπως λένε οι συνεργάτες του, για να ακούσει τον προβληματισμό, τις θέσεις και τις προτάσεις των ομιλητών. Να πιάσει το κλίμα και τον σφυγμό προοδευτικών πολιτών και φυσικά να ακούσει τις προτάσεις τους για την διαδικασία της ανασύνθεσης της προοδευτικής παράταξης.

Σε αυτό το πλαίσιο ωστόσο, ο πρώην πρωθυπουργός έλαβε τον λόγο και μίλησε «από στήθους», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Στη σύντομη ομιλία του, ο κ. Τσίπρας επέκρινε σφοδρά τη στάση της κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής, καταδικάζοντας το γεγονός ότι η χώρα έχει προσδεθεί στις ΗΠΑ, εγκαταλείποντας το δόγμα της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής.

Ωστόσο, ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα, μιλώντας ευθέως και σε πιο χαλαρό ύφος για το «ερώτημα του ενός δισεκατομμυρίου» όπως είπε χαραξτηριστικά: «Πότε;»

Σε αυτό το σημείο και κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο κ. Τσίπρας έκανε μια αναλογία με το πρωτάθλημα που πήρε ο ΠΑΟΚ το 2019, λέγοντας ότι τα κατάφερε ύστερα από περίπου 34 χρόνια, όχι μόνο επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ καθιέρωσε διαφανείς κανόνες ισονομίας στο ποδόσφαιρο, αλλά και όταν ο ΠΑΟΚ «έφτιαξε ομάδα».

Έτσι λοιπόν, είπε ότι «εμείς θα πάρουμε το πρωτάθλημα όταν έχουμε εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης, σ' αυτό δουλεύουμε μεθοδικά, και όταν φτιάξουμε ομάδα με ανανέωση και εμπειρία, που θα πετάει και θα κερδίζει μέσα στο γήπεδο.

»Στο ραντεβού με την ιστορία δύο πράγματα δεν πρέπει να κάνεις, να πας νωρίτερα και να σε στήσει ή να αργήσεις και να τη στήσεις εσύ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια μαζί, όλοι και όλες όταν θα είμαστε έτοιμοι για να νικήσουμε και πιστεύω ότι θα είμαστε σύντομα», κατέληξε ο πρώην πρωθυπουργός, καταχειροκροτούμενος σε μια κατάμεστη αίθουσα.

Δείτε βίντεο εδώ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κατερίνη: Ελεύθερος ο 16χρονος που κατηγορείται ότι κατείχε πλαστά χαρτονομίσματα και κάρτες-κλώνους

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μας μια ώρα μετά

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με εγκατάλειψη στην Εθνική οδό Χανίων - Ρεθύμνου

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη Τούρκων διακινητών που μετέφεραν 36 μετανάστες

22:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Διάσειση ο Φαρίντ, τέλος το ματς για τον Αμερικανό

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Drone στόχευσε ξενοδοχείο στην πόλη Αρμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν

22:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στο πότε θα κάνει κόμμα - Η ποδοσφαιρική αναλογία και το «πρωτάθλημα»

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκρήξεις στη Νατάνζ - Φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος για αναφορές ότι η Ρωσία βοηθά το Ιράν: Δεν επηρεάζει τις στρατιωτικές μας επιχειρήσεις

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 6/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10.000.000 ευρώ

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Επαναπατρίστηκαν από το Ομάν 87 Ελλήνες πολίτες με ειδική πτήση της SKY express

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δύο αδέλφια κατηγορούνται ότι σκότωσαν τη μητέρα τους και έπαιρναν δάνεια στο όνομά της

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες καλλιέργησαν ρεβίθια σε προσομοιωμένο σεληνιακό χώμα

21:47ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΔΑ: Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τον άνδρα που απειλούσε να ανατιναχτεί

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σύλληψη γνωστού γιατρού για παιδική πορνογραφία

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Νεκρή γυναίκα μέσα στο διαμέρισμά της – Την βρήκε ο σπιτονοικοκύρης της

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός αξιωματούχος προειδοποιεί: «Νόμιμοι στόχοι» οι Ευρωπαίοι εάν συμμετάσχουν στον πόλεμο

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένη κίνηση στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις στην κάθοδο

20:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague LIVE, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το «αιώνιο» ντέρμπι στο ΣΕΦ

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Κατάσχονται τα βίντεο και οι φωτογραφίες που τράβηξαν οι πραγματογνώμονες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague LIVE, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το «αιώνιο» ντέρμπι στο ΣΕΦ

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Νεκρή γυναίκα μέσα στο διαμέρισμά της – Την βρήκε ο σπιτονοικοκύρης της

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σύλληψη γνωστού γιατρού για παιδική πορνογραφία

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ο Τραμπ «δείχνει» τον εκλεκτό για την ηγεσία του Ιράν - Μπαράζ βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Βηρυτό

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η στιγμή που βόμβα έπεσε δίπλα στο συνεργείο του MEGA

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκρήξεις στη Νατάνζ - Φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού

16:41ΚΟΣΜΟΣ

16χρονη ταξίδεψε στην Τουρκία για να βάλει μαλλιά: Το αποτέλεσμα μετά από έναν χρόνο έγινε viral

22:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Διάσειση ο Φαρίντ, τέλος το ματς για τον Αμερικανό

19:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΓΑΔΑ: Σουδανός με ποινικό παρελθόν ο άνδρας που απειλούσε με χειροβομβίδα να ανατιναχθεί - Είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 6/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10.000.000 ευρώ

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία

17:03LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Στην πλατεία Κοτζιά για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders»

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός αξιωματούχος προειδοποιεί: «Νόμιμοι στόχοι» οι Ευρωπαίοι εάν συμμετάσχουν στον πόλεμο

13:38LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Στέλιος Μάινας εισβάλλει στη σειρά

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη Τούρκων διακινητών που μετέφεραν 36 μετανάστες

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φοιτητής αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει κόβοντας τις φλέβες του στην Εστία του Πανεπιστημίου

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο ήρωας του Κουβέιτ που έκανε ζημιά 300 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς κατέρριψε 3 αμερικανικά F-15

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες φίλων της Νεκταρίας για την οικογένεια του 38χρονου: «Ήθελαν να κάνουν μόνοι τους την κηδεία για να τον "ξεπλύνουν"»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ