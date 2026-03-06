Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στο πότε θα κάνει κόμμα - Η ποδοσφαιρική αναλογία και το «πρωτάθλημα»

Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη βόρεια Ελλάδα για την αυριανή παρουσίαση του βιβλίου του στην Κοζάνη, παράγει ειδήσεις.

Ο πρώην πρωθυπουργός, παρευρέθηκε νωρίτερα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σε εκδήλωση που διοργανώνουν ομάδες πρωτοβουλιών για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης.

Ο Αλέξης Τσίπρας ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση, όχι για να μιλήσει, αλλά, όπως λένε οι συνεργάτες του, για να ακούσει τον προβληματισμό, τις θέσεις και τις προτάσεις των ομιλητών. Να πιάσει το κλίμα και τον σφυγμό προοδευτικών πολιτών και φυσικά να ακούσει τις προτάσεις τους για την διαδικασία της ανασύνθεσης της προοδευτικής παράταξης.

Σε αυτό το πλαίσιο ωστόσο, ο πρώην πρωθυπουργός έλαβε τον λόγο και μίλησε «από στήθους», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Στη σύντομη ομιλία του, ο κ. Τσίπρας επέκρινε σφοδρά τη στάση της κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής, καταδικάζοντας το γεγονός ότι η χώρα έχει προσδεθεί στις ΗΠΑ, εγκαταλείποντας το δόγμα της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής.

Ωστόσο, ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα, μιλώντας ευθέως και σε πιο χαλαρό ύφος για το «ερώτημα του ενός δισεκατομμυρίου» όπως είπε χαραξτηριστικά: «Πότε;»

Σε αυτό το σημείο και κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο κ. Τσίπρας έκανε μια αναλογία με το πρωτάθλημα που πήρε ο ΠΑΟΚ το 2019, λέγοντας ότι τα κατάφερε ύστερα από περίπου 34 χρόνια, όχι μόνο επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ καθιέρωσε διαφανείς κανόνες ισονομίας στο ποδόσφαιρο, αλλά και όταν ο ΠΑΟΚ «έφτιαξε ομάδα».

Έτσι λοιπόν, είπε ότι «εμείς θα πάρουμε το πρωτάθλημα όταν έχουμε εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης, σ' αυτό δουλεύουμε μεθοδικά, και όταν φτιάξουμε ομάδα με ανανέωση και εμπειρία, που θα πετάει και θα κερδίζει μέσα στο γήπεδο.

»Στο ραντεβού με την ιστορία δύο πράγματα δεν πρέπει να κάνεις, να πας νωρίτερα και να σε στήσει ή να αργήσεις και να τη στήσεις εσύ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια μαζί, όλοι και όλες όταν θα είμαστε έτοιμοι για να νικήσουμε και πιστεύω ότι θα είμαστε σύντομα», κατέληξε ο πρώην πρωθυπουργός, καταχειροκροτούμενος σε μια κατάμεστη αίθουσα.

