Τσίπρας για υποκλοπές: Τη γλίτωσαν ο ηθικός και εκτελεστικός αυτουργός

Με μια λακωνική δήλωση ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σχολίασε την καταδικαστική απόφαση για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση των υποκλοπών, σημειώνοντας ότι «δύο τη γλίτωσαν», αναφερόμενος στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον τότε Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα

«126 χρόνια και 8 μήνες για καθέναν από τους τέσσερις κατηγορούμενους της δίκης των υποκλοπών.

Δύο τη γλίτωσαν, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο.

Ο ηθικός και ο εκτελεστικός αυτουργός.

Αυτός που σκέφτηκε και αυτός που οργάνωσε τον βιασμό του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας.

Ο ένας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και ο άλλος Γρηγόρης Δημητριάδης.

Μετά τη σημερινή εξέλιξη όμως, δύσκολα θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν και οι πραγματικοί υπαίτιοι.

Και στο λαό και στη δικαιοσύνη».

