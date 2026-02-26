Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα με… ουράνιο τόξο στον Κηφισό
Ένα σπάνιο θέαμα αντίκρυσαν όσοι κινούνταν στην άνοδο του Κηφισού περίπου στις 3 το μεσημέρι
Με δυσκολία διεξάγεται η κίνηση στους δρόμους της Αττικής νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, ενώ οι οδηγοί που προσπαθούσαν να διασχίσουν τον Κηφισό αντίκρυσαν ένα σπάνιο θέαμα: Ένα εντυπωσιακό ουράνιο τόξο που έμοιαζε να έχει σχηματιστεί πολύ κοντά.
Στην άνοδο του Κηφισού, από τον Ταύρο μέχρι τα Πατήσια, η κίνηση διεξάγεται με μεγάλες δυσκολίες, ενώ στην κάθοδο προβλήματα υπάρχουν από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Ιωνία.
Δύσκολη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας στο Μαρούσι και το Χαλάνδρι, μέχρι την Κατεχάκη, ενώ στο κόκκινο είναι και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο κέντρο της Αθήνας. Σοβαρά προβλήματα και στην Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου, στο ρεύμα προς Πειραιά.