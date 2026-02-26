Tο Instant Win αλλάζει τα δεδομένα στη διασκέδαση

Η εποχή της Allwyn έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά, με νέες, συναρπαστικές εμπειρίες και περισσότερα κέρδη για τους πελάτες του δικτύου καταστημάτων της. Το Instant Win αποτελεί μια από τις φρέσκες εμπειρίες που φέρνει η Allwyn, μοιράζοντας σε χιλιάδες τυχερούς κέρδη στη στιγμή.

«Με το Instant Win, οι πελάτες των καταστημάτων Allwyn έχουν, για πρώτη φορά, την ευκαιρία να διεκδικήσουν, άμεσα, έπαθλα μέχρι και 500 ευρώ, ακόμα και δωρεάν. Χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον διαδικασία, όσοι καταθέτουν δελτία με αριθμοπαιχνίδια στους πάγκους εξυπηρέτησης των καταστημάτων Allwyn, συμμετέχουν αυτόματα στο Instant Win και μαθαίνουν, στη στιγμή, αν βρίσκονται ανάμεσα στους 50.000 χιλιάδες και πλέον νικητές που θα αναδείξει το Instant Win μέχρι και τις 31 Μαρτίου», τονίζει ο Σπύρος Δρακόπουλος, ιδιοκτήτης καταστήματος Allwyn στην Αθήνα.

Σπύρος Δρακόπουλος, ιδιοκτήτης καταστήματος Allwyn στην Αθήνα

Ήδη, οι νικητές που έχει αναδείξει το Instant Win έχουν ξεπεράσει τους 20 χιλιάδες, με έναν εξ’ αυτών να κερδίζει το μέγιστο έπαθλο, δηλαδή 500 ευρώ, στο κατάστημα Allwyn του κ. Δρακόπουλου: «Το να βλέπεις κάποιον από τους πελάτες του καταστήματος σου να έχει ένα χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη, αποτελεί πάντα μια ξεχωριστή στιγμή για εμάς. Με το Instant Win η χαρά των νικητών είναι απρόσμενη, είναι μια μεγάλη έκπληξη, γεγονός που αποτυπώνεται και στις εκφράσεις τους», συμπληρώνει.

«Το να κερδίζεις χωρίς να το περιμένεις είναι ξεχωριστό»

Νίκος Ριτζάκης, ιδιοκτήτης καταστήματος Allwyn στα Χανιά

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ριτζάκης, ιδιοκτήτης καταστήματος Allwyn στα Χανιά, όπου βρέθηκε ακόμα ένας νικητής του Instant Win κερδίζοντας έπαθλο ύψους 500 ευρώ, αναφέρει: «Το Instant Win έχει ανανεώσει το ενδιαφέρον των πελατών στο κατάστημα μας. Το να κερδίζεις τόσο άμεσα, εκεί που δεν το περιμένεις και χωρίς να χρειαστεί να κάνεις κάποια επιπλέον διαδικασία, είναι ξεχωριστό. Μην ξεχνάμε πως πρόκειται για έξτρα κέρδη, πέρα από αυτά που διεκδικείς καταθέτοντας το δελτίο σου με όποιο παιχνίδι έχεις επιλέξει».

Επιπλέον, τα κέρδη του Instant Win δεν σταματούν στις 31 Μαρτίου. «Οι νικητές που προκύπτουν από το Instant Win, συμμετέχουν και σε μια μεγάλη κλήρωση για να παραβρεθούν σε ένα φαντασμαγορικό event που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο. Εκεί, θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν ακόμα μεγαλύτερα έπαθλα», εξηγεί ο κ. Ριτζάκης.

«Νόμιζε ότι του κάνω πλάκα»

Γιώργος Γεωργιάδης, ιδιοκτήτης καταστήματος Allwyn στην Ξάνθ

Ακόμα ένας νικητής του Instant Win κέρδισε 500 ευρώ, στο κατάστημα Allwyn του Γιώργου Γεωργιάδη που βρίσκεται στην Ξάνθη. «Ο τυχερός ήρθε στον πάγκο εξυπηρέτησης να καταθέσει το δελτίο του. Μέσα σε δευτερόλεπτα, του εξήγησα πως εκτυπώθηκε ακόμα ένα χαρτάκι, που ουσιαστικά γνωστοποιούσε ότι κέρδιζε 500 ευρώ. Χαμογέλασε, δεν μου έδωσε σημασία και έφυγε για να επιστρέψει στην καρέκλα του. Του φώναξα να γυρίσει πίσω και προσπάθησα να του εξηγήσω πως κέρδισε 500 ευρώ, έτσι ξαφνικά, από το Instant Win. Δυσκολεύτηκε να το πιστέψει, νόμιζε πως του έκανα πλάκα. Μέχρι που του εξαργύρωσα το έπαθλο. Σε εκείνο το σημείο ήταν που άρχισε να το φωνάζει σε όλους τους παραβρισκόμενους στο κατάστημα. Κέρδισα! Κέρδισα στο Instant Win, έλεγε. Η χαρά του ήταν μεγάλη και ακόμα μεγαλύτερη ήταν η δική μου», περιγράφει ο κ Γεωργιάδης.