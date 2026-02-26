Κρεμλίνο: «Τρέλα» το σχέδιο της ΕΕ για μόνιμη απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε την Πέμπτη ότι μόνο ένας «τρελός» θα μπορούσε να προτείνει μόνιμη απαγόρευση των εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία, όπως σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει νομική πρόταση για μόνιμη απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου στις 15 Απριλίου, τρεις ημέρες μετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ και έγγραφο που είδε το Reuters.

Διαβάστε επίσης