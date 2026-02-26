Στη φυλακή οδηγείται ο Χρήστος Μαυρίκης, καθώς διατάχθηκε η αντικατάσταση του μέτρου του κατ' οίκον περιορισμού με αυτό της προσωρινής κράτησης.

Ο 75χρονος, είχε συλληφθεί την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του στα Σπάτα, ύστερα από πυροβολισμούς που έριξε στον αέρα για να εκφοβίσει ένοικους σπιτιού ιδιοκτησίας του.

Το συμβάν είχε λάβει χώρα στις 17 Φεβρουαρίου στην τοποθεσία Ήμερο Πεύκο στα Σπάτα, όταν ο Χρήστος Μαυρίκης φέρεται να διαπληκτίστηκε με ενοικιαστή του και στη συνέχεια να πυροβόλησε στον αέρα, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά.

Η οικογένεια μπήκε στο σπίτι και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι είχε προηγηθεί έντονη λογομαχία και απειλές.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο συμβάν, εισέβαλαν στο σπίτι του Μαυρίκη έπειτα από πέντε ώρες διαπραγματεύσεων, όμως αυτός το είχε σκάσει. Τελικά τον έπιασαν σε παρακείμενα χωράφια και τον οδήγησαν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Στις 23 Απριλίου η δίκη

Η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς, αναβλήθηκε και ορίστηκε να διεξαχθεί στις 23 Απριλίου 2026. Η αναβολή κρίθηκε αναγκαία λόγω της απουσίας του βασικού μάρτυρα της υπόθεσης, δηλαδή του άνδρα με τον οποίο φέρεται να είχε έντονη λεκτική αντιπαράθεση πριν από το περιστατικό.

Ο 72χρονος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει συνολικά έξι πλημμεληματικές κατηγορίες ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Ο Χρήστος Μαυρίκης, γνωστός για την υπόθεση των υποκλοπών του 1996, φορούσε βραχιολάκι και βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό, καθώς είχε κατηγορηθεί για απόπειρα δωροδοκίας αρεοπαγίτη.