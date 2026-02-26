Η στιγμή που 85χρονος απειλεί ανήλικους με αεροβόλο έξω από σχολείο στου Ρέντη

Ένα πρωτοφανές περιστατικό είδε το φως της δημοσιότητας το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, καθώς ένας 85χρονος απείλησε με αεροβόλο ανήλικους μαθητές που φοιτούν στο 3ο γυμνάσιο στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που εξασφάλισε το Newsbomb.gr ο ηλικιωμένος φαίνεται να κρατά το αεροβόλο και να λογομαχεί - πιθανότατα με νεαρούς - την ώρα που ακούγονται και φωνές αρκετών μαθητών εντός σχολείου που τον αποδοκιμάζουν.

Η καταγγελία για το περιστατικό έγινε από τη διευθύντρια του σχολείου η οποία ανέφερε πως ο ηλικιωμένος που είναι και κάτοικος της περιοχής προέταξε αεροβόλο όπλο στους μαθητές του σχολείου με σκοπό να τους εκφοβίσει και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο και επέστρεψε στο σπίτι του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι τον προσήγαγαν, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί πραγματικό πυροβόλο όπλο. Η διευθύντρια ανέφερε στις αρχές ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από το περιστατικό.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι λίγο πριν τις 12:00 βγήκε από το σπίτι του ενοχλημένος – όπως ανέφερε – από ανήλικους μαθητές του παρακείμενου γυμνασίου, και προέταξε αεροβόλο πιστόλι προς το μέρος τους, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω ενέργεια, επιστρέφοντας στη συνέχεια στο σπίτι του.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μαθητή ή άλλου προσώπου. Στο σημείο μετέβη και ο διοικητής Ασφαλείας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ενώ η υπόθεση εξετάζεται.

