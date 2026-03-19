Ιράν: 204 παιδιά έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου

498 σχολεία, 251 ιατρικά κέντρα και 17 κέντρα της Ερυθράς Ημισελήνου έχουν υποστεί ζημιές σε αεροπορικές επιδρομές

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Διασώστες και κάτοικοι ψάχνουν στα ερείπια μετά την επίθεση σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Μινάμπ του Ιράν, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026.

Mehr News Agency
Η Ιρανική Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου ανέφερε ότι περισσότερα από 204 παιδιά έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων 53 κάτω των πέντε ετών. Δύο έγκυες γυναίκες έχουν επίσης σκοτωθεί.

«Όταν στοχεύονται παιδιά και έγκυες μητέρες, αυτό δεν αποτελεί πλέον στρατιωτικό περιστατικό, αλλά μάλλον ένδειξη σοβαρής παραβίασης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», δήλωσε η Ερυθρά Ημισέληνος.

Περισσότεροι από 18.000 πολίτες έχουν επίσης τραυματιστεί.

Επιπλέον, 498 σχολεία, 251 ιατρικά κέντρα και 17 κέντρα της Ερυθράς Ημισελήνου έχουν υποστεί ζημιές σε αεροπορικές επιδρομές από τις 8 Μαρτίου, με περισσότερες από 70.000 αστικές μονάδες να έχουν υποστεί ζημιές συνολικά.

«Αναμένουμε από όλους τους διεθνείς θεσμούς, ιδίως τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να μην σιωπούν μπροστά σε αυτές τις κατάφωρες παραβιάσεις», ανέφερε.

Novibet
