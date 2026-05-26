Ουάσιγκτον: Μεγάλη χημική έκρηξη σε εργοστάσιο χαρτοποιίας - Nεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη στην Ουάσιγκτον μετά από «μεγάλη χημική έκρηξη» σε μονάδα συσκευασίας, ενώ αν και έχουν επιβεβαιωθεί θάνατοι, προς το παρόν ο αριθμός είναι άγνωστος, ενώ οι αρχές δεν γνωστοποίησαν ούτε τον αριθμό των τραυματιών και των αγνοουμένων.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην εταιρεία Nippon Dynawave Packaging στο Λόνγκβιου της Ουάσιγκτον.



«Οι αρχές μπορούν επίσης να επιβεβαιώσουν θανάτους που σχετίζονται με το περιστατικό», ανέφεραν η εταιρεία και οι δημοτικές αρχές σε κοινή δήλωση.

?? A chemical tank imploded at a paper packaging plant in Longview, Washington, killing multiple workers and leaving others unaccounted for.



The tank held white liquor, a corrosive chemical used in the pulp process. One firefighter was also injured in the response.



Αρκετοί άνθρωποι υπέστησαν χημικά εγκαύματα και άλλους τραυματισμούς και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε τοπικά νοσοκομεία, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία ανέφερε ότι δεν υπήρχε άμεση απειλή για το κοινό, αλλά πυροσβεστικές δυνάμεις και ομάδα ειδικών σε επικίνδυνα υλικά συνεργάζονταν με τους υπαλλήλους της εγκατάστασης για την εξουδετέρωση του χημικού προϊόντος επεξεργασίας και της εμπλεκόμενης δεξαμενής.

Το εργοστάσιο χαρτοπολτού και χαρτιού απασχολεί περίπου 550 υπαλλήλους και παράγει «280.000 τόνους χαρτονιού συσκευασίας υγρών και υγρού χαρτοπολτού κάθε χρόνο», σύμφωνα με το Υπουργείο Οικολογίας.