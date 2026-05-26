Θαπατέρο: Κοσμήματα, ρολόγια και ημερολόγια στο χρηματοκιβώτιο του πρώην Ισπανού πρωθυπουργού

Υπό δικαστική έρευνα βρίσκεται ο πρώην Ισπανός πρωθυπουργός Ροντρίγκεθ Θαπατέρο, κατηγορούμενος για εγκλήματα αθέμιτης άσκησης επιρροής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που περιλαμβάνει διασυνδέσεις με Βενεζουέλα και Κίνα.

Η έρευνα περιγράφει πώς ο Θαπατέρο μπόρεσε να χρησιμοποιήσει έναν φίλο, τον επιχειρηματία από το Αλικάντε, τον Χούλιο Μαρτίνεθ Μαρτίνες, ως όχημα για να διοχετεύσει πληρωμές από εταιρείες που ζητούσαν την εύνοιά του και τις οποίες οι ερευνητές υπολογίζουν, στην περίπτωση του Θαπατέρο, σε 1,95 εκατομμύρια ευρώ.

Για να γίνει αυτό, ίδρυσαν την εταιρεία συμβούλων Análisis Relevante S.L., την οποία ο δικαστής τοποθετεί στο κέντρο του δικτύου. Ο δικαστής πιστεύει ότι ήταν μια εταιρεία-βιτρίνα που υπέγραψε συμβόλαια για τη σύνταξη συμβουλευτικών εκθέσεων με εταιρείες που, στην πραγματικότητα, επιδίωκαν την επιρροή του πρώην πρωθυπουργου για την επίτευξη ενός οικονομικού στόχου: είτε επρόκειτο για τη διάσωση μιας αεροπορικής εταιρείας (όπως η Plus Ultra) είτε για την αγορά και πώληση πετρελαίου στη Βενεζουέλα.

Σε έφοδο της Εθνικής Αστυνομίας της Ισπανίας στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού βρέθηκαν στο χρηματοκιβώτιο κοσμήματα και ρολόγια. Κατασχέθηκαν επίσης σκληροί δίσκοι, φάκελοι και διάφορα έγγραφα. Μέσα στο χρηματοκιβώτιο βρήκαν περιδέραια, σκουλαρίκια, δαχτυλίδια, βραχιόλια και αρκετά ρολόγια, μερικά από τα οποία έφεραν επιγραφές. Η γραμματέας του πρώην πρωθυπουργού είπε στους αξιωματικούς ότι τα κοσμήματα προέρχονταν από κληρονομιά που έλαβε η σύζυγος του Θαπατέρο, Σονσόλες Εσπινόζα.

Βρήκαν επίσης αρκετά από τα ημερολόγια του πρώην πρωθυπουργού που καλύπτουν την περίοδο από το 2019 έως το 2025.

Η αστυνομία λέει ότι δύο υπάλληλοι στο γραφείο παρείχαν οικειοθελώς τους κωδικούς πρόσβασης για ηλεκτρονικές συσκευές. Η έρευνα οδήγησε επίσης στην κατάσχεση φακέλων που συνδέονται με εταιρείες υπό έρευνα για φερόμενες οικονομικές μεταφορές που συνδέονται με τον Θαπατέρο.

Ο Θαπατέρο επρόκειτο να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστή στις 2 Ιουνίου, όμως ζήτησε και πήρε προθεσμία για τις 17 και 18 Ιουνίου.

Θαπατέρο: «Όλη αυτή η υπόθεση είναι ένα είδος δίωξης»

Ο πρώην πρωθυπουργός Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο υποστηρίζει ότι τα κοσμήματα που βρήκε η αστυνομία στο χρηματοκιβώτιο του γραφείου του αποτελούνται από αντικείμενα που κληρονόμησε από τη μητέρα του και την πεθερά του και ότι υπήρχαν επίσης απροσδιόριστα δώρα.

Ο Θαπατέρο λέει ότι τα κοσμήματα φυλάσσονταν στο γραφείο του επειδή, αφού μετακόμισαν σε ενοικιαζόμενα καταλύματα μετά την πώληση του σπιτιού τους, το ζευγάρι αποφάσισε να τα τοποθετήσει στο χρηματοκιβώτιο στο γραφείο, καθώς δεν είχαν στην κατοικία τους.

Η έρευνα στο σπίτι του Μαρτίνεζ

Αξιωματικοί της Εθνικής Αστυνομίας βρήκαν συνολικά 286.070 ευρώ σε μετρητά στο σπίτι του επιχειρηματία Χούλιο Μαρτίνεθ Μαρτίνες, φίλου του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος έχει αναγνωριστεί στη δικαστική έρευνα ως άνθρωπος «βιτρίνα». Τα χρήματα μοιράστηκαν σε τσάντες, κουτιά και συρτάρια και ήταν κρυμμένα ακόμη και σε ένα νεσεσέρ και ένα καλοριφέρ. Επιπλέον, κατασχέθηκαν εννέα ρολόγια και δεκατέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Ο δικαστής ερευνά τον Θαπατέρο για πιθανή εμπλοκή του σε ένα φερόμενο δίκτυο επιρροής που συνδέεται με τη διάσωση της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τη χορήγηση βοήθειας 53 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με το UDEF, ο Χούλιο Μαρτίνες φέρεται να ηγήθηκε μιας εταιρικής δομής από την οποία ο πρώην πρωθυπουργός και το περιβάλλον του ήταν οι κύριοι ωφελημένοι.

Ο Μαρτίνεζ έλαβε συνολικά 598.910,07 ευρώ από την αεροπορική εταιρεία της Βενεζουέλας μέσω τριών εταιρειών του, οι οποίες δεν είχαν υπαλλήλους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.