Χολαργός: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

Μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στον Χολαργό, αφήνοντας σοκαρισμένη την τοπική κοινωνία. Ο 57χρονος άνδρας, απόστρατος πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας, και εκπαιδευτής πιλότων μετά την αποστρατεία του, πυροβόλησε τη 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, στρέφοντας το όπλο στον εαυτό του. Το αιματηρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην πιλοτή της πολυκατοικίας όπου διέμενε το ζευγάρι τα τελευταία 25 χρόνια, επί της οδού Ξανθίππου.

Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης

Όλα συνέβησαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο 57χρονος πυροβόλησε τη γυναίκα του, η οποία εργάζεται ως ψυχολόγος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Η πρώτη σφαίρα φαίνεται πως αστόχησε, σύμφωνα με πληροφορίες, όμως η δεύτερη τη βρήκε στο πόδι, προκαλώντας της αιμορραγία. Η γυναίκα έπεσε αιμόφυρτη στο έδαφος καλώντας απεγνωσμένα σε βοήθεια, την ίδια ώρα που ο δράστης ανέβαινε τρέχοντας στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου. Εκεί, ο συνταξιούχος πιλότος αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι με όπλο σκοποβολής τύπου CZ. Οι αστυνομικοί που έφτασαν άμεσα στο σημείο αντίκρισαν τη 53χρονη σε κατάσταση σοκ και της τοποθέτησαν τουρνικέ για να σταματήσουν την αιμορραγία, σώζοντάς της τη ζωή πριν παραληφθεί από το ΕΚΑΒ. Η γυναίκα νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο όπου εργάζεται.

Διαβάστε επίσης