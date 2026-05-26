Φόβοι για κατά συρροή δολοφόνο στο Πουέρτο Βαγιάρτα - 3 θύματα και ένα ανησυχητικό μοτίβο

Snapshot Στο Πουέρτο Βαγιάρτα εντοπίστηκαν τρία γυναικεία πτώματα με πανομοιότυπα χαρακτηριστικά, προκαλώντας υποψίες για κατά συρροή δολοφόνο.

Τα θύματα ήταν γυναίκες ηλικίας 30

35 ετών, με τατουάζ και ημίγυμνες, βρέθηκαν σε απομονωμένες περιοχές της πόλης.

Η ταυτότητα καμίας από τις γυναίκες δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, αλλά υπάρχει πιθανή σύνδεση με την αγνοούμενη Ελίζαμπεθ Μαρτίνεζ, 22 ετών.

Οι αρχές διερευνούν αν τα θύματα μεταφέρθηκαν σε άλλη τοποθεσία πριν εγκαταλειφθούν στο Πουέρτο Βαγιάρτα και παραμένουν στα αρχικά στάδια της έρευνας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στους ντόπιους και τους τουρίστες, ενώ η φήμη της πόλης κινδυνεύει εξαιτίας των φημών για κατά συρροή δολοφόνο. Snapshot powered by AI

Την πιθανότητα ενός κατά συρροή δολοφόνου στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Πουέρτο Βαγιάρτα στο Μεξικό, εξετάζει η τοπική αστυνομία μετά τον εντοπισμό τριών δολοφονημένων γυναικών με πανομοιότυπα χαρακτηριστικά.

Οι αστυνομικοί, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε αρχικά στάδιο διερευνούν αν οι τρεις γυναίκες συνδέονται μεταξύ τους.

Αυτό που προκαλεί τις υποψίες των αρχών, είναι ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και τα τρία θύματα ήταν γυναίκες που πιστεύεται ότι ήταν μεταξύ 30 και 35 ετών, είχαν τατουάζ και ήταν ημίγυμνες.

Οι ερευνητές λένε ότι τα πτώματα βρέθηκαν σε απομονωμένες ή σχετικά απόμακρες περιοχές του Πουέρτο Βαγιάρτα και μέχρι τώρα καμία από τις γυναίκες δεν είχε αναγνωριστεί επίσημα.

Το πρώτο θύμα βρέθηκε στις 10 Μαΐου, κοντά σε ένα γνωστό σημείο, το Rancho El Piruli. Το δεύτερο θύμα βρέθηκε σε μια στάση στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου σχεδόν μια εβδομάδα αργότερα. Το πιο πρόσφατο πτώμα ανακαλύφθηκε σε έναν χωματόδρομο σε μία γειτονιά.

Δεν έχουν επιβεβαιωθεί ταυτότητες, αλλά τοπικές αναφορές αναφέρουν ότι η τρίτη γυναίκα μπορεί να είναι η αγνοούμενη Ελίζαμπεθ Μαρτίνεζ, 22 ετών από το Μεξικό, η εξαφάνιση της οποίας δηλώθηκε τον Απρίλιο.

Τα τατουάζ βρίσκονταν στο λαιμό, και το χέρι και αποτελούνταν από ένα κρανίο, μια γυναίκα με κέρατα και ένα όνομα. Το σώμα της έδειξε σημάδια βίας, ανέφερε η Mexico News Daily.

Οι αρχές στο Χαλίσκο δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα την ταυτότητα, αλλά οι αναφορές δείχνουν ότι συγγενείς της αγνοούμενης γυναίκας ενδέχεται να ταξιδέψουν στο Πουέρτο Βαγιάρτα για αναγνώριση.

Παρά την ανακάλυψη των πτωμάτων για κάποιο χρονικό διάστημα, κανένας συγγενής ή γνωστός δεν είχε αρχικά εμφανιστεί για να αναγνωρίσει ή να διεκδικήσει κάποια από τις γυναίκες. Οι ερευνητές διερευνούν επίσης την πιθανότητα τα θύματα να έχουν μεταφερθεί από άλλη τοποθεσία πριν εγκαταλειφθούν στο Πουέρτο Βαγιάρτα.

Οι υποθέσεις έχουν προκαλέσει αυξανόμενη ανησυχία στους ντόπιους, τους κατοίκους και τους τουρίστες, καθώς οι φήμες για έναν πιθανό κατά συρροή δολοφόνο συνεχίζουν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αξιωματούχοι, ωστόσο, προειδοποιούν ότι η έρευνα παραμένει στα αρχικά της στάδια και τονίζουν ότι δεν έχει εξαχθεί επίσημο συμπέρασμα.

Οι εικασίες γύρω από έναν πιθανό κατά συρροή δολοφόνο μπορεί να κάνουν μεγαλύτερη ζημιά στη φήμη της πόλης του θερέτρου φέτος.

Τον Φεβρουάριο, η πόλη καταστράφηκε από καμένα λεωφορεία και λεηλατημένα καταστήματα, αφού τα μέλη του καρτέλ πήραν εκδίκηση για τον θάνατο του διαβόητου κορυφαίου αφεντικού του καρτέλ νέας γενιάς Jalisco, El Mencho.