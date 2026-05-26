Viral η πιο τρελή μυστική επιχείρηση: Ταϊλανδοί αστυνομικοί μεταμφιεσμένοι σε λαμπερές χορεύτριες

Η συγκεκριμένη αστυνομική ομάδα έχει πλούσιο παρελθόν στις μεταμφιέσεις

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

ΚΟΣΜΟΣ
Snapshot
  • Ταϊλανδοί αστυνομικοί μεταμφιέστηκαν σε χορεύτριες για να συλλάβουν ύποπτο σε φεστιβάλ, κατασχέθηκαν ναρκωτικά και εξοπλισμός παράνομου τζόγου.
  • Η συγκεκριμένη ομάδα έχει ιστορικό μεταμφιέσεων, όπως ως χορευτές λιονταριών σε πανηγύρι ναού για τη σύλληψη υπόπτου.
  • Οι μεταμφιέσεις βοήθησαν στη σύλληψη υπόπτων σε σοβαρές υποθέσεις, όπως βιασμοί και σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.
  • Η αστυνομία της Ταϊλάνδης υποστηρίζει ότι η έκπληξη σε στιγμές χαλάρωσης είναι αποτελεσματική τακτική σύλληψης.
  • Η ομάδα έχει χρησιμοποιήσει ευφάνταστες μεταμφιέσεις, από εργάτες οικοδομών έως παλαιστές, για να προσεγγίσει υπόπτους.
Αν το κινηματογραφικό σενάριο τύπου Τρελές Σφαίρες γινόταν πραγματικότητα, τότε πιθανότατα μία ομάδα Ταϊλανδών αστυνομικών θα είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σε μία απίθανη μυστική επιχείρηση, άνδρες αστυνομικοί και μία γυναίκα, ντύθηκαν χορεύτριες με αστραφτερά φορέματα, περούκες και μακιγιάζ, προκειμένου να συμμετάσχουν σε ένα υπαίθριο φεστιβάλ, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, καταδιώκοντας τον ύποπτό τους, για κατηγορίες που σχετίζονται με ναρκωτικά και παράνομο τζόγο.

Χόρεψαν μέχρι τον στόχο, περίμεναν την τέλεια στιγμή και μετά η αποκάλυψη: «Αστυνομία. Είσαι υπό κράτηση». Ο ύποπτος Mekha Fa-wap-wap φέρεται να έμεινε εντελώς έκπληκτος όταν οι «χορευτές του φεστιβάλ» έβγαλαν ξαφνικά τα σήματά τους και τις χειροπέδες

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές κατέσχεσαν 53 χάπια μεθαμφεταμίνης, περισσότερες από 200 μικρές πλαστικές σακούλες που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν για διανομή ναρκωτικών και ένα κινητό τηλέφωνο που φέρεται να συνδέεται με παράνομες δραστηριότητες διαδικτυακών κουλοχέρηδων.

Η ομαδική φωτογραφία τους μετά τη σύλληψη με τους αστυνομικούς να φορούν ακόμα πλήρες μακιγιάζ και κοστούμια έχει ήδη γίνει viral στο διαδίκτυο

Και αυτή δεν ήταν καν η πρώτη τους δημιουργική μεταμφίεση

Νωρίτερα φέτος, η ίδια αστυνομική μονάδα φέρεται να πήγε κρυφά ντυμένη ως χορευτές λιονταριών.

Αξιωματικοί από το Μητροπολιτικό Αστυνομικό Τμήμα της Μπανγκόκ μεταμφιέστηκαν σε θίασο χορού λιονταριών σε ένα πανηγύρι ναού κατά τη διάρκεια του Σεληνιακού Νέου Έτους για να συλλάβουν έναν ύποπτο κλέφτη με ιστορικό επανειλημμένης αποφυγής της αστυνομίας. «Ο χορός ήταν εντελώς αυτοσχέδιος. Απλώς κάναμε ό,τι μπορούσαμε», είπε στον Guardian ο αρχηγός της αστυνομίας Lertvarit Lertvorapreecha. Στη βιασύνη του, άρπαξε κατά λάθος την ανδρική μάσκα ενός συναδέλφου του, φόρεσε ένα κόκκινο μεταξωτό φόρεμα, μακρύ παντελόνι και μπότες - μια μεταμφίεση τόσο περίεργη που τα παιδιά έτρεξαν να συμμετάσχουν, οι περαστικοί ξέσπασαν σε γέλια και ο ύποπτος πιάστηκε εντελώς απροετοίμαστος.

Οι αξιωματικοί της ομάδας του Lertvarit έχουν μεταμφιεστεί στο παρελθόν σε Βουσμάνους, εργάτες οικοδομών ή ακόμα και παλαιστές με καλσόν για να προσεγγίσουν υπόπτους. Αν και οι μεταμφιέσεις θεωρούνται συχνά ως χιουμοριστικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αστυνομία της Ταϊλάνδης λέει ότι αυτή η τακτική βοήθησε στη σύλληψη πολλών υπόπτων σε σοβαρές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού και της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο πιο γρήγορος τρόπος για να πιάσεις κάποιον είναι να τον εκπλήξεις ενώ απολαμβάνει τη ζωή και δεν γνωρίζει τι συμβαίνει γύρω του. Σε μια άλλη περίπτωση που τράβηξε την προσοχή, ένας αστυνομικός με καμουφλάζ από αποξηραμένα φύλλα σύρθηκε εκατοντάδες μέτρα μέσα από ορυζώνες για να πλησιάσει έναν ύποπτο που καταζητούνταν για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο.

