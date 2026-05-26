Mango: Παραιτήθηκε από την εταιρεία ο κατηγορούμενος για την δολοφονία του πατέρα του Ισάκ Άντιτς

Συγκλονισμένη είναι η Ισπανία με τις ραγδαίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της δολοοφνίας του ιδρυτή της παγκόσμιας αλυσίδας ένδυσης Mango. Ο Τζόναθαν Άντικ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί προσωρινά από τα καθήκοντά του ως αντιπρόεδρος της εταιρείας, μια κίνηση που έρχεται ως άμεση συνέπεια της δικαστικής έρευνας που διεξάγεται εις βάρος του για τον θάνατο του πατέρα του και ιδρυτή της εταιρείας, Ισάκ Αντίκ. Η απόφαση αυτή πάρθηκε καθώς ο ίδιος επιθυμεί να στρέψει όλη του την προσοχή στην αποδόμηση των κατηγοριών.

Η επιστολή στους εργαζομένους

Μέσα από μια ανοιχτή επιστολή που στάλθηκε στο προσωπικό της Mango και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Hola, ο πρώην πλέον αντιπρόεδρος εκφράζει τη βαθιά του απογοήτευση για την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα. Σημειώνει χαρακτηριστικά ότι η κατηγορία είναι παντελώς άδικη και στερείται βάσης.

«Γράφω αυτά τα λόγια με ειλικρίνεια και ταπεινότητα, μέσα από τον πόνο, την αδυναμία και την απογοήτευση που νιώθω βλέποντας να διαμορφώνεται μια εικόνα ενοχής η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», αναφέρει ο Τζόναθαν Άντικ.

Την ίδια ώρα, ο επιχειρηματίας παραδέχεται πως η σχέση με τον πατέρα του είχε τις διακυμάνσεις της, όπως συμβαίνει σε κάθε οικογένεια, όμως τονίζει ότι ο δεσμός τους ήταν πάντα ισχυρός. Σύμφωνα με τα όσα γράφει, η δημόσια εικόνα που έχει δημιουργηθεί είναι διαστρεβλωμένη και βασίζεται σε αποσπασματικά στοιχεία. Η απόφασή του να απομακρυνθεί από τη Mango πηγάζει από το γεγονός ότι οι απαιτήσεις της δικαστικής μάχης δεν του επιτρέπουν να είναι συγκεντρωμένος στα εταιρικά του καθήκοντα.

Από το «δυστύχημα» στη σύλληψη

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024. Τότε, ο Ισάκ Αντίκ έχασε τη ζωή του μετά από πτώση κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο Montserrat, όπου βρισκόταν μαζί με τον γιο του. Κι όμως, αυτό που αρχικά καταγράφηκε ως ένα τραγικό δυστύχημα στα βουνά της Ισπανίας, μετατράπηκε σε θρίλερ.

Οι αρχές άνοιξαν ξανά τον φάκελο και η έρευνα οδηγήθηκε στην υπόνοια εγκληματικής ενέργειας. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, οι εξελίξεις πήραν καταιγιστική μορφή όταν ο Τζόναθαν Άντικ συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Όπως ανακοινώθηκε από τις δικαστικές αρχές, ο κατηγορούμενος αφέθηκε τελικά ελεύθερος, αφού πρώτα κατέβαλε το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ ως εγγύηση. Οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν είναι αυστηροί, καθώς του αφαιρέθηκε το διαβατήριο και είναι υποχρεωμένος να εμφανίζεται στο δικαστήριο μία φορά την εβδομάδα, καθώς η ανακρίτρια θεωρεί ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για να συνεχιστεί η διαδικασία.

