Πανελλήνιες 2026: Οδηγός για το Μηχανογραφικό Δελτίο - Η διαδικασία και οι προθεσμίες

Η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού αποτελεί «κλειδί» για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Η υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου 2026 γίνεται ηλεκτρονικά εντός Ιουλίου, με την πλατφόρμα να ανοίγει στις αρχές του μήνα και να παραμένει διαθέσιμη για 10
  • 15 ημέρες.
  • Οι υποψήφιοι λαμβάνουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας στα τέλη Ιουνίου και χρησιμοποιούν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων για την είσοδο στην πλατφόρμα.
  • Η οριστικοποίηση του μηχανογραφικού «κλειδώνει» τις επιλογές και δεν επιτρέπει τροποποιήσεις μετά την υποβολή.
  • Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής φιλτράρει αυτόματα τις σχολές που μπορεί να δηλώσει ο υποψήφιος, ενώ οι συντελεστές βαρύτητας διαφοροποιούν τα μόρια ανά τμήμα.
  • Η σειρά προτίμησης στο μηχανογραφικό πρέπει να αντικατοπτρίζει τις πραγματικές επιθυμίες των υποψηφίων και όχι μόνο τις βάσεις εισαγωγής.
Με τις Πανελλήνιες 2026 να ξεκινούν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και στις 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, το ενδιαφέρον στρέφεται σταδιακά στο επόμενο και πιο κρίσιμο στάδιο της διαδικασίας: τη συμπλήρωση και υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού αποτελεί «κλειδί» για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς συχνά αποδεικνύεται εξίσου σημαντική με τις γραπτές επιδόσεις των υποψηφίων.

Πότε υποβάλλεται το Μηχανογραφικό Δελτίο 2026

Η διαδικασία υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου για την πλειονότητα των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) πραγματοποιείται παραδοσιακά εντός του Ιουλίου.

  • Έκδοση κωδικών: Στα τέλη Ιουνίου (μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και των ειδικών μαθημάτων), οι υποψήφιοι προσέρχονται στα Λύκειά τους για να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας (password).

  • Περίοδος υποβολής: Η επίσημη πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας ανοίγει στις αρχές Ιουλίου. Οι υποψήφιοι έχουν στη διάθεσή τους ένα διάστημα περίπου 10-15 ημερών για να μελετήσουν, να αποθηκεύσουν προσωρινά και να οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους.

Σημειώνεται ότι, ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, όπως όσοι ανήκουν στο 5% των σοβαρών παθήσεων, ακολουθούν ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα, με τις δικές τους αιτήσεις να έχουν ήδη ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου.

Η διαδικασία βήμα προς βήμα

Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με μια απλή αλλά αυστηρή διαδικασία:

  1. Είσοδος στην πλατφόρμα: Ο υποψήφιος επισκέπτεται την επίσημη ιστοσελίδα michanografiko.it.minedu.gov.gr.

  2. Σύνδεση: Χρησιμοποιεί τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που παρέλαβε από το σχολείο του.

  3. Προσωρινή Αποθήκευση: Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει σχολές, να αλλάζει τη σειρά προτίμησης και να πατάει «Προσωρινή Αποθήκευση». Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές επιθυμεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.

  4. Οριστικοποίηση: Όταν η λίστα είναι έτοιμη, ο υποψήφιος επιλέγει «Οριστικοποίηση». Μετά την οριστικοποίηση, το Μηχανογραφικό Δελτίο «κλειδώνει» και αποκτά αριθμό πρωτοκόλλου. Καμία τροποποίηση δεν είναι δυνατή μετά από αυτό το βήμα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

  • Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ): Το σύστημα «φιλτράρει» αυτόματα τις σχολές. Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μόνο τα τμήματα των οποίων την ΕΒΕ πιάνει με βάση τις βαθμολογικές του επιδόσεις.

  • Οι Συντελεστές Βαρύτητας: Κάθε πανεπιστημιακό τμήμα ορίζει τους δικούς του συντελεστές στα εξεταζόμενα μαθήματα, γεγονός που σημαίνει ότι ο ίδιος υποψήφιος μπορεί να συγκεντρώνει διαφορετικά μόρια για διαφορετικές σχολές του ίδιου πεδίου.

  • Η πραγματική επιθυμία: Η σειρά προτίμησης πρέπει να αντατοκρίνεται στα πραγματικά «θέλω» του υποψηφίου και όχι αποκλειστικά στις βάσεις των σχολών. Το σύστημα εξετάζει τις επιλογές με τη σειρά που έχουν δηλωθεί.

