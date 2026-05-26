Γαλλία - Λεκορνί: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα διαρκέσει

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε και αναφερόμενος στην κρίση στην Μέση Ανατολή δήλωσε ότι «αυτός ο πόλεμος θα διαρκέσει», χωρίς να αναμένεται «επιστροφή στην κανονικότητα» πριν από μια περίοδο «μεταξύ καλοκαιριού και φθινοπώρου».

Ο Γάλλος πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θέλει να διατηρήσει τη χώρα «σε λειτουργία», παρά την ενεργειακή κρίση, και να στηρίξει τους Γάλλους «που εργάζονται», και προς τον σκοπό αυτό ανακοίνωσε νέα μέτρα στήριξης ύψους 710 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα, όπως είπε, οι εργαζόμενοι θα δουν το ανώτατο όριο του αφορολόγητου επιδόματος «καυσίμων εργοδότη» να αυξάνεται από τα 300 στα 600 ευρώ. Επίσης είπε ότι οι αλιείς, οι αγρότες και οι «μεγάλοι οδηγοί» θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ενισχύσεις για ακόμη τρεις μήνες, ενώ οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί θα στηριχθούν για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.

«Αρνούμαστε κάθε γενική και αδιακρίτως εφαρμοζόμενη μείωση της φορολογίας στα καύσιμα» δήλωσε επίσης ο πρωθυπουργός της Γαλλίας εξηγώντας ότι «δεν διαθέτουμε κανένα δημοσιονομικό περιθώριο ελιγμών». Πόσω δε μάλλον όταν η πτώση της κατανάλωσης καυσίμων έχει προκαλέσει κατάρρευση των φορολογικών εσόδων. Εκ παραλλήλου όμως ο Λεκορνύ βλέπει τη δημοτικότητά του να υποχωρεί. Σύμφωνα με έρευνα της Odoxa-Backbone, το 39% των Γάλλων διατυπώνει θετική γνώμη γι' αυτόν, ποσοστό μειωμένο κατά τέσσερις μονάδες σε σύγκριση με την ανάληψη των καθηκόντων του τον Σεπτέμβριο 2025.

«Οι Γάλλοι σκιαγραφούν το πορτρέτο ενός ανθρώπου μάλλον έντιμου αλλά ελάχιστα ικανού να αναλάβει συγκεκριμένη δράση» εκτιμά ο Γκαέλ Σλιμάν, πρόεδρος του ινστιτούτου Odoxa, ο οποίος περιγράφει έναν πολιτικό «που έχει μείνει σαφώς πίσω στην κούρσα για τη διαδοχή του κεντρώου χώρου το 2027».

