«Κρύο ντους» στην Ευρώπη από την αποκάλυψη Spiegel περί των σχεδίων Τραμπ για το ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου ενημέρωσε τους Ευρωπαίους συμμάχους σε μυστική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες σχετικά με τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ  

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ σκοπεύει να μειώσει σημαντικά τον αριθμό των οπλικών συστημάτων και των στρατιωτών που διαθέτει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού Der Spiegel. Με αυτόν τον τρόπο, η Ουάσινγκτον αυξάνει την πίεση προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, καθώς τα κενά που θα προκύψουν θα πρέπει να καλυφθούν άμεσα από αυτούς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του γερμανικού ειδησεογραφικού μέσου, απεσταλμένος του Αμερικανού υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ ενημέρωσε την περασμένη εβδομάδα ανώτερους αξιωματούχους των κρατών-μελών στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ. Η Ουάσινγκτον σκοπεύει να διαθέτει στο εξής πολύ λιγότερες κρίσιμες στρατιωτικές δυνατότητες στο πλαίσιο του αμυντικού σχεδιασμού της Συμμαχίας, όπως μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία, drones και αεροσκάφη ανεφοδιασμού.

Οι ΗΠΑ φέρονται να σχεδιάζουν μείωση των δεσμεύσεών τους στο λεγόμενο «μοντέλο δυνάμεων του ΝΑΤΟ (NATO Force Model)». Τα κενά, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, θα πρέπει να καλυφθούν γρήγορα από τους Ευρωπαίους συμμάχους. Το μοντέλο αυτό συμφωνήθηκε το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, και καθορίζει ποιες μονάδες και δυνατότητες είναι άμεσα διαθέσιμες στον Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή Ευρώπης (SACEUR) για την αποτροπή και άμυνα της ηπείρου.

Στις Βρυξέλλες, η ενημέρωση του ανώτερου στελέχους του Πενταγώνου Αλεξάντερ Βελέζ-Γκριν είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία.

Οι ΗΠΑ πιέζουν εδώ και καιρό για ανακατανομή των βαρών εντός της Συμμαχίας («burden shifting» αντί «burden sharing»), καθώς μέχρι τώρα παρείχαν περίπου το ήμισυ των στρατιωτικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αμερικανικές προτάσεις είναι πιο εκτεταμένες από ό,τι περίμεναν οι Ευρωπαίοι. Γίνεται λόγος για μείωση κατά περίπου ένα τρίτο της αμερικανικής συνεισφοράς σε μαχητικά αεροσκάφη, ενώ και στρατηγικά βομβαρδιστικά ή αεροπλανοφόρα θα επηρεαστούν.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ φέρονται να επιθυμούν να διατηρήσουν την πυρηνική αποτροπή στην Ευρώπη, αλλά να αφήσουν την ευθύνη της συμβατικής άμυνας στους Ευρωπαίους συμμάχους. Ακόμη και υποβρύχια και drones αναγνώρισης θα μειωθούν σημαντικά από την αμερικανική πλευρά.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι η αναπροσαρμογή είναι αναγκαία λόγω των στρατηγικών προτεραιοτήτων στον Ινδο-Ειρηνικό, με επίκεντρο πιθανή σύγκρουση με την Κίνα γύρω στο 2027.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι Ευρωπαίοι καλούνται να παρουσιάσουν μέχρι τις αρχές Ιουνίου προτάσεις για το πώς θα καλύψουν τα κενά, ενώ η νέα κατανομή δυνάμεων αναμένεται να παρουσιαστεί στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο.

Η ηγεσία του ΝΑΤΟ επιχειρεί να υποβαθμίσει τις ανησυχίες, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη και ο Καναδάς αυξάνουν ήδη τις αμυντικές τους δαπάνες και ότι η ανακατανομή αυτή «μπορεί να ενισχύσει τη Συμμαχία μειώνοντας την εξάρτηση από έναν μόνο σύμμαχο».

