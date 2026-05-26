Αντίστροφη μέτρηση για το νέο κόμμα Τσίπρα - Οι πρώτες εικόνες από το Θησείο

Το Θησείο είναι ο τελευταίος σταθμός της πολιτικής επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, το οποίο ξεκίνησε με τη συγγραφή και την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη». Με τη μεγάλη εκδήλωση που είναι προγραμματισμένη στις 20:00 στο Θησείο, φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει το νέο πολιτικό ξεκίνημα. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εστιάζεται απόψε στην ανακοίνωση του ονόματος και του εμβλήματος του κόμματος, καθώς και στο ποια πολιτικά στελέχη θα δώσουν το παρών, προσμονή υπάρχει και για τη μουσική επένδυση της βραδιάς, που φέρει την ταυτότητα του Σταμάτη Κραουνάκη. Η εκδήλωση δεν θα περιοριστεί σε τυπικό πολιτικό χαρακτήρα, καθώς οι διοργανωτές έχουν προαναγγείλει συμμετοχικές δράσεις. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υπογραφής της ιδρυτικής διακήρυξης από πολίτες που επιθυμούν να στηρίξουν το εγχείρημα. Για τον σκοπό αυτό αναμένεται να ενεργοποιηθεί ειδική ψηφιακή πλατφόρμα αμέσως μετά την παρουσίαση. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στην καλλιτεχνική και σκηνοθετική επιμέλεια της βραδιάς, η οποία έχει οργανωθεί με τη συμβολή επαγγελματιών που συμμετέχουν εθελοντικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο χώρος αναμένεται να υποδεχθεί μεγάλο αριθμό πολιτών, με τους διοργανωτές να μιλούν για μια εκδήλωση με εκπλήξεις και ισχυρή συμμετοχή. Ποιοι δίνουν το παρών Στο Θησείο βρίσκονται ανάμεσα σε άλλους, ο Αντώνης Σαουλιδης, που παραιτηθηκε απο το ΠΑΣΟΚο πρωην βουλευτης του ΣΥΡΙΖΑ Μαριος Κατσής, η πρωην βουλευτης και πρωην μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ Ελένη Αυλωνίτου, ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργος Βασιλειάδης, ο Νίκος Μπίστης, ο πρώην υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, αλλά και ο πρώην υποψήφιος δήμαρχος Πειραιά και διδάκτωρ του ΕΜΠ Νίκος Μπελαβίλας.

Τι θα πει ο Τσίπρας

Το κύριο μέρος της ομιλίας, όπως έχει μεταδώσει το Newsbomb, θα είναι πολιτικό και θα επιχειρήσει να δείξει ότι το κόμμα του, αν και νέο, έχει ήδη επεξεργασμένες και διαμορφωμένες προτάσεις για τα κρίσιμα ζητήματα της κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να δώσει περισσότερα στοιχεία του προγράμματος, ενώ σε σχέση με τους δύο πυλώνες που έχει ήδη αναπτύξει σε προγενέστερο χρόνο, η εκπρόσωπός του Θεώνη Κουφονικολάκου ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξη ότι ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να δώσει έμφαση στα θέματα της μείωσης του φόρου των μισθωτών, της επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους, της προστασίας από την ακρίβεια, και της ενίσχυσης της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Οι κινήσεις της επόμενης μέρας

Με τη σημερινή ανακοίνωση του κόμματος στο Θησείο ξεκινά και επίσημα η προεκλογική εκστρατεία του Αλέξη Τσίπρα με δημόσιες παρεμβάσεις, περιοδείες, εκδηλώσεις και δράσεις που θα κλιμακωθούν.

Ο οδικός χάρτης αυτής της εκστρατείας όμως συνδέεται και με την αξιοποίηση νέων στελεχών, με την Αμαλίας να μιλά για πρόσωπα με αναφορά στην κοινωνία, ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, εργαζόμενους και ανθρώπους του πνεύματος και της Τέχνης, αγρότες και επαγγελματίες.

Το «μέσο» επικοινωνίας του νέου φορέα με τους πολίτες είναι, όπως λένε από την Αμαλίας «μια σύγχρονη εκδοχή του πόρτα-πόρτα», εξηγώντας ότι θα επιχειρηθεί να γίνει διάλογος με τους πολίτες εκεί που η καθημερινότητα συναντιέται με τα προβλήματά τους. «Σε χώρους εργασίας, στο μετρό, στη λαϊκή, στην καφετέρια, στη γειτονιά, η προσπάθεια αποσκοπεί σε ένα πλούσιο διάλογο για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας».

Εκδήλωση για τη παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην Πλατεία Θησείου. Τρίτη 26 Μαΐου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

