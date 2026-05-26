Ρεκόρ ζέστης για τον Μάιο στο Ηνωμένο Βασίλειο με 35 βαθμούς Κελσίου και πέντε νεκρούς

H βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε πρωτοφανή θερμοκρασιακά δεδομένα στο Λονδίνο, την ίδια ώρα που οι αρχές καταγράφουν πνιγμούς σε όλη τη χώρα λόγω του κύματος καύσωνα.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

A woman cools herself outside the Palace of Westminster in London, Tuesday, May 26, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)
Ένα πρωτόγνωρο κύμα ακραίας ζέστης πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο, σπάζοντας κάθε προηγούμενο μετεωρολογικό ρεκόρ για τον μήνα Μάιο - τουλάχιστον από το 2012 και μετά - και προκαλώντας απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Συγκεκριμένα, η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι η θερμοκρασία άγγιξε σήμερα τους 35 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, κατά την τέταρτη ημέρα αυτής της ασυνήθιστης θερμικής εισβολής. Το νέο αυτό ιστορικό ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας ήρθε να καταρρίψει την αμέσως προηγούμενη μέγιστη τιμή που είχε σημειωθεί μόλις τη Δευτέρα, όταν ο υδράργυρος σκαρφάλωσε στους 34,8 βαθμούς Κελσίου στο Κιου Γκάρντενς, τον γνωστό βοτανικό κήπο στο νοτιοδυτικό Λονδίνο. Το Met Office επιβεβαίωσε ότι και η νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη χαρακτηρίστηκε ως τροπική νύχτα, αφού σε αρκετές περιοχές το θερμόμετρο δεν έπεσε κάτω από τους 20°C, αποτελώντας τη θερμότερη νύχτα Μαΐου στα χρονικά.

Τραγικός απολογισμός σε ποτάμια και θάλασσες

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, όντας προφανώς ασυνήθιστοι σε συνθήκες τόσο έντονου καύσωνα. Τέσσερις έφηβοι πνίγηκαν από την Κυριακή σε διαφορετικά σημεία της χώρας. Ένας νέος έχασε τη ζωή του στην περιοχή του Σέφιλντ και ένας δεύτερος κοντά στο Μάντσεστερ, στα βόρεια. Ένας τρίτος έφηβος ανασύρθηκε νεκρός στο Λίνκολν στα ανατολικά, ενώ μια κοπέλα πνίγηκε κοντά στο Μπέρμιγχαμ, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αστυνομικές αρχές της κεντρικής κομητείας. Την ίδια ώρα, ένας 60χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε παραλία της Κορνουάλης, στην προσπάθειά του να βοηθήσει άλλους λουόμενους που κινδύνευαν.

Προβλήματα στις υποδομές και διάρκεια του φαινομένου

Η ακραία ζέστη έχει δημιουργήσει σοβαρές δυσλειτουργίες και στις μεταφορές, καθώς η διαχειρίστρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου, Network Rail, αναγκάστηκε να επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στην ταχύτητα των τρένων για λόγους ασφαλείας. Από την Αγγλία έως την Ιταλία, ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης βρίσκεται αντιμέτωπο με αυτή την πρώιμη πύρινη λαίλαπα. Όπως ανακοινώθηκε, ένας «πορτοκαλί» υγειονομικός συναγερμός έχει τεθεί σε ισχύ για το μεγαλύτερο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου, εστιάζοντας κυρίως στον νότο και την πρωτεύουσα. Το μέτρο αυτό θα παραμείνει ενεργό έως την Πέμπτη στις 17.00 τοπική ώρα. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ενώ η πολυπόθητη αισθητή πτώση αναμένεται να έρθει από την Κυριακή.

