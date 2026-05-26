ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο Αγωγός Φυσικού Αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία

Με συνολικό μήκος περίπου 157 χιλιόμετρα, ο αγωγός εκτείνεται από τα Τρίκαλα Ημαθίας έως την ευρύτερη περιοχή της Πτολεμαΐδας

Newsbomb

ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο Αγωγός Φυσικού Αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία
ANNOUNCEMENTS
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο αγωγός φυσικού αερίου μήκους 157 χιλιομέτρων συνδέει τα Τρίκαλα με την περιοχή της Πτολεμαΐδας, επεκτείνοντας το δίκτυο σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.
  • Για πρώτη φορά πόλεις όπως η Έδεσσα, η Σκύδρα, η Φλώρινα, η Νάουσα και η Βέροια αποκτούν πρόσβαση στο φυσικό αέριο, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και την αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής.
  • Ο αγωγός είναι ο πρώτος στην Ελλάδα συμβατός με τη μεταφορά έως και 100% υδρογόνου, συμβάλλοντας στην επίτευξη εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων απανθρακοποίησης.
  • Το έργο κόστισε 185,9 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2021–2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ (NextGenerationEU).
  • Ο Μετρητικός Σταθμός Καρδιάς θα υποστηρίζει τις υποδομές τηλεθέρμανσης σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Αμύνταιο, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος και τις εκπομπές ρύπων.
Snapshot powered by AI

Ο ΔΕΣΦΑ εγκαινίασε τον Αγωγό Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης προς τη Δυτική Μακεδονία, ένα εμβληματικό έργο στρατηγικής σημασίας που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση μιας περιοχής με μακρά ενεργειακή ιστορία.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Πτολεμαΐδα, παρουσία της Γενικής Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Δέσποινας Παληαρούτα, του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργου Αμανατίδη, καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του έργου για την εθνική και περιφερειακή οικονομία. Πρόκειται για μια επένδυση που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και επεκτείνει σημαντικά το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε νέες περιοχές.

4-4-1.jpg

Με συνολικό μήκος περίπου 157 χιλιόμετρα, ο αγωγός εκτείνεται από τα Τρίκαλα Ημαθίας έως την ευρύτερη περιοχή της Πτολεμαΐδας, ενώ μέσω κλάδων διασυνδέει κομβικές περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Για πρώτη φορά, πόλεις όπως η Έδεσσα, η Σκύδρα, η Φλώρινα, η Νάουσα και η Βέροια αποκτούν πρόσβαση στο φυσικό αέριο, διευρύνοντας τις ενεργειακές επιλογές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και ενισχύοντας την αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής. Συνολικά, η επέκταση του δικτύου δίνει ώθηση σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και δημιουργεί προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο καινοτόμος σχεδιασμός του αγωγού, καθώς αποτελεί τον πρώτο στην Ελλάδα και έναν από τους πρώτους στην Ευρώπη που είναι συμβατός με τη μεταφορά έως και 100% υδρογόνου. Η δυνατότητα αυτή τον καθιστά πλήρως ευθυγραμμισμένο με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους απανθρακοποίησης, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο της Δυτικής Μακεδονίας στην ενεργειακή μετάβαση και δημιουργώντας τις βάσεις για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος υδρογόνου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε 185,9 εκατ. ευρώ, με σημαντική συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021–2027 και δανειακή στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NextGenerationEU).

Κομβικό ρόλο στο έργο θα διαδραματίζει και ο Μετρητικός Σταθμός Καρδιάς, ο οποίος θα εξασφαλίζει την τροφοδότηση των υποδομών τηλεθέρμανσης για τις πόλεις της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας και του Αμυνταίου, συμβάλλοντας άμεσα τόσο στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους πολίτες όσο και στον περιορισμό των εκπομπών ρύπων. Συνολικά, οι σύγχρονες συνοδές υποδομές του έργου, όπως οι μετρητικοί σταθμοί και τα βανοστάσια, διασφαλίζουν την ασφαλή, αξιόπιστη και μελλοντικά επεκτάσιμη λειτουργία του δικτύου, προκειμένου να υποστηρίξει αποτελεσματικά άλλες επενδύσεις στην περιοχή.

Η κατασκευή υλοποιήθηκε με υψηλά πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, με έμφαση στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος και στη στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, κατά την εκτέλεση των εργασιών εντοπίστηκε σημαντικός αριθμός αρχαιολογικών ευρημάτων, τα οποία διαχειρίστηκαν σε αγαστή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, διασφαλίζοντας την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής και ενισχύοντας το συνολικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου.

Σε δήλωσή της, η CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Sferruzza, υπογράμμισε: «Ο Αγωγός Φυσικού Αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία αποτελεί ένα έργο-ορόσημο για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας. Επεκτείνει και ενδυναμώνει σημαντικά το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου φέρνοντας το φυσικό αέριο σε νέες περιοχές, ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού, και δημιουργώντας νέες, βιώσιμες προοπτικές ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες και την οικονομία. Πρόκειται για μια υποδομή με ελάχιστο οπτικό αποτύπωμα που δεν απαντά μόνο στις ανάγκες του σήμερα, αλλά ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη ημέρα της ενέργειας, μέσα από την ετοιμότητα του να μεταφέρει υδρογόνο. Με τη Δυτική Μακεδονία στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης, ο ΔΕΣΦΑ επενδύει σε λύσεις που δημιουργούν απτά οφέλη για τους πολίτες, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και στηρίζουν τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό ενεργειακό σύστημα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις και πέρα από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο – Νέα σφοδρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση σε περίπου 975.000 νοικοκυριά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 27 Μαΐου

04:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 27 Μαΐου

04:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο κίνησης – Παράταση της επιδότησης για το diesel και τον Ιούνιο

03:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο χαρτιού – Πληροφορίες για νεκρούς και σοβαρά τραυματίες

03:22ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Ποιοι θα δουλέψουν του «Αγίου Πνεύματος» – Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

02:58ΚΟΣΜΟΣ

OHE: Το ΣΑ καταδικάζει την επίθεση εναντίον πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στα ΗΑΕ

02:36ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πισίνες, λίμνες και ποτάμια κατά τη διάρκεια του τριημέρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

19:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα στο Θησείο – Live streaming η ιδρυτική διακήρυξη

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο: Δείτε φωτογραφίες

19:13LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Η αποβολή πριν την γέννηση της Βικτώριας που την τσάκισε - «Έγινε για κάποιον λόγο»

23:42LIFESTYLE

Σε ιδιωτικό νησί που γυρίστηκε ο «James Bond» τελέστηκε ο γάμος του Ντόναλντ Τραμπ Jr.

21:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Τουμασάτου και Χειλάκης παρουσίασαν την εκδήλωση για το νέο κόμμα

22:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη αντίδραση Μαξίμου για το νέο κόμμα Τσίπρα: Θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω

23:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Έτσι προέκυψε το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη - ΕΛΑΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ