Τα καλύτερα αεροδρόμια του 2026 στην Ευρώπη - Πρωτιά για το «Ελ. Βενιζέλος»

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναδείχθηκε το καλύτερο αεροδρόμιο της Ευρώπης για το 2026, μεταξύ των μεγαλύτερων αεροπορικών κόμβων στη Γηραιά Ήπειρο.

Στο Ρίμινι της Ιταλίας συνοψίστηκαν τα αποτελέσματα του βραβείου Routes Europe 2026, το οποίο αναγνώρισε τα καλύτερα αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη για την ανάπτυξη νέων δρομολογίων και τη συνεργασία με αερομεταφορείς.

Το φόρουμ Routes Europe 2026 συγκέντρωσε εκπροσώπους της αεροπορικής βιομηχανίας από όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, απονεμήθηκαν έξι βραβεία - για την ανάπτυξη του δικτύου δρομολογίων, την υποστήριξη των αεροπορικών εταιρειών και την επιτυχία στο άνοιγμα νέων προορισμών.

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών διεκδίκησε το βραβείο στην κατηγορία άνω των 20 εκατομμυρίων επιβατών, επαναλαμβάνοντας την επιτυχία του από το Routes World 2025. Το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε 34 εκατομμύρια επιβάτες το 2025, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 6,7%. Συνολικά 21 αεροπορικές εταιρείες -εννέα από αυτές νέες στην αγορά- ξεκίνησαν υπηρεσίες, προσθέτοντας 29 νέους προορισμούς. Άλλες 20 αυξήσεις συχνότητας και προσθήκες υπηρεσιών σε υπάρχοντα δρομολόγια ενίσχυσαν το δίκτυο.

Στην κατηγορία των αεροδρομίων με επιβατική κίνηση μικρότερη από 5 εκατομμύρια άτομα, το αεροδρόμιο της Φλωρεντίας αναγνωρίστηκε ως το καλύτερο.

Ιδιαίτερη προσοχή τράβηξε το αεροδρόμιο της Πράγας, το οποίο για πρώτη φορά βραβεύτηκε ως το καλύτερο αεροδρόμιο στην κατηγορία από 5 έως 20 εκατομμύρια επιβάτες. Το 2025, εξυπηρέτησε 17.8 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή 8.5% περισσότερο από ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα και υψηλότερο από τα στοιχεία πριν από την πανδημία.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο βρετανικός αερομεταφορέας Jet2 αναγνωρίστηκε ως η καλύτερη αεροπορική εταιρεία στο Routes Europe 2026. Το καλοκαίρι, η εταιρεία πρόσθεσε 37 νέα δρομολόγια στο δίκτυό της, συμπεριλαμβανομένων πτήσεων προς το ισπανικό νησί Λα Πάλμα, το Παλέρμο και τη Σάμο.