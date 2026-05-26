Tα 6 πράγματα που κάνει ένας νευρολόγος για να διατηρήσει τον εγκέφαλό του υγιή

Snapshot Η μείωση του όγκου του εγκεφάλου λόγω γήρανσης αρχίζει μετά τα 30

40 και επιταχύνεται μετά τα 70, επηρεάζοντας περιοχές όπως ο μετωπιαίος φλοιός και ο ιππόκαμπος.

Η μεσογειακή διατροφή, η αερόβια άσκηση και η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων αυξάνουν τον όγκο και τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Ο καλός ύπνος και ο διαλογισμός βοηθούν στην απομάκρυνση τοξινών και στη μείωση του στρες, υποστηρίζοντας την υγεία του εγκεφάλου.

Η αίσθηση σκοπού στη ζωή συνδέεται με καλύτερη εγκεφαλική υγεία και αύξηση του ιππόκαμπου, αν και ο ακριβής μηχανισμός δεν είναι πλήρως κατανοητός.

Η αποφυγή εξαιρετικά επεξεργασμένων τροφίμων και η προτίμηση φρέσκων και σπιτικών γευμάτων, όπως το ελληνικό γιαούρτι, ενισχύουν τη νευροπλαστικότητα και την εγκεφαλική λειτουργία. Snapshot powered by AI

Όσο ο άνθρωπος μεγαλώνει, ο εγκέφαλός του ακολουθεί αντίστροφη πορεία, συρρικνώνεται.

Αυτό ως φυσικό επακόλουθο της διαδικασίας γήρανσης, ξεκινάει συνήθως στα 30 και τα 40 και επιταχύνεται μετά την ηλικία των 70 ετών, ειδικά σε άτομα με παθήσεις όπως η νόσος του Αλτσχάιμερ και άλλοι τύποι άνοιας.

Η μείωση του όγκου του εγκεφάλου οφείλεται εν μέρει στη συρρίκνωση των εγκεφαλικών κυττάρων και στην απώλεια των συνδέσεων μεταξύ τους. Είναι πιο εμφανής στον μετωπιαίο φλοιό και στον ιππόκαμπο, δύο περιοχές του εγκεφάλου που είναι κρίσιμες για τη μνήμη, τη σκέψη υψηλού επιπέδου, τον προγραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η ατροφία μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με τη μνήμη και τη γνωστική λειτουργία.

Αλλά αυτή η μείωση δεν χρειάζεται να είναι αναπόφευκτη, σημειώνει Majid Fotuhi, νευρολόγος, και επίκουρος καθηγητής στο Johns Hopkins και ειδικός στη νευροπλαστικότητα.

Σύμφωνα με τις συμβουλές του Fotuhi, στην Washington Post υπάρχουν τουλάχιστον έξι πράγματα που μπορείτε να κάνετε:

1.Ακολουθήστε μια μεσογειακή διατροφή:

Επικεντρωθείτε σε τρόφιμα όπως φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς, φασόλια, δημητριακά ολικής αλέσεως, θαλασσινά και ελαιόλαδο, τα οποία περιέχουν θρεπτικά συστατικά που είναι σημαντικά για την υγεία του εγκεφάλου.

2.Άσκηση:

Μελέτες έχουν δείξει ότι η ενασχόληση με αερόβια άσκηση αυξάνει το μέγεθος τόσο του ιππόκαμπου, όσο και του προμετωπιαίου φλοιού, εν μέρει επειδή αυξάνει τα επίπεδα του BDNF, μιας πρωτεΐνης που προάγει την ανάπτυξη των νευρώνων.

3.Προκαλέστε τον εγκέφαλό σας:

Η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και πληροφοριών μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των συνάψεων στον εγκέφαλό σας, γεγονός που μπορεί επίσης να αυξήσει τον όγκο του.

4.Κοιμηθείτε αρκετά:

Ο καλός ύπνος τη νύχτα βοηθά στην απομάκρυνση των μεταβολικών αποβλήτων από τον εγκέφαλό σας.

5.Διαλογισμός:

Μειώνει την κορτιζόλη, μια ορμόνη του στρες που μπορεί να είναι επιβλαβής για τον εγκέφαλό σας όταν είναι χρόνια αυξημένη. Μελέτες έχουν επίσης βρει ότι ο διαλογισμός αυξάνει την εγκεφαλική ροή αίματος και ενισχύει τις συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων.

6.Βρείτε σκοπό στη ζωή:

Μελέτες έχουν δείξει ότι η αίσθηση του σκοπού στη ζωή σχετίζεται με καλύτερη υγεία του εγκεφάλου και μεγαλύτερο ιππόκαμπο. Αλλά δεν είναι απολύτως σαφές γιατί συμβαίνει αυτό, παραδέχθηκε ο Fotuhi.

Αναλύοντας τις δικές του διατροφικές συνήθειες επεσήμανε ότι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε για τον εγκέφαλό σας είναι να αποφύγετε τα εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα όπως ντόνατς, μπισκότα, μάφιν και αναψυκτικά. Αντίθετα επικεντρωθείτε στην κατανάλωση φρέσκων φρούτων και λαχανικών, αλλά και σπιτικού φαγητού. Επίσης κάνει ειδική αναφορά στο ελληνικό γιαούρτι, για το οποίο όπως λέει είναι πλούσιο σε προβιοτικά.

Αναφορικά με τις τροφές που προάγουν το BDNF είναι η κατανάλωση σολομού και η μαύρη σοκολάτα

Όσον αφορά στις επιπτώσεις των καθημερινών επιλογών στον εγκέφαλο, σημειώνει σημαντικό για τους ανθρώπους να κατανοήσουν ότι οι συνήθειες έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην υγεία του εγκεφάλου τους. Εάν είστε κάποιος που αγχώνεται για κάθε μικρό πράγμα, αυτό θα συρρικνώνει λίγο τον εγκέφαλό σας κάθε μέρα. Ενώ ένα άτομο που έχει αίσθηση σκοπού και έχει γαλήνη και ηρεμία, μεγαλώνει λίγο τον εγκέφαλό του κάθε μέρα. Εάν ασκείστε και τρώτε μια υγιεινή διατροφή, αυτό θα προστατεύσει και θα αναπτύξει τον εγκέφαλό σας.