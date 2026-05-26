Tα 6 πράγματα που κάνει ένας νευρολόγος για να διατηρήσει τον εγκέφαλό του υγιή

Πως μπορείτε να μειώσετε ή και να αντιστρέψετε τη γήρανση του εγκεφάλου σας

Δέσποινα Σοφιανίδου

Tα 6 πράγματα που κάνει ένας νευρολόγος για να διατηρήσει τον εγκέφαλό του υγιή
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η μείωση του όγκου του εγκεφάλου λόγω γήρανσης αρχίζει μετά τα 30
  • 40 και επιταχύνεται μετά τα 70, επηρεάζοντας περιοχές όπως ο μετωπιαίος φλοιός και ο ιππόκαμπος.
  • Η μεσογειακή διατροφή, η αερόβια άσκηση και η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων αυξάνουν τον όγκο και τη λειτουργία του εγκεφάλου.
  • Ο καλός ύπνος και ο διαλογισμός βοηθούν στην απομάκρυνση τοξινών και στη μείωση του στρες, υποστηρίζοντας την υγεία του εγκεφάλου.
  • Η αίσθηση σκοπού στη ζωή συνδέεται με καλύτερη εγκεφαλική υγεία και αύξηση του ιππόκαμπου, αν και ο ακριβής μηχανισμός δεν είναι πλήρως κατανοητός.
  • Η αποφυγή εξαιρετικά επεξεργασμένων τροφίμων και η προτίμηση φρέσκων και σπιτικών γευμάτων, όπως το ελληνικό γιαούρτι, ενισχύουν τη νευροπλαστικότητα και την εγκεφαλική λειτουργία.
Snapshot powered by AI

Όσο ο άνθρωπος μεγαλώνει, ο εγκέφαλός του ακολουθεί αντίστροφη πορεία, συρρικνώνεται.

Αυτό ως φυσικό επακόλουθο της διαδικασίας γήρανσης, ξεκινάει συνήθως στα 30 και τα 40 και επιταχύνεται μετά την ηλικία των 70 ετών, ειδικά σε άτομα με παθήσεις όπως η νόσος του Αλτσχάιμερ και άλλοι τύποι άνοιας.

Η μείωση του όγκου του εγκεφάλου οφείλεται εν μέρει στη συρρίκνωση των εγκεφαλικών κυττάρων και στην απώλεια των συνδέσεων μεταξύ τους. Είναι πιο εμφανής στον μετωπιαίο φλοιό και στον ιππόκαμπο, δύο περιοχές του εγκεφάλου που είναι κρίσιμες για τη μνήμη, τη σκέψη υψηλού επιπέδου, τον προγραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η ατροφία μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με τη μνήμη και τη γνωστική λειτουργία.

Αλλά αυτή η μείωση δεν χρειάζεται να είναι αναπόφευκτη, σημειώνει Majid Fotuhi, νευρολόγος, και επίκουρος καθηγητής στο Johns Hopkins και ειδικός στη νευροπλαστικότητα.

Σύμφωνα με τις συμβουλές του Fotuhi, στην Washington Post υπάρχουν τουλάχιστον έξι πράγματα που μπορείτε να κάνετε:

1.Ακολουθήστε μια μεσογειακή διατροφή:

Επικεντρωθείτε σε τρόφιμα όπως φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς, φασόλια, δημητριακά ολικής αλέσεως, θαλασσινά και ελαιόλαδο, τα οποία περιέχουν θρεπτικά συστατικά που είναι σημαντικά για την υγεία του εγκεφάλου.

2.Άσκηση:

Μελέτες έχουν δείξει ότι η ενασχόληση με αερόβια άσκηση αυξάνει το μέγεθος τόσο του ιππόκαμπου, όσο και του προμετωπιαίου φλοιού, εν μέρει επειδή αυξάνει τα επίπεδα του BDNF, μιας πρωτεΐνης που προάγει την ανάπτυξη των νευρώνων.

3.Προκαλέστε τον εγκέφαλό σας:

Η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και πληροφοριών μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των συνάψεων στον εγκέφαλό σας, γεγονός που μπορεί επίσης να αυξήσει τον όγκο του.

4.Κοιμηθείτε αρκετά:

Ο καλός ύπνος τη νύχτα βοηθά στην απομάκρυνση των μεταβολικών αποβλήτων από τον εγκέφαλό σας.

5.Διαλογισμός:

Μειώνει την κορτιζόλη, μια ορμόνη του στρες που μπορεί να είναι επιβλαβής για τον εγκέφαλό σας όταν είναι χρόνια αυξημένη. Μελέτες έχουν επίσης βρει ότι ο διαλογισμός αυξάνει την εγκεφαλική ροή αίματος και ενισχύει τις συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων.

6.Βρείτε σκοπό στη ζωή:

Μελέτες έχουν δείξει ότι η αίσθηση του σκοπού στη ζωή σχετίζεται με καλύτερη υγεία του εγκεφάλου και μεγαλύτερο ιππόκαμπο. Αλλά δεν είναι απολύτως σαφές γιατί συμβαίνει αυτό, παραδέχθηκε ο Fotuhi.

Αναλύοντας τις δικές του διατροφικές συνήθειες επεσήμανε ότι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε για τον εγκέφαλό σας είναι να αποφύγετε τα εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα όπως ντόνατς, μπισκότα, μάφιν και αναψυκτικά. Αντίθετα επικεντρωθείτε στην κατανάλωση φρέσκων φρούτων και λαχανικών, αλλά και σπιτικού φαγητού. Επίσης κάνει ειδική αναφορά στο ελληνικό γιαούρτι, για το οποίο όπως λέει είναι πλούσιο σε προβιοτικά.

Αναφορικά με τις τροφές που προάγουν το BDNF είναι η κατανάλωση σολομού και η μαύρη σοκολάτα

Όσον αφορά στις επιπτώσεις των καθημερινών επιλογών στον εγκέφαλο, σημειώνει σημαντικό για τους ανθρώπους να κατανοήσουν ότι οι συνήθειες έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην υγεία του εγκεφάλου τους. Εάν είστε κάποιος που αγχώνεται για κάθε μικρό πράγμα, αυτό θα συρρικνώνει λίγο τον εγκέφαλό σας κάθε μέρα. Ενώ ένα άτομο που έχει αίσθηση σκοπού και έχει γαλήνη και ηρεμία, μεγαλώνει λίγο τον εγκέφαλό του κάθε μέρα. Εάν ασκείστε και τρώτε μια υγιεινή διατροφή, αυτό θα προστατεύσει και θα αναπτύξει τον εγκέφαλό σας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας ισχυρίζεται ότι είναι ο χαμένος Μπεν - Αναμένονται απαντήσεις από το DNA

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Μαΐου

07:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η λύση για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»: Ψηφιακή διόρθωση στο Κτηματολόγιο χωρίς δικαστήρια

07:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Σε ρυθμούς εξετάσεων οι υποψήφιοι - «Πρεμιέρα» με Νεοελληνική Γλώσσα την Παρασκευή

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις και πέρα από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο – Νέα σφοδρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση σε περίπου 975.000 νοικοκυριά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

19:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα στο Θησείο – Live streaming η ιδρυτική διακήρυξη

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο: Δείτε φωτογραφίες

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ