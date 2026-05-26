Μυτιλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της τραγωδίας με δύο ανήλικους νεκρούς σε τροχαίο

Τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (25/5) στη Μυτιλήνη, όταν δίκυκλο όχημα στο οποίο επέβαιναν ένας 16χρονος και ένας 18χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι δύο νέοι γυρνούσαν από βόλτα στη Θερμή και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσαν στην κολώνα, στη διασταύρωση του δρόμου της Παναγιούδας προς τον περιφερειακό της Μόριας.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό και των δύο επιβαινόντων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καθώς και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση και η διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, η συγκεκριμένη μοτοσικλέτα ήταν η τρίτη στη σειρά, καθώς μπροστά της κινούνταν ακόμη δύο μηχανάκια.

Η Τροχαία Μυτιλήνης διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου.

