Λονδίνο: Έκλεψε τυριά, κρύφτηκε κάτω από λεωφορείο και τα πετούσε σε αστυνομικούς

Ένα αδιανόητο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο στο Γουόλθαμστοου του Λονδίνου, όταν 32χρονος άνδρας αφαίρεσε μεγάλες ποσότητες τυριού από κατάστημα αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Ο δράστης γέμισε την τσάντα του με συσκευασίες τσένταρ και αποχώρησε ήρεμα από το κατάστημα, την ίδια στιγμή που το προσωπικό τον παρακολουθούσε ανήμπορο να αντιδράσει.

Στη συνέχεια, ο άνδρας εθεάθη να κρατά ένα σπασμένο μπουκάλι κρασί βγαίνοντας από το κατάστημα. Περπάτησε στη μέση του δρόμου και, σε μια εντελώς αλλόκοτη κίνηση, κύλησε και κρύφτηκε κάτω από ένα σταθμευμένο λεωφορείο.

