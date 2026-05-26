Πολιτικός ισχυρίζεται ότι πάσχει από νανισμό - Πλέον κατηγορείται πως είναι... παιδί!

Μετά τις αποκαλύψεις, ο Μπούμπα ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εκλογική κούρσα χωρίς να αναφέρει ρητά ως λόγο την ηλικία του.

Ένας Νιγηριανός πολιτικός, του οποίου η νεανική εμφάνιση τον έκανε viral αίσθηση, αποσύρθηκε από την εκλογική κούρσα μετά την εμφάνιση εγγράφων που υποδηλώνουν ότι μπορεί στην πραγματικότητα να είναι παιδί.

Ο Μαχμούντ Σαντίς Μπούμπα, ο οποίος ισχυριζόταν ότι είναι 30 ετών, είχε εξηγήσει στο παρελθόν πως η παιδική του εμφάνιση οφείλεται σε κληρονομικό νανισμό. Ωστόσο, μια φωτογραφία του φερόμενου διαβατηρίου του που διέρρευσε πρόσφατα δείχνει ότι ο πολιτικός γεννήθηκε το 2010, κάτι που σημαίνει ότι είναι μόλις 16 ετών.

Ο Μπούμπα, που ήταν υποψήφιος για μια θέση στην Εθνική Συνέλευση της Νιγηρίας με το κόμμα APC, είχε δηλώσει σε συνέντευξή του προς τους υποστηρικτές του ότι «η κατάστασή του δεν τον ενόχλησε ποτέ», προσθέτοντας: «Είναι κάτι για το οποίο είμαι περήφανος» και «έτσι με δημιούργησε ο Θεός».

Είχε πει επίσης στους ακολούθους του: «Δεν έχει να κάνει με εμένα, αλλά με τον λαό. Ο κόσμος με κάλεσε να τον υπηρετήσω και θα τον υπηρετήσω».

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του μπήκαν στο μικροσκόπιο μετά τη διαρροή αρκετών φερόμενων εγγράφων ταυτοποίησης, τα οποία υποδηλώνουν ότι είναι ακόμη ανήλικος, παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία της Νιγηρίας απαιτεί οι εν ενεργεία πολιτικοί να είναι τουλάχιστον 30 ετών, σύμφωνα με το νιγηριανό μέσο ενημέρωσης The Whistler.

Η υπόθεση πήρε μεγάλες διαστάσεις όταν συγγενικό του πρόσωπο φέρεται να δημοσιοποίησε το διαβατήριό του, σε μια προσπάθεια να δοθεί τέλος στη διαμάχη.

Το άτομο, που ισχυρίστηκε ότι είναι αδελφός του Μπούμπα, ανάρτησε φωτογραφία του φερόμενου νιγηριανού διαβατηρίου του, το οποίο εκδόθηκε το 2024 και ανέφερε ως ημερομηνία γέννησης την 27η Αυγούστου 2010, αποκαλώντας τον «μικρότερο αδελφό» του.

Πρώην καθηγητής του υποστήριξε επίσης δημόσια ότι είχε διδάξει τον Μπούμπα στο λύκειο και επέμεινε πως ο επίδοξος πολιτικός είναι ακόμη έφηβος, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Μετά τις δραματικές αποκαλύψεις για την πραγματική του ηλικία, ο Μπούμπα αποσύρθηκε από την υποψηφιότητά του για την Εθνική Συνέλευση της Νιγηρίας.

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε στο Facebook, δεν ανέφερε την ηλικία του ως λόγο της αποχώρησής του.

Η ανακοίνωση ανέφερε: «Παρακαλώ δεχθείτε αυτή την επιστολή ως επίσημη ειδοποίηση ότι αποσύρομαι από την κούρσα για την Ομοσπονδιακή Εκλογική Περιφέρεια Σάμπον Γκάρι, για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με άμεση ισχύ».

«Αυτή δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, αλλά επισπεύστηκε από τις προσπάθειες συμφιλίωσης που ξεκίνησαν οι παράγοντες και οι ηγέτες του κόμματός μας».