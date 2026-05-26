Πολιτικός ισχυρίζεται ότι πάσχει από νανισμό - Πλέον κατηγορείται πως είναι... παιδί!

Η διαρροή του διαβατηρίου «έκαψε» τον Μαχμούντ Σαντίς Μπούμπα

Δημήτρης Δρίζος

Πολιτικός ισχυρίζεται ότι πάσχει από νανισμό - Πλέον κατηγορείται πως είναι... παιδί!
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Νιγηριανός πολιτικός Μαχμούντ Σαντίς Μπούμπα αποσύρθηκε από τις εκλογές μετά από αποκαλύψεις ότι μπορεί να είναι ανήλικος.
  • Ο Μπούμπα είχε ισχυριστεί ότι η νεανική του εμφάνιση οφείλεται σε κληρονομικό νανισμό και ότι είναι 30 ετών.
  • Φωτογραφία διαβατηρίου που διέρρευσε δείχνει ότι γεννήθηκε το 2010, πράγμα που τον καθιστά 16 ετών και ανήλικο σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νιγηρίας.
  • Συγγενικό του πρόσωπο δημοσίευσε το διαβατήριο για να επιβεβαιώσει την πραγματική του ηλικία, αναφέροντάς τον ως "μικρότερο αδελφό".
  • Μετά τις αποκαλύψεις, ο Μπούμπα ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εκλογική κούρσα χωρίς να αναφέρει ρητά ως λόγο την ηλικία του.
Snapshot powered by AI

Ένας Νιγηριανός πολιτικός, του οποίου η νεανική εμφάνιση τον έκανε viral αίσθηση, αποσύρθηκε από την εκλογική κούρσα μετά την εμφάνιση εγγράφων που υποδηλώνουν ότι μπορεί στην πραγματικότητα να είναι παιδί.

Ο Μαχμούντ Σαντίς Μπούμπα, ο οποίος ισχυριζόταν ότι είναι 30 ετών, είχε εξηγήσει στο παρελθόν πως η παιδική του εμφάνιση οφείλεται σε κληρονομικό νανισμό. Ωστόσο, μια φωτογραφία του φερόμενου διαβατηρίου του που διέρρευσε πρόσφατα δείχνει ότι ο πολιτικός γεννήθηκε το 2010, κάτι που σημαίνει ότι είναι μόλις 16 ετών.

Ο Μπούμπα, που ήταν υποψήφιος για μια θέση στην Εθνική Συνέλευση της Νιγηρίας με το κόμμα APC, είχε δηλώσει σε συνέντευξή του προς τους υποστηρικτές του ότι «η κατάστασή του δεν τον ενόχλησε ποτέ», προσθέτοντας: «Είναι κάτι για το οποίο είμαι περήφανος» και «έτσι με δημιούργησε ο Θεός».

22.jpg

Είχε πει επίσης στους ακολούθους του: «Δεν έχει να κάνει με εμένα, αλλά με τον λαό. Ο κόσμος με κάλεσε να τον υπηρετήσω και θα τον υπηρετήσω».

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του μπήκαν στο μικροσκόπιο μετά τη διαρροή αρκετών φερόμενων εγγράφων ταυτοποίησης, τα οποία υποδηλώνουν ότι είναι ακόμη ανήλικος, παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία της Νιγηρίας απαιτεί οι εν ενεργεία πολιτικοί να είναι τουλάχιστον 30 ετών, σύμφωνα με το νιγηριανό μέσο ενημέρωσης The Whistler.

Η υπόθεση πήρε μεγάλες διαστάσεις όταν συγγενικό του πρόσωπο φέρεται να δημοσιοποίησε το διαβατήριό του, σε μια προσπάθεια να δοθεί τέλος στη διαμάχη.

Το άτομο, που ισχυρίστηκε ότι είναι αδελφός του Μπούμπα, ανάρτησε φωτογραφία του φερόμενου νιγηριανού διαβατηρίου του, το οποίο εκδόθηκε το 2024 και ανέφερε ως ημερομηνία γέννησης την 27η Αυγούστου 2010, αποκαλώντας τον «μικρότερο αδελφό» του.

3.jpg

Πρώην καθηγητής του υποστήριξε επίσης δημόσια ότι είχε διδάξει τον Μπούμπα στο λύκειο και επέμεινε πως ο επίδοξος πολιτικός είναι ακόμη έφηβος, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Μετά τις δραματικές αποκαλύψεις για την πραγματική του ηλικία, ο Μπούμπα αποσύρθηκε από την υποψηφιότητά του για την Εθνική Συνέλευση της Νιγηρίας.

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε στο Facebook, δεν ανέφερε την ηλικία του ως λόγο της αποχώρησής του.

Η ανακοίνωση ανέφερε: «Παρακαλώ δεχθείτε αυτή την επιστολή ως επίσημη ειδοποίηση ότι αποσύρομαι από την κούρσα για την Ομοσπονδιακή Εκλογική Περιφέρεια Σάμπον Γκάρι, για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με άμεση ισχύ».

«Αυτή δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, αλλά επισπεύστηκε από τις προσπάθειες συμφιλίωσης που ξεκίνησαν οι παράγοντες και οι ηγέτες του κόμματός μας».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας ισχυρίζεται ότι είναι ο χαμένος Μπεν - Αναμένονται απαντήσεις από το DNA

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Μαΐου

07:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η λύση για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»: Ψηφιακή διόρθωση στο Κτηματολόγιο χωρίς δικαστήρια

07:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Σε ρυθμούς εξετάσεων οι υποψήφιοι - «Πρεμιέρα» με Νεοελληνική Γλώσσα την Παρασκευή

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις και πέρα από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο – Νέα σφοδρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση σε περίπου 975.000 νοικοκυριά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

19:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα στο Θησείο – Live streaming η ιδρυτική διακήρυξη

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο: Δείτε φωτογραφίες

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ