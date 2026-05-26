Red Bull Mad Mike Tour:  Όταν το drift συναντά το ελληνικό καλοκαίρι

Κάποτε το drifting ήταν κάτι που γνωρίζαμε κυρίως μέσα από videogames, από νυχτερινές κόντρες στο Need For Speed Underground και φυσικά από το Tokyo Drift, την ταινία που έκανε μια ολόκληρη γενιά petrolheads να πιστέψει ότι κάθε χειρόφρενο μπορεί να οδηγήσει σε κινηματογραφικό μεγαλείο. Ήταν εκείνο το “κάτι” που έβλεπες στην οθόνη και έλεγες «αποκλείεται να το δω ποτέ live στην Ελλάδα». Έλα μου όμως που έκαναν λάθος.

Fast forward στο 2026 και το drift επιστρέφει έντονα στην καθημερινότητά μας, επιχειρώντας να καταλάβει ελληνικές πόλεις με καπνό, χειρόφρενα και μυρωδιά καμένου ελαστικού.

Και όχι από οποιονδήποτε, αλλά από τον άνθρωπο που κατάφερε να μετατρέψει το drifting από motorsport σε pop culture spectacle. Τον Mad Mike.

Who is Mad Mike;

Ο Mad Mike Whiddett ή αλλιώς ο “βασιλιάς του drift”, δεν είναι απλώς ένας οδηγός που ξέρει να εκτελεί άψογα ανάποδο τιμόνι και σύρσιμο στο πλάι. Ο τύπος πήρε όλη την automotive κουλτούρα των videogames, των modified builds και των viral YouTube videos και τη μετέτρεψε σε πραγματικό θέαμα.

Γεννημένος στη Νέα Ζηλανδία, ο Mad Mike ξεκίνησε από motocross και freestyle motocross, πριν ανακαλύψει ότι η μεγάλη του αγάπη είναι στους 4 τροχούς και το drifting το 2007, αρχίζοντας -χωρίς να το γνωρίζει- την αρχή μια ιστορικής διαδρομής. Ενός μονοπατιού με καπνό, rotary κινητήρες και builds που μοιάζουν λες και βγήκαν από custom garage κάποιου petrolhead sci-fi σύμπαντος.

Τα αυτοκίνητά του δεν έχουν απλώς ονόματα, αλλά και προσωπικότητα. MADBUL, NIMBUL, MADMAC, MADLAB 787D τα έχει ονομάσει και όσοι ασχολούνται έστω και λίγο με την car culture, γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα videos “Conquer The Crown”, “Conquer Highlands” ή “Conquer The Cape” θεωρούνται πλέον cult υλικό για κάθε petrolhead που σέβεται τον εαυτό του.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Mad Mike έχει συνεργαστεί με brands όπως Red Bull, Mazda, Lamborghini και Toyo Tires, ούτε ότι έχει εμφανιστεί μέχρι και σε videogames όπως τα Need For Speed και Project CARS.

Το σημαντικότερο όμως; Ότι φέρνει όλο αυτό το automotive χάος στην Ελλάδα.

Είστε έτοιμοι για το πραγματικό show;

Το Red Bull Mad Mike Tour είναι γεγονός, και μετατρέπει τρεις διαφορετικούς ελληνικούς προορισμούς σε ένα τεράστιο urban motorsport spectacle, συνδυάζοντας drifting, stunt riding και καθαρή automotive αδρεναλίνη.

Πρώτος σταθμός; Το Ηράκλειο Κρήτης στις 30 Μαΐου.

Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κάνεις drift περάσματα με θέα τη θάλασσα; Έτσι, λοιπόν, το λιμάνι του Ηρακλείου θα μετατραπεί σε drift arena με περάσματα που μυρίζουν αδρεναλίνη, καπνούς που θα καλύψουν ολόκληρο τον ουρανό και τρεις ομάδες οδηγών υπό την ηγεσία των Mad Mike, Abdo Feghali και Natalia Locsak που υπόσχονται σπουδαίο θέαμα.

Όσο για το highlight της βραδιάς; Λέγεται “drift snake”. Και αν δεν γνωρίζεις περί τίνος πρόκειται, μιλάμε για ένα πρωτόγνωρο θέαμα κατά το οποίο όλοι οι οδηγοί θα βρίσκονται ταυτόχρονα στην πίστα, δημιουργώντας σε ταυτόχρονη κίνηση ένα rolling automotive χάος, βγαλμένο από videogames ή το σινεμά.

Και ναι, θα είμαστε εκεί για να μεταφέρουμε τον παλμό, τη μυρωδιά του καμένου ελαστικού και όλη την αίσθηση που μόνο ένα live drifting event μπορεί να σου δώσει.

Η συνέχεια θα γραφτεί στο Πήλιο, στις 6 και 7 Ιουνίου, εκεί όπου ο Mad Mike θα αφήσει για λίγο το urban spectacle, δοκιμάζοντας το signature drift style του σε μία από τις πιο ιστορικές και απαιτητικές motorsport διαδρομές της Ελλάδας, την Ανάβαση Πορταριάς.

Γιατί αν υπάρχει κάτι πιο εντυπωσιακό από ένα drift car μέσα σε πόλη, αυτό είναι σίγουρα ένα drift car που ανεβαίνει το βουνό σαν να μην τρέχει τίποτα.

Όσο για το grand finale; 10 Ιουνίου. Θεσσαλονίκη. Πλατεία Αριστοτέλους.

Στο τέλος της διαδρομής του Red Bull Mad Mike Tour, ένα από τα πιο iconic spots της Θεσσαλονίκης θα μετατραπεί σε urban action playground. Drift περάσματα, moto stunts και ο «βασιλιάς του drift» μαζί με τους Aras Gibieza και Sarah Lezito, μπαίνουν στο BULLET drift car, για να δώσουν ένα μοναδικό show με πολλά (πάρα πολλά) ντεσιμπέλ.

Τρία διαφορετικά locations.Τρία διαφορετικά concepts. Ένα κοινό στοιχείο: Αυθεντική Red Bull ενέργεια και μια μοναδική αίσθηση ότι το automotive culture μπορεί ακόμα να προσφέρει πραγματικό spectacle και αδρεναλίνη.

Και οι τρεις εμφανίσεις του Mad Mike στην Ελλάδα θα είναι εντελώς δωρεάν για τους θεατές.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.redbull.com/madmiketour