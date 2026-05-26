Νέα Ορλεάνη: Στο «σημείο χωρίς επιστροφή» - Την καταπίνει ο ωκεανός, «ώρα φυγής» για τους κατοίκους

Τα νερά της πλημμύρας υποχωρούν σιγά-σιγά μετά τον τυφώνα «Ίντα» στο Λαφίτ της Λουιζιάνα, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της Νέας Ορλεάνης (2021). Ενώ πολλές περιοχές της χώρας διατρέχουν κίνδυνο πλημμύρας, η ακτή της Λουιζιάνα είναι από καιρό ιδιαίτερα ευάλωτη

Snapshot Η Νέα Ορλεάνη κινδυνεύει να βρεθεί περιτριγυρισμένη από τον ωκεανό έως το τέλος του αιώνα λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και της απώλειας υγροτόπων.

Οι επιστήμονες προτείνουν τη σταδιακή μετεγκατάσταση των κατοίκων της πόλης για να αποφευχθεί μια χαοτική και δαπανηρή υποχώρηση.

Από τον τυφώνα Κατρίνα το 2005, η Νέα Ορλεάνη έχει χάσει περίπου το 25% του πληθυσμού της, με το 99% των κατοίκων να διατρέχει υψηλό κίνδυνο πλημμύρας.

Η απόφαση για μετεγκατάσταση έχει εφαρμοστεί ήδη σε άλλες περιοχές, όπως η πόλη Kiruna στη Σουηδία, αν και η διαδικασία είναι σύνθετη και έχει κοινωνικές προκλήσεις.

Η πολιτική βούληση για την έναρξη μετεγκατάστασης στη Νέα Ορλεάνη είναι περιορισμένη, ενώ η ακύρωση έργων προστασίας της ακτογραμμής αυξάνει τον κίνδυνο εγκατάλειψης εκτεταμένων περιοχών. Snapshot powered by AI

Το μέλλον της Νέας Ορλεάνης διαγράφεται δυσοίωνο, καθώς μπορεί να βρεθεί στη μέση του ωκεανού, ήδη από αυτόν τον αιώνα, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση ειδικών, η οποία επισημαίνει την ανάγκη να ξεκινήσει η διαδικασία μετεγκατάστασης των κατοίκων της, ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Η Νέα Ορλεάνη, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται. Η παράκτια Λουιζιάνα είναι μια από τις περιοχές με το χαμηλότερο υψόμετρο στον κόσμο και η Νέα Ορλεάνη, μια πόλη 360.000 κατοίκων, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη.

Η πόλη περιβάλλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από υγροτόπους, οι οποίοι λειτουργούν ως ρυθμιστές έναντι τυφώνων και καταιγίδων. Όμως η ταχεία αποστράγγισή τους στο όνομα της ανάπτυξης, στερεί τις φυσικές άμυνες που εμποδίζουν τη βύθιση. Από τη δεκαετία του 1930, η Λουιζιάνα έχει χάσει περίπου 2,000 τετραγωνικά μίλια υγροτόπων.

Τα νερά της πλημμύρας περιβάλλουν σπίτια που υπέστησαν ζημιές από την καταιγίδα στις 31 Αυγούστου 2021, στην επαρχία Λαφούρς της Λουιζιάνα, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούν να ανακάμψουν από τις συνέπειες του τυφώνα Ίντα. Οι δικηγόροι 10 πολιτειών και πολλών τοπικών αρχών της Λουιζιάνα ελπίζουν ότι ένας ομοσπονδιακός δικαστής θα μπλοκάρει ένα νέο σύστημα υπολογισμού των ασφαλίστρων για την ομοσπονδιακή ασφάλιση πλημμύρας. Την Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2023, στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Ορλεάνης, εξετάστηκαν τα επιχειρήματα σχετικά με τα ασφάλιστρα που η κυβέρνηση άρχισε να εφαρμόζει σταδιακά το 2021 AP/Steve Helber

Η Λουιζιάνα αντιμετωπίζει άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά περίπου 10 έως 23 πόδια, σύμφωνα με την ανάλυση που δημοσιεύτηκε τον Μάιο στο περιοδικό Nature Sustainability. Οι επιπτώσεις θα είναι ζοφερές: περίπου το 75% των εναπομεινάντων υγροτόπων του πρόκειται να χαθούν και η ακτογραμμή του θα μπορούσε να υποχωρήσει στην ενδοχώρα έως και 62 μίλια, διαπίστωσαν οι επιστήμονες.

Η περιοχή έχει «περάσει το σημείο χωρίς επιστροφή», έγραψαν οι συντάκτες της εργασίας, προσθέτοντας ότι η Νέα Ορλεάνη «μπορεί κάλλιστα να περιβάλλεται από τον Κόλπο του Μεξικού πριν από το τέλος αυτού του αιώνα».

? THREAD: "Point of No Return" — Scientists call for managed relocation of New Orleans

1/A major new peer-reviewed study in the May 2026 issue of Nature Sustainability concludes that coastal Louisiana has crossed a critical threshold.

Υποστηρίζουν ότι η πόλη πρέπει να αδράξει την ευκαιρία για να αναπτύξει στρατηγικές μετεγκατάστασης που θα μπορούσαν να την καταστήσουν πρότυπο για μέρη που αντιμετωπίζουν παρόμοια μοίρα.

Για να χαρτογραφήσουν το μέλλον της Λουιζιάνα, οι επιστήμονες της έκθεσης εξέτασαν το παρελθόν της. Ένας από τους συγγραφείς εντόπισε μια αρχαία ακτογραμμή περίπου 30 μίλια βόρεια της Νέας Ορλεάνης, η οποία σχηματίστηκε πριν από περίπου 125.000 χρόνια, όταν οι θερμοκρασίες ήταν παρόμοιες με τις σημερινές, αλλά οι ωκεανοί ήταν τουλάχιστον 10 πόδια ψηλότερα.

«Είναι πολύ πιθανό η στάθμη της θάλασσας να ανέβει σε αυτό το υψόμετρο στο μέλλον», δήλωσε στο CNN, ο Torbjörn Törnqvist, συγγραφέας της έκθεσης και καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Tulane. Το ερώτημα είναι τι πρέπει να γίνει και πότε.

Οι άνθρωποι εγκαταλείπουν ήδη την παράκτια Λουιζιάνα εδώ και δεκαετίες, δήλωσε η Brianna Castro, συγγραφέας της μελέτης και επίκουρη καθηγήτρια αστικής βιωσιμότητας στο Yale School of the Environment.

Από τον τυφώνα Κατρίνα - ο οποίος έπληξε τη Λουιζιάνα το 2005, σκοτώνοντας σχεδόν 1.400 ανθρώπους - η Νέα Ορλεάνη έχει χάσει περίπου το 25% του πληθυσμού της.

Οι καταιγίδες που αντιμετωπίζει η πόλη είναι πιθανό να γίνουν πιο δύσκολες. Περίπου το 99% του πληθυσμού στη Νέα Ορλεάνη διατρέχει υψηλό κίνδυνο πλημμύρας, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη. «Όταν ένας άλλος τυφώνας σαν τον τυφώνα Κατρίνα χτυπήσει την πόλη, σχεδόν όλοι θα βιώσουν ζημιές από πλημμύρες», δήλωσε ο Wanyun Shao, συγγραφέας αυτής της μελέτης και αναπληρωτής καθηγητής γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα.

Η αποτυχία εφαρμογής μιας προσεκτικά διαχειριζόμενης διαδικασίας μετεγκατάστασης κινδυνεύει με μια «χαοτική» υποχώρηση που θα έχει υψηλό κόστος, ειδικά για τους φτωχότερους της πόλης, υποστηρίζουν οι συντάκτες της μελέτης. Καθώς ο πληθυσμός μειώνεται, θα εδραιώσει τις υπάρχουσες ανισότητες, είπε ο Törnqvist. Η φορολογική βάση διαβρώνεται, οι υπηρεσίες χειροτερεύουν, τα ασφάλιστρα εκτοξεύονται στα ύψη και τα σπίτια χάνουν την αξία τους.

Το προηγούμενο παράδειγμα

Η απόφαση μετεγκατάστασης δεν είναι καινούρια. Έχει ήδη εφαρμοστεί, στην πόλη Kiruna στην Αρκτική Σουηδία, που ήταν χτισμένη πάνω από ορυχείο σιδηρομεταλλεύματος και σιγά σιγά εξαφανιζόταν.

Η Κιρούνα βρίσκεται τώρα στη μέση μιας διαδικασίας μετεγκατάστασης δεκαετιών, η οποία ψηφίστηκε το 2004 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2035. Πέρυσι, η πόλη μετέφερε την εκκλησία της ηλικίας άνω των 100 ετών στη νέα πόλη με ένα ειδικά σχεδιασμένο τρόλεϊ.

Ωστόσο, η μετεγκατάσταση δεν ήταν εύκολη. Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί, κάτι που είναι δύσκολο για τους κατοίκους, και υπάρχουν ανησυχίες ότι ο πολιτισμός και η κοινότητα μπορεί να χαθούν.

Η Κάστρο όμως είναι αισιόδοξη ότι η οικοδόμηση μιας Νέας Ορλεάνης 2.0 σε ασφαλέστερο έδαφος μπορεί να γίνει χωρίς να θυσιαστεί ο πολιτισμός. Χτίστε μια υπέροχη πόλη και οι άνθρωποι θα έρθουν, είπε, «δεν χρειάζεται να χάσετε το πνεύμα της Νέας Ορλεάνης».

Άλλοι είναι λιγότερο αισιόδοξοι, φοβούμενοι πως η μετεγκατάσταση θα μπορούσε να διαλύσει την πόλη, και να χάσει το «πνεύμα» της, ενώ οι αφροαμερικανοί της περιοχής θα αναγκαστούν να ξεκινήσουν ξανά από το μηδέν «επειδή δεν έχουν τίποτα αν τους αφαιρεθεί η γη».

Προς το παρόν, δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής να αρχίσουν πραγματικά να σκέφτονται τη μετεγκατάσταση, αναγνώρισε ο Törnqvist.

Έχουν γίνει προσπάθειες να αγοραστεί περισσότερος χρόνος στην περιοχή. Τον Αύγουστο του 2023, έσπασε το έδαφος σε ένα τεράστιο έργο εκτροπής ιζημάτων για την ενίσχυση των υγροτόπων και την προστασία της νότιας Λουιζιάνα από τις καταιγίδες και την άνοδο της θάλασσας.

Το 2025, ωστόσο, ακυρώθηκε από τον Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη της πολιτείας Τζεφ Λάντρι, επικαλούμενος υψηλό κόστος και ζημιές στην αλιεία. Αυτή η απόφαση «ουσιαστικά σημαίνει εγκατάλειψη εκτεταμένων τμημάτων της παράκτιας Λουιζιάνα, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Νέας Ορλεάνης», έγραψαν οι συντάκτες της έκθεσης.

Ο Törnqvist και η Castro θέλουν να τονίσουν ότι η εργασία τους δεν είναι μόνο καταστροφή και κατήφεια. Μια προσεκτικά σχεδιασμένη μετεγκατάσταση θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία για τη Νέα Ορλεάνη να είναι ηγέτης στη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποκατάσταση των ακτών.

Η εξαιρετική ευπάθεια της ακτής του Κόλπου προσφέρει ένα παράθυρο σε αυτό που μπορεί να περιμένει άλλες παράκτιες κοινότητες αυτόν τον αιώνα. Η θάλασσα μπορεί να διεκδικήσει τη γη νωρίτερα εδώ από ό,τι αλλού, είπε ο Törnqvist, «αλλά αυτό που συμβαίνει εδώ τώρα είναι αυτό που πρόκειται να συμβεί σε άλλα μέρη».

