Το Σαν Φρανσίσκο βυθίζεται γρήγορα και η NASA προειδοποιεί για πλημμύρες

Ταχύτατη καθίζηση του εδάφους παρατηρείται στην περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, με πολλές γειτονιές να κινδυνεύουν με πλημμύρες, όπως προειδοποιεί η Εθνικής Υπηρεσίας Αεροναυτικής και Διαστήματος (NASA) και της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA).

Στην τελευταία έκθεση της υπηρεσίας, αναφέρεται πως η υποχώρηση του εδάφους υπερβαίνει τα 10 mm ετησίως. Ο ρυθμός αυτός επιτείνει τις επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρών βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.

NASA is out with a dire warning about San Francisco. The city is sinking at a rate so fast, it could put human life at risk.



Σε περιοχές όπως το Σαν Ραφαέλ, το Φόστερ Σίτι και το Μπέι Φαρμ Άιλαντ, η στάθμη της θάλασσας ενδέχεται να ξεπεράσει τα 45 εκατοστά έως το 2050, υπερδιπλασιάζοντας την πρόβλεψη που θα προέκυπτε αν λαμβάνονταν υπόψη μόνο η άνοδος λόγω των παλιρροιών.

Στρατηγικές υποδομές, όπως το Διεθνές Αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο, αντιμετωπίζουν αυξανόμενη απειλή σοβαρών πλημμυρών.

Το φαινόμενο παρουσιάζει διακυμάνσεις: ορισμένες περιοχές παρουσιάζουν ανύψωση του εδάφους και άλλες καθίζηση, γεγονός που επιβάλλει τον σχεδιασμό συγκεκριμένων λύσεων για κάθε περίπτωση.

Οι αναλύσεις της NASA και της NOAA, βασισμένες σε δορυφορικές εικόνες και μετρήσεις ραντάρ που συλλέχθηκαν μεταξύ 2015 και 2023, προσδιορίζουν ως αιτίες τόσο φυσικές διεργασίες —όπως η τεκτονική δραστηριότητα— όσο και ανθρώπινες δραστηριότητες, ιδίως την άντληση υπόγειων υδάτων.

Ο συνδυασμός καθίζησης και ανόδου της στάθμης της θάλασσας αυξάνει τις απειλές για ευάλωτες γειτονιές και για βασικά έργα μεταφορών, υπηρεσιών και στέγασης. Η γειτονιά Canal, στο San Rafael, που αποτελείται κυρίως από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, ήδη υποφέρει από συχνές πλημμύρες κατά τη διάρκεια της παλίρροιας.

Οι εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, βασισμένες σε τεχνικές μελέτες που υποβλήθηκαν κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Διατήρησης και Ανάπτυξης του Κόλπου, προειδοποιούν ότι το κόστος των παρεμβάσεων που απαιτούνται για την προστασία δρόμων, κατοικιών και βασικών υπηρεσιών θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 110 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τα επόμενα 25 χρόνια.