Νέα εποχή στα τελωνεία: Από Ιούνιο το eATA με QR codes - Τι αλλάζει στις τελωνειακές διαδικασίες

  • Από 1 Ιουνίου 2026, η διαχείριση των Δελτίων ΑΤΑ θα γίνεται ψηφιακά μέσω του συστήματος eATA με χρήση QR codes και μοναδικών κωδικών συναλλαγής.
  • Η νέα ψηφιακή διαδικασία θα επιταχύνει τις τελωνειακές διατυπώσεις, θα βελτιώσει την ιχνηλασιμότητα και θα μειώσει το διοικητικό βάρος για τις Τελωνειακές Υπηρεσίες.
  • Στην πρώτη φάση εφαρμογής συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία και η Νορβηγία, ενώ η πλήρης παγκόσμια ψηφιοποίηση αναμένεται έως την 1η Ιανουαρίου 2028.
  • Το νέο σύστημα έχει υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων.
  • Πληροφορίες και υποστήριξη για τη νέα διαδικασία παρέχονται μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης ΑΑΔΕ (τηλ. 1521 και πλατφόρμα my1521).
Για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των τελωνειακών διαδικασιών, η διαχείριση των Δελτίων ΑΤΑ πραγματοποιείται στο ψηφιακό περιβάλλον eATA από την 1η Ιουνίου 2026, εναρμονίζοντας τη χώρα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα και ενισχύοντας τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου και των εισαγωγών.

Με την εγκύκλιο (Ε.2024/2026) του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, παρουσιάζονται οι εξειδικευμένες εφαρμογές (ATA Carnet Customs, ATA Carnet Gateway και ATA Carnet App/ Desktop) του νέου ψηφιακού συστήματος που έχουν υλοποιηθεί από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων.

Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται πλέον ψηφιακά με χρήση QR codes και μοναδικών κωδικών συναλλαγής.

Με τη νέα αυτή διαδικασία:

• Επιταχύνεται η διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων

• Βελτιώνεται η ιχνηλασιμότητα και συμφωνία των κινήσεων των Δελτίων ΑΤΑ

• Μειώνεται σημαντικά το διοικητικό βάρος για τις Τελωνειακές Υπηρεσίες

Στην πρώτη φάση εφαρμογής εντάσσονται στο ψηφιακό περιβάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία και η Νορβηγία, ενώ τα υπόλοιπα μέρη της Διεθνούς Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης θα προσχωρήσουν σταδιακά έως το τέλος του 2027. Οι διαδικασίες αναμένεται να έχουν ψηφιοποιηθεί πλήρως σε παγκόσμιο επίπεδο έως την 1η Ιανουαρίου 2028.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο my1521 - Κέντρο Εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ:

• Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 - 20:00.

• Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Τελωνείων → Ειδικές Τελωνειακές Διαδικασίες (Special Customs Procedures) → Δελτία ΑΤΑ

