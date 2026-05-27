Η νέα τολμηρή εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ στο κόκκινο χαλί ήταν μία... οπτική ψευδαίσθηση

Ανθή Κουρεντζή

Η Τζένιφερ Λόπεζ παρουσίασε μια νέα εκδοχή του διάσημου «naked dress» στην πρεμιέρα της ταινίας «Office Romance» στο Λος Άντζελες.

Για την περίσταση, η τραγουδίστρια και ηθοποιός επέλεξε μια στράπλες μαύρη δημιουργία από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2004 του Atelier Versace, την οποία προμηθεύτηκε από το Lily et Cie.

Πέρα από το εξαιρετικά βαθύ ντεκολτέ, το επάνω μέρος του φορέματος δημιουργούσε την αίσθηση οπτικής ψευδαίσθησης, χάρη στο nude διάφανο ύφασμα και τις τρεις μαύρες διακοσμημένες λωρίδες που διασταυρώνονταν στο στήθος της.

Το δομημένο μπούστο συμπληρωνόταν από δαντελένιες λεπτομέρειες που θύμιζαν ιστό αράχνης και κατέληγαν στη μακριά φούστα, η οποία άνοιγε εντυπωσιακά πίσω της καθώς περπατούσε.

Για να μην ανταγωνιστεί το ιδιαίτερα τολμηρό look της, η Τζένιφερ Λόπεζ επέλεξε ένα απλό, ίσιο χτένισμα με χωρίστρα στη μέση, αποφεύγοντας παράλληλα να φορέσει κολιέ.

Ωστόσο, δεν έκανε καμία έκπτωση στη λάμψη των κοσμημάτων της. Φορούσε ένα ζευγάρι σκουλαρίκια Cartier αξίας 82.500 δολαρίων, κατασκευασμένα από λευκό χρυσό 18 καρατίων, διαμάντια και όνυχα.

Συνδύασε επίσης δύο δαχτυλίδια Panthère της ίδιας εταιρείας — το μοντέλο “moi et toi” αξίας 32.000 δολαρίων στο αριστερό της χέρι και ένα μεγαλύτερο σχέδιο αξίας 52.500 δολαρίων στο δεξί.

Στο κόκκινο χαλί, η σταρ εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαμογελαστή δίπλα στον συμπρωταγωνιστή της, Brett Goldstein.

Παράλληλα, είχε και μια μικρή επανένωση με την ταινία Selena, καθώς ο ηθοποιός

Η 56χρονη σταρ φαίνεται να ακολουθεί μια πιο χαλαρή εκδοχή του «method dressing» στις εμφανίσεις της για την προώθηση της νέας της ταινίας, καθώς μόλις πριν από δύο εβδομάδες είχε επιλέξει ένα τολμηρό look με σακάκι σε στιλ κορσέ.

