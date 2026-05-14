Τζένιφερ Λόπεζ: Εντυπωσίασε στη Νέα Υόρκη λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας της ταινίας στο Netflix

Η Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για την προώθηση της νέας ταινίας «Office Romance», κλέβοντας για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της.

Στη Νέα Υόρκη βρέθηκε η Τζένιφερ Λόπεζ, λίγες εβδομάδες πριν από την κυκλοφορία της νέας της ταινίας «Office Romance» στο Netflix, στο πλαίσιο της προώθησης της παραγωγής.

Η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός εμφανίστηκε στο Netflix Upfront, που πραγματοποιήθηκε στα Sunset Pier 94 Studios, έχοντας στο πλευρό της τον συμπρωταγωνιστή της, Μπρετ Γκόλντσταϊν.

Η Λόπεζ επέλεξε ένα εφαρμοστό φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, τραβώντας τα βλέμματα των φωτογράφων κατά την άφιξή της στην εκδήλωση.

Η ίδια πόζαρε χαμογελαστή στους φωτογράφους, ενώ στιγμιότυπα από την εμφάνισή της ανέβηκαν και στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια και αντιδράσεις από τους θαυμαστές της.

H ταινία

H καλοκαιρινή ταινία του Netflix διαπραγματεύεται τη ζωή ενός CEO που κατέχει απόλυτο έλεγχο, και την απροσδόκητη αγάπη που έρχεται να ταρακουνήσει τα όρια της. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Τζάκι Κρουζ, που ερμηνεύει η Λόπεζ, μια επιτυχημένη και τελειομανής διευθύντρια που έχει αφιερώσει τη ζωή της στη δουλειά και την πειθαρχία.

Η Τζάκι έχει χτίσει μια ατμόσφαιρα στην εταιρεία της, όπου οι εργαζόμενοι κινούνται γύρω της με προσοχή, σαν να φοβούνται την αντίκτυπο της οποιαδήποτε απόφασής τους. Ωστόσο, η μονότονη καθημερινότητά της ανατρέπεται με την άφιξη του Ντάνιελ Μπλαντσφάουερ, τον οποίο υποδύεται ο Μπρετ Γκόλντσταϊν. Ως νέος και φιλόδοξος δικηγόρος, ο Daniel φέρνει μια ανατροπή που όχι μόνο προσελκύει την προσοχή της Jackie, αλλά και δοκιμάζει τις προτεραιότητές της.

Ο Γκόλντσταϊν, ο οποίος έχει και τον ρόλο του σεναριογράφου σε συνεργασία με τον Τζο Κέλι, αποκάλεσε τη συνεργασία του με τη Λόπεζ σχεδόν σουρεαλιστική. Κάθε μέρα στα γυρίσματα, λέει ότι ένιωθε σαν να περιμένει κάποιος να του αποκαλύψει ότι πρόκειται για αστείο.

