Κάκια Κοντοπούλου: Η πολυτάραχη ζωή της ηθοποιού που άφησε το θέατρο για τον έρωτα

Snapshot Η ηθοποιός Κάκια Κοντοπούλου, σημαντική μορφή της επιθεώρησης και του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, απεβίωσε.

Η ζωή της σημαδεύτηκε από πολιτικές διώξεις, φυλάκιση και εξορία της οικογένειάς της, ενώ ανακάλυψε το θέατρο μέσα από αυτές τις δυσκολίες.

Υπήρξε βασικό στέλεχος του μουσικού θεάτρου Ακροπόλ και συνεργάστηκε με κορυφαίους καλλιτέχνες της εποχής.

Έγραψε το βιβλίο «Η Ζωή μιας Αντιστάρ», όπου κατέγραψε τις προσωπικές και επαγγελματικές της εμπειρίες.

Η ζωή της περιελάμβανε έντονα προσωπικά γεγονότα, όπως ο γάμος της με τον Αλέκο Δενδρινό και η κληρονομιά ενός ιδιωτικού νησιού στην Ικαρία. Snapshot powered by AI

Η ηθοποιός Κάκια Κοντοπούλου που έφυγε από τη ζωή σήμερα, γεννήθηκε στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας και μεγάλωσε σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα. Προερχόταν από οικογένεια αντιφρονούντων, με τη ζωή της να σημαδεύεται από πολιτικές διώξεις. Ο πατέρας της πέθανε, η ίδια γνώρισε τη φυλάκιση, ενώ ο αδελφός της εξορίστηκε στη Μακρόνησο.

Μέσα από τις δυσκολίες ανακάλυψε την αγάπη της για το θέατρο και σπούδασε στη Σχολή Μουσικού Θεάτρου του Τάκη Μουζενίδη, ανοίγοντας τον δρόμο για μια μακρά καλλιτεχνική πορεία.

Η χρυσή εποχή στο Ακροπόλ και οι μεγάλες συνεργασίες

Για δεκατέσσερα χρόνια υπήρξε βασικό στέλεχος του μουσικού θεάτρου Ακροπόλ, συνεργαζόμενη με κορυφαία ονόματα της εποχής, όπως η Σοφία Βέμπο, ο Κώστας Χατζηχρήστος και ο Βασίλης Αυλωνίτης.

Παράλληλα, άφησε το στίγμα της στον ελληνικό κινηματογράφο συμμετέχοντας σε ταινίες που αγαπήθηκαν από το κοινό, όπως «Η Μουσίτσα», «Ζητείται Τίμιος», «Καπετάνιος για Κλάματα», «Μια του Κλέφτη», «Ο Διάβολος κι η Ουρά του», «Το Κορίτσι της Γειτονιάς» και «Αλύγιστη στη Ζωή».

Η ιδιαίτερη σκηνική της παρουσία και το αυθεντικό της ταμπεραμέντο την καθιέρωσαν ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες του λαϊκού θεάτρου και του κινηματογράφου των δεκαετιών του '50 και του '60.

Η μεγάλη αγάπη για την επιθεώρηση

Η Κοντοπούλου συνδέθηκε στενά με το είδος της επιθεώρησης, συμμετέχοντας σε παραστάσεις που άφησαν εποχή, όπως «Πρώτη Νύχτα Γάμου», «Τέντυ Μπόυς», «Μοντέρνες Γυναίκες», «Μπετόβεν και Μπουζούκι», «Απόψε Διασκεδάζουμε», «Αρχοντορεμπέτισσα», «Κύπρος Γιοκ…!» και «Φωνή Λαού».

Υπηρέτησε για χρόνια ένα θεατρικό είδος που συνδύαζε τη σάτιρα, τη μουσική και τη λαϊκή έκφραση, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της μεταπολεμικής ελληνικής ψυχαγωγίας.

Ο άνδρας που εγκατέλειψε για χάρη του το θέατρο

Η προσωπική της ζωή υπήρξε εξίσου θυελλώδης με την καλλιτεχνική της πορεία. Υπήρξε αρραβωνιασμένη με τον ηθοποιό Αλέκο Λειβαδίτη, ωστόσο η σχέση τους δεν οδηγήθηκε στον γάμο.

Αργότερα γνώρισε τον βιομήχανο Αλέκο Δενδρινό, με τον οποίο παντρεύτηκε ύστερα από επίμονες προσπάθειες του ίδιου να την πείσει. Για χάρη του εγκατέλειψε το θέατρο, όμως η κοινή τους ζωή σημαδεύτηκε από σοβαρά προβλήματα, καθώς εκείνος αντιμετώπισε κατάθλιψη, αλκοολισμό και εθισμό στον τζόγο. Έπειτα από τέσσερις δεκαετίες κοινής πορείας, ο σύζυγός της έδωσε τέλος στη ζωή του.

Η ίδια βρέθηκε στη συνέχεια αντιμέτωπη με νέες περιπέτειες, όταν κληρονόμησε ένα ιδιωτικό νησί στην Ικαρία και, σύμφωνα με όσα έχει περιγράψει, ήρθε αντιμέτωπη με κυκλώματα που επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν την περιουσία της.

Η «Ζωή μιας Αντιστάρ»

Τις εμπειρίες, τις δυσκολίες και τις μεγάλες ανατροπές της ζωής της κατέγραψε στο βιβλίο «Η Ζωή μιας Αντιστάρ», που συνέγραψε μαζί με τον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ξεδιπλώνεται η πορεία μιας γυναίκας που έζησε μακριά από τη λάμψη της σταρ, αλλά με ένταση, αξιοπρέπεια και αυθεντικότητα.

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