Πέθανε η ηθοποιός Κάκια Κοντοπούλου

Snapshot Ο Σπύρος Μπιμπίλας χαρακτήρισε την ημέρα ως μαύρη για το ελληνικό θέατρο λόγω των απωλειών της Κοντοπούλου και του Άγγελου Αντωνόπουλου.

Η Κάκια Κοντοπούλου ήταν γνωστή από την επιθεώρηση και την αυτοβιογραφία της με τίτλο "Η ζωή μιας αντιστάρ".

Η εξόδιος ακολουθία της Κάκιας Κοντοπούλου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στον Άγιο Τρύφωνα στο κοιμητήριο της Κηφισιάς.

Η Κοντοπούλου υποστήριζε το ΤΑΣΕΗ και είχε μια πολυτάραχη ζωή, σύμφωνα με το μήνυμα του Σπύρου Μπιμπίλα. Snapshot powered by AI

Η ηθοποιός Κάκια Κοντοπούλου έφυγε από τη ζωή. Ο Σπύρος Μπιμπίλας αποχαιρέτησε τον Άγγελο Αντωνόπουλο και την Κάκια Κοντοπούλου με ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για μια μαύρη ημέρα για το ελληνικό θέατρο.

«Μέρα θλιβερή η σημερινή για το θέατρό μας, αφού αποχαιρετάμε δύο άξιους παλιούς συναδέλφους μας... Τον σπουδαίο Άγγελο Αντωνόπουλο που έφυγε το Σάββατο αλλά κηδεύτηκε σήμερα στην Κάρυστο και το μάθαμε αργά – τον Άγγελο των μεγάλων επιτυχιών σε όλους τους τομείς της τέχνης μας, τον πνευματικό άνθρωπο και αγαπητό σε όλο τον κλάδο μας.

Αλλά και την παλιά δόξα της επιθεώρησης, την Κάκια Κοντοπούλου που έφυγε σήμερα, την αγαπημένη φίλη της Δέσποινας Στυλιανοπούλου, με την πολυτάραχη ζωή, που την γνωρίσαμε μέσα από τη συγκλονιστική αυτοβιογραφία της με υπογραφή Γιάννη Βίτσα και τίτλο "Η ζωή μιας αντιστάρ". Η Κάκια στήριζε το ΤΑΣΕΗ. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Παρασκευή στον Άγιο Τρύφωνα του κοιμητηρίου της Κηφισιάς. Καλό ταξίδι και στους δύο αγαπημένους μας», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.