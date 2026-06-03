LIVE, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το Game 1 των τελικών της GBL

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον πρώτο τελικό Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR για την Greek Basketball League. 

Newsbomb

LIVE, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το Game 1 των τελικών της GBL
Eurokinissi Sports
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
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Το βράδυ της Τετάρτης (03/06) στις 21:00 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR θα κοντραριστούν στο Game 1 της σειράς των τελικών με φόντο την κούπα του πρωταθλητή Ελλάδας.

Οι «αιώνιοι» δίνουν για μία ακόμα χρονιά το παρών στους τελικούς με τις ομάδας των Γιώργου Μπαρτζώκα και Εργκίν Αταμάν να ακολουθούν διαφορετικές πορείες.

Ο Ολυμπιακός μοιάζει να έχει το πάνω χέρι στη σειρά, αφού οι «ερυθρόλευκοι» τερμάτισαν πρώτοι και.. αήττητοι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και έχουν στα χέρια τους το πλεονέκτημα της έδρας. Ταυτόχρονα είναι η ομάδα με την καλύτερη ψυχολογία μιας και η κατάκτηση της Euroleague έχει δώσει στους Πειραιώτες άλλη ψυχολογία.

Από την άλλη τα πράγματα είναι δύσκολα για τον Παναθηναϊκό AKTOR, μιας και δεν έχει πείσει με την εικόνα του, δεν έχει το πλεονέκτημα της έδρας και ταυτόχρονα στα ημιτελικά κόντρα στον ΠΑΟΚ έδειξε να έχει ακόμα σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε το Game 1, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR:

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