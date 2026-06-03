Ρόδος: Τραγικό δυστύχημα στην Κρητηνία

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Κρητηνία της Ρόδου, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 77χρονος βγήκε εκτός πορείας και προσέκρουσε σε σταθερό σημείο, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού.

Οι συνθήκες παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και κατέληξε πάνω σε σταθερό αντικείμενο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιχείρηση απεγκλωβισμού και να παρασχεθεί άμεσα βοήθεια στον οδηγό.

Μετά την ανάσυρσή του, ο 77χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Ρόδου. Ωστόσο, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε καταλήξει, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος skyrodos.

Τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα έχει αναλάβει το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, το οποίο διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου.