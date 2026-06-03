Νορβηγία: Σοβαρά άρρωστη η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ - Η κόρη της επέστρεψε στο Όσλο

Snapshot Η πριγκίπισσα Μέτε

Μάριτ της Νορβηγίας πάσχει από σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης και η υγεία της έχει επιδεινωθεί σοβαρά.

Η κόρη της, πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, διέκοψε τις σπουδές της στην Αυστραλία και επέστρεψε στο Όσλο για να στηρίξει τη μητέρα της.

Ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον ακύρωσε την παραμονή του στην Ιαπωνία για να επιστρέψει νωρίτερα και να βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειάς του.

Το παλάτι ανακοίνωσε ότι η πριγκίπισσα ενδέχεται σύντομα να χρειαστεί επικίνδυνη μεταμόσχευση πνεύμονα.

Η πριγκίπισσα εμφανίζεται δημόσια με εξοπλισμό αναπνευστικής υποστήριξης, όπως ρινική κάνουλα και μηχάνημα οξυγόνου. Snapshot powered by AI

Σοβαρά άρρωστη είναι η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ και η κόρη της διέκοψε τις σπουδές της στην Αυστραλία και επέστρεψε στο Όσλο για να βρίσκεται στο πλευρό της.

Η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, η οποία σπουδάζει Κοινωνικές Επιστήμες στο πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ από πέρυσι, έφτασε στη Νορβηγία σήμερα το πρωί. Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, πάσχει από σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης και η υγεία της επιδεινώθηκε πρόσφατα.

Διαγνώστηκε το 2018 με την ασθένεια, η οποία προκαλεί δυσκολίες στην αναπνοή και την έχει αναγκάσει να μειώσει τα επίσημα καθήκοντά της. Μάλιστα σε κάποιες δημόσιες εμφανίσεις της το τελευταίο διάστημα ήταν καθιστεί και είχε σωληνάκι οξυγόνου στη μύτη.

Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε-Μαρίτ (δεξιά) βγάζει την αναπνευστική συσκευή της, ενώ μαζί με τον πρίγκιπα Χάακον (αριστερά) παρευρίσκονται σε δεξίωση προς τιμήν των Νορβηγών αθλητών που συμμετείχαν στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026, στο Όσλο της Νορβηγίας, στις 10 Απριλίου 2026. ΕΡΑ

Παράλληλα ο σύζυγός της, ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον, ο οποίος επισκέπτεται την Ιαπωνία, θα αναχωρήσει μια ημέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο, δηλαδή σήμερα. «Είμαστε μια οικογένεια στην οποία όλοι μετράνε, οπότε αντλούμε δύναμη από το να βρισκόμαστε και να είμαστε μαζί», δήλωσε ο πρίγκιπας Χάακον.

Και συνέχισε: «Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, η κατάσταση της πριγκίπισσας είναι σοβαρή».

Το Παλάτι ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ότι η Μέτε-Μάριτ ενδέχεται σύντομα να αναγκαστεί να υποβληθεί σε μια επικίνδυνη μεταμόσχευση. Κατά τη διάρκεια πρόσφατων δημόσιων εμφανίσεων, η πριγκίπισσα έφερε εξοπλισμό αναπνευστικής υποστήριξης - ρινική κάνουλα συνδεδεμένη με μηχάνημα οξυγόνου.

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