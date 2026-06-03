Νορβηγία: Σοβαρά άρρωστη η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ - Η κόρη της επέστρεψε στο Όσλο

Σοβαρή είναι η κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας της Νορβηγίας

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Νορβηγία: Σοβαρά άρρωστη η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ - Η κόρη της επέστρεψε στο Όσλο

H πριγκίπισα της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πριγκίπισσα Μέτε
  • Μάριτ της Νορβηγίας πάσχει από σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης και η υγεία της έχει επιδεινωθεί σοβαρά.
  • Η κόρη της, πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, διέκοψε τις σπουδές της στην Αυστραλία και επέστρεψε στο Όσλο για να στηρίξει τη μητέρα της.
  • Ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον ακύρωσε την παραμονή του στην Ιαπωνία για να επιστρέψει νωρίτερα και να βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειάς του.
  • Το παλάτι ανακοίνωσε ότι η πριγκίπισσα ενδέχεται σύντομα να χρειαστεί επικίνδυνη μεταμόσχευση πνεύμονα.
  • Η πριγκίπισσα εμφανίζεται δημόσια με εξοπλισμό αναπνευστικής υποστήριξης, όπως ρινική κάνουλα και μηχάνημα οξυγόνου.
Snapshot powered by AI

Σοβαρά άρρωστη είναι η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ και η κόρη της διέκοψε τις σπουδές της στην Αυστραλία και επέστρεψε στο Όσλο για να βρίσκεται στο πλευρό της.

Η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, η οποία σπουδάζει Κοινωνικές Επιστήμες στο πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ από πέρυσι, έφτασε στη Νορβηγία σήμερα το πρωί. Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, πάσχει από σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης και η υγεία της επιδεινώθηκε πρόσφατα.

Διαγνώστηκε το 2018 με την ασθένεια, η οποία προκαλεί δυσκολίες στην αναπνοή και την έχει αναγκάσει να μειώσει τα επίσημα καθήκοντά της. Μάλιστα σε κάποιες δημόσιες εμφανίσεις της το τελευταίο διάστημα ήταν καθιστεί και είχε σωληνάκι οξυγόνου στη μύτη.

Μέτε Μάριτ

Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε-Μαρίτ (δεξιά) βγάζει την αναπνευστική συσκευή της, ενώ μαζί με τον πρίγκιπα Χάακον (αριστερά) παρευρίσκονται σε δεξίωση προς τιμήν των Νορβηγών αθλητών που συμμετείχαν στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026, στο Όσλο της Νορβηγίας, στις 10 Απριλίου 2026.

ΕΡΑ

Παράλληλα ο σύζυγός της, ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον, ο οποίος επισκέπτεται την Ιαπωνία, θα αναχωρήσει μια ημέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο, δηλαδή σήμερα. «Είμαστε μια οικογένεια στην οποία όλοι μετράνε, οπότε αντλούμε δύναμη από το να βρισκόμαστε και να είμαστε μαζί», δήλωσε ο πρίγκιπας Χάακον.

Και συνέχισε: «Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, η κατάσταση της πριγκίπισσας είναι σοβαρή».

Το Παλάτι ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ότι η Μέτε-Μάριτ ενδέχεται σύντομα να αναγκαστεί να υποβληθεί σε μια επικίνδυνη μεταμόσχευση. Κατά τη διάρκεια πρόσφατων δημόσιων εμφανίσεων, η πριγκίπισσα έφερε εξοπλισμό αναπνευστικής υποστήριξης - ρινική κάνουλα συνδεδεμένη με μηχάνημα οξυγόνου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:57ΕΛΛΑΔΑ

Ακατάλληλο το νερό σε χωριό του Ρεθύμνου

23:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κάποιος θα φορέσει ξανά μπλουζάκι όπως παλιά στο ΣΕΦ»

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: «Ήθελα να αυτοκτονήσω, αλλά έμεινα για να τις σώσω», είπε κόρη για τα βασανιστήρια

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Είναι πολύ κοντά στην υπογραφή συμφωνίας – Μπορεί να υπάρξει πρόοδος μέσα στο Σαββατοκύριακο

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι για μεταναστευτικό - ενέργεια: «Η Ιταλία έδειξε τον δρόμο στην ΕΕ»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Kρήτη: Οι «τρελές» απαιτήσεις και τα μαλλιά των ονείρων των Ρεθυμνιωτισσών

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν διακοπεί αλλά δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος

23:18LIFESTYLE

Τζένιφερ Άνιστον - Λίζα Κούντροου: Θυμήθηκαν σκηνές από «Τα Φιλαράκια» και έκλαιγαν από τα γέλια – Βίντεο

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Σοβαρά άρρωστη η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ - Η κόρη της επέστρεψε στο Όσλο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Ραούλ Κάστρο: Γιόρτασε τα 95α γενέθλιά του - Άγνωστη η τοποθεσία που βρίσκεται

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 82-76: «Καθάρισαν» οι «γκρι» για το «ερυθρόλευκο» 1-0

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης περιέγραψε πώς φαίνεται η Γη από το διάστημα: «Βλέπουμε το σημάδι του ανθρώπου στη φύση»

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» της 39χρονης Βασιλικής -Σιντριβάνι «βάφτηκε» κόκκινο

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Καμένα Βούρλα: Βρέθηκε μεγάλη φυτεία κάνναβης αξίας 2 εκατ. ευρώ σε δασική περιοχή - Συνελήφθη άνδρας, αναζητούνται δύο συνεργοί

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Ο Τραμπ δεν έχει καμία «γνωστική διαταραχή»

22:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαινίζω 2026: Από 15 Ιουνίου η διαδικασία επιλεξιμότητας, το Σεπτέμβρη οι αιτήσεις

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Ένταση Ράμα με δημοσιογράφο του CNN για το θέρετρο του γαμπρού Τραμπ στο Ζβέρνετ: «Ψευδείς ειδήσεις»

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Δύτης γλιτώνει στο παρά πέντε από φάλαινα που πάει να τον καταπιεί – Βίντεο

22:07ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Βρέθηκαν οκτώ σοροί σε σακούλες σε παραθαλάσσια περιοχή που πλήττεται από καρτέλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:25ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση: Επιβάτης προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα κινδύνου, επιχείρησε να εισβάλει στο πιλοτήριο και στραγγάλισε αεροσυνοδό

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή influencer σε ξενοδοχείο πολυτελείας - Κυκλοφορούσε γυμνή στο λόμπι - Το ασυνήθιστο βίντεο

21:06ΕΛΛΑΔΑ

«Μαζεύτηκαν από το Κορωπί και χτύπαγαν όποιον έβρισκαν»: Βίντεο-ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό των ανήλικών από 30 άτομα στην Παιανία

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 82-76: «Καθάρισαν» οι «γκρι» για το «ερυθρόλευκο» 1-0

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Tη νύχτα που ο πρίγκιπας διάδοχος ξεκλήρισε τη βασιλική οικογένεια του Νεπάλ σε 15 λεπτά

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία-express με καταιγίδες την Πέμπτη– Τριήμερο ζέστης από το Σάββατο μέχρι τη Δευτέρα

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

20:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Μπροστά η ΝΔ και ανατροπή πολιτικού σκηνικού στην αντιπολίτευση

23:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κάποιος θα φορέσει ξανά μπλουζάκι όπως παλιά στο ΣΕΦ»

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Σπαραγμός στην Καλαμάτα για τη 39χρονη Βασιλική: Συγγενείς και φίλοι είπαν το «ύστατο χαίρε»

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν

06:54LIFESTYLE

Πότε τελειώνουν οι επιτυχημένες σειρές της TV – Από τον «Άγιο Έρωτα» στη «Γη της ελιάς»

16:17WHAT THE FACT

Ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη και τραβούν το καζανάκι: Το κόλπο που λίγοι γνωρίζουν

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σπαραγμός στην κηδεία πατέρα και γιου που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Kρήτη: Οι «τρελές» απαιτήσεις και τα μαλλιά των ονείρων των Ρεθυμνιωτισσών

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Είναι πολύ κοντά στην υπογραφή συμφωνίας – Μπορεί να υπάρξει πρόοδος μέσα στο Σαββατοκύριακο

17:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κάκια Κοντοπούλου: Η πολυτάραχη ζωή της ηθοποιού που άφησε το θέατρο για τον έρωτα

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Ο αμερικανικός νόμος δεν επιτρέπει επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Το τελευταίο αντίο στην Βασιλική - Τα παιδιά της 39χρονης ζητούν τη μητέρα τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ