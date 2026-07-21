Μουντιάλ 2026: Ο Γιαμάλ έσπασε το πρωτόκολλο και χαιρέτησε σαν κολλητός τον βασιλιά Φελίπε

Snapshot Η εθνική ομάδα της Ισπανίας γιόρτασε τη Δευτέρα στη Μαδρίτη την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με επίσημη υποδοχή στο Παλάτι Θαρθουέλα από τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ και τη βασίλισσα Λετίθια.

Ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ χαρακτήρισε την επιτυχία της ομάδας «επικό θρίαμβο» και περιέγραψε το ταξίδι τους στο Μουντιάλ ως «οδύσσεια».

Τόνισε την ενότητα, την αλληλεγγύη, τη γενναιοδωρία, το αγωνιστικό πνεύμα, την ανθεκτικότητα και τη δέσμευση της ομάδας στο στυλ παιχνιδιού τους.

Ο Λαμίν Γιαμάλ έσπασε το πρωτόκολλο χαιρετώντας εγκάρδια τον βασιλιά Φελίπε, με χειραψία και αγκαλιά. Snapshot powered by AI

Η εθνική ομάδα της Ισπανίας ξεκίνησε τους επίσημους εορτασμούς της στη Μαδρίτη τη Δευτέρα μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με πρώτη στάση το Παλάτι Θαρθουέλα, όπου την υποδέχτηκαν ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ και η βασίλισσα Λετίθια, μαζί με την πριγκίπισσα Λεονόρ και την Ινφάντα Σοφία.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Βασιλιάς Φίλιππος ΣΤ΄ συνεχάρη την ομάδα για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο μονάρχης περιέγραψε την επιτυχία ως «επικό θρίαμβο» και χαρακτήρισε το ταξίδι της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο ως «οδύσσεια».

Τόνισε επίσης την ενότητα της ομάδας σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, τονίζοντας την αλληλεγγύη, τη γενναιοδωρία, το αγωνιστικό πνεύμα, την ανθεκτικότητα και τη δέσμευσή τους στο στυλ παιχνιδιού τους.

Όλοι οι ποδοσφαιριστές περνούσαν, ντυμένοι με κοστούμια και με επίσημο τρόπο, χαιρετώντας ο ένας τον άλλον, μέχρι που έφτασε ο Λαμίν Γιαμάλ, έσφιξε το χέρι του Βασιλιά σαν... κολλητός κι αγκαλιάστηκαν.