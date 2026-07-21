Προσοχή: Νέα απάτη με δήθεν μήνυμα από το Netflix – Μην πατήσετε τον σύνδεσμο

Ψεύτικο μήνυμα από το Netflix αδειάζει τραπεζικούς λογαριασμούς – Τι να προσέξετε

Προσοχή: Νέα απάτη με δήθεν μήνυμα από το Netflix – Μην πατήσετε τον σύνδεσμο
ΕΛΛΑΔΑ
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Μία νέα ηλεκτρονική απάτη με «δόλωμα» το όνομα του Netflix βρίσκεται σε εξέλιξη, με επιτήδειους να στέλνουν ψεύτικα μηνύματα σε συνδρομητές, επιχειρώντας να υποκλέψουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ένα μόνο κλικ στον λάθος σύνδεσμο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρό.

Στο μήνυμα αναφέρεται ότι δήθεν έχει παρουσιαστεί πρόβλημα στην πληρωμή της συνδρομής και καλείται ο παραλήπτης να ακολουθήσει σύνδεσμο προκειμένου να ενημερώσει τα στοιχεία του λογαριασμού του. Μάλιστα, είναι γραμμένο σε greeklish.

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Στην πραγματικότητα, ο σύνδεσμος δεν οδηγεί στην επίσημη ιστοσελίδα της συνδρομητικής πλατφόρμας streaming, αλλά σε ψεύτικη πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για να αποσπά στοιχεία πρόσβασης, προσωπικά δεδομένα ή ακόμη και πληροφορίες τραπεζικών καρτών.

Οι ειδικοί σε θέματα κυβερνοασφάλειας συνιστούν στους χρήστες να μην πατούν σε συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε ύποπτα μηνύματα και να μην καταχωρούν ποτέ στοιχεία σε ιστοσελίδες των οποίων η αυθεντικότητα δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί.

Σε περίπτωση που λάβουν ειδοποίηση, οι συνδρομητές θα πρέπει να συνδέονται στον λογαριασμό τους αποκλειστικά μέσω της επίσημης εφαρμογής ή πληκτρολογώντας εκείνοι βήμα – βήμα τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του Netflix στον φυλλομετρητή τους.

Το Κέντρο Βοήθειας της υπηρεσίας τονίζει ότι «εάν λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ένα γραπτό μήνυμα (SMS) που σας ζητά το e–mail, το τηλέφωνο, τον κωδικό πρόσβασης ή τον τρόπο πληρωμής του λογαριασμού σας στο Netflix, πιθανότατα δεν προέρχεται από το Netflix. Ακολουθούν συμβουλές για να αναγνωρίζετε και να χειρίζεστε ύποπτα e–mail ή μηνύματα κειμένου, ώστε να διατηρείτε ασφαλή τον λογαριασμό σας».

Ακόμη, επισημαίνεται:

«Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να δώσετε προσωπικά στοιχεία σε μήνυμα κειμένου ή e–mail. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Αριθμοί πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών.
  • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού.
  • Κωδικοί πρόσβασης Netflix.

Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ πληρωμή μέσω προμηθευτή ή τοποθεσίας web τρίτου μέρους.

Αν το μήνυμα κειμένου ή το e–mail συνδέεται με ένα URL το οποίο δεν αναγνωρίζετε, μην το πατήσετε ή μην κάνετε κλικ. Αν πατήσατε ή κάνατε κλικ, μην εισαγάγετε κανένα στοιχείο στην τοποθεσία web που άνοιξε».

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